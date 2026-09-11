Capitán de Paraguay apela al presente de Daniel Vallejo para sorprender a Perú por Copa Davis: “Podemos dar un batacazo”

Paulo Carvallo, segundo de derecha izquierda, es el capitán de Paraguay en la Copa Davis. Crédito: ABC.

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Paraguay llegará a Lima con Daniel Vallejo como su principal argumento para desafiar el favoritismo de Perú en la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis. El capitán Paulo Carvallo reconoció la ventaja del equipo local por el ranking, la localía y el momento de sus principales raquetas, aunque sostuvo que su plantel tiene recursos para competir por el pase a los ‘qualifiers’ de 2027.

La eliminatoria se disputará el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre en la cancha de polvo de ladrillo del Jockey Club del Perú, con localidades agotadas para ambas jornadas. Perú afrontará la llave con Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino; Paraguay lo hará con Vallejo, Martín Vergara, Hernando Escurra y Álvaro Frutos.

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Carvallo, capitán de la selección paraguaya, dejó claro que el desafío exige reducir la presión que recae sobre sus dirigidos. “Sabemos que partimos como no favoritos, pero, en el fondo, yo creo que eso es mejor. Tirarles la responsabilidad a ellos por la localía, por ranking. En todos estos años que me tocó estar como jugador y capitán, sabemos que en el fondo vamos a tener oportunidad”, analizó en una conferencia de prensa de la Asociación Paraguaya de Tenis (APT), según recogió ‘ABC’.

El técnico insistió en que la distancia entre ambos equipos puede achicarse en una competencia por naciones, donde el formato de cinco partidos deja poco margen de error. “Digo que son favoritos, pero en el fondo sabemos que podemos dar un batacazo porque tenemos a Dani en un nivel espectacular y a Martín, que acá pudo competir súper bien”, afirmó.

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Paraguay confirmó su equipo para enfrentar a Perú en Copa Davis. Crédito: APT

“Vamos a luchar, vamos a competir. Sabemos que va a ser duro, pero que en el fondo tenemos posibilidades. Los chicos son conscientes, que es lo importante”, concluyó Carvallo antes del viaje de la delegación ‘guaraní’ a la capital peruana.

Buse vs Vallejo, un duelo que sacará chispas

El presente de Perú explica la condición de favorito. El país podría contar de forma provisional con tres representantes dentro del Top 200 del ranking ATP, una situación que no se producía desde 1994. Ignacio Buse figura en el puesto 34 de la clasificación en vivo, mientras que Gonzalo Bueno aparece 169 y Juan Pablo Varillas, 188. La actualización oficial del escalafón se conocerá el lunes 14 de septiembre.

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Buse será la principal carta local. El tenista peruano conquistó este año los títulos ATP de Hamburgo y Winston-Salem, resultados que lo llevaron a consolidarse entre los mejores jugadores del circuito. Su rendimiento también devolvió al tenis peruano a posiciones que no ocupaba desde hace décadas.

El cruce con Daniel Vallejo, número 60 del mundo, asoma como uno de los partidos de mayor interés de la serie. El paraguayo llega como la única raqueta de su país dentro del Top 100 y con experiencia reciente en los grandes escenarios: en Roland Garros alcanzó la segunda ronda. Además, se siente cómodo sobre polvo de ladrillo, la misma superficie elegida para la llave en Lima.

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Daniel Vallejo será la principal carta de Paraguay en la serie ante Perú por Copa Davis. Crédito: APT

Vallejo podría afrontar los dos encuentros de individuales de Paraguay. Además de Buse, sus posibles rivales son Varillas y Bueno, quienes llegarán con actividad competitiva tras disputar torneos Challenger en Europa. Carvallo también destacó el aporte de Vergara para el dobles: el paraguayo ocupa el puesto 911 de esa especialidad y podría tener un papel determinante en el tercer punto de la eliminatoria.

El historial favorece a Perú, con cuatro triunfos en cinco enfrentamientos ante Paraguay. Todos se jugaron sobre arcilla. El ganador accederá a los ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2027.

¿Dónde se podrá ver el Perú vs Paraguay por Copa Davis?

La transmisión televisiva de la serie todavía no cuenta con una confirmación oficial. El duelo de Perú ante Portugal, disputado en septiembre pasado, fue emitido por TV Perú, aunque la señal estatal no informó hasta ahora si volverá a televisar la eliminatoria frente a Paraguay.

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También existe la posibilidad de una emisión a través de DSports, pero la señal tampoco comunicó oficialmente la adquisición de los derechos. Los partidos comenzarán a las 16:00 del viernes 18 de septiembre y a las 14:00 del sábado 19.