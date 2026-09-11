Gisela Valcárcel sorprende con aparición en la novela de Latina ‘Valentina Valiente’ con Mayra Goñi: así será su regreso a la ficción

Gisela Valcárcel sorprende con aparición en novela ‘Valentina Valiente’

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Gisela Valcárcel apareció en el primer adelanto de su participación especial en ‘Valentina Valiente’, producción de Latina Televisión protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand. La presencia de la conductora en una ficción generó expectativa, debido a que no suele aceptar este tipo de proyectos.

La aparición de Gisela ocurre mientras continúa presentando su libro ‘El poder de ser tú’ y se reúne con lectores en distintos espacios. Los detalles de su personaje en la novela todavía se mantienen en reserva, pero el avance comenzó a difundirse en las plataformas digitales del canal.

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La conductora explicó que aceptó la propuesta de Miguel Zuloaga, productor general de Valentina Valiente, por la oportunidad de reencontrarse con Mayra Goñi y conocer de cerca el trabajo del equipo detrás de la producción.

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La invitación para sumarse a ‘Valentina Valiente’

Gisela contó que le encantó la propuesta de participación en la novela de Latina y aceptó desde el primer momento.

“Me encantó recibir la invitación de Miguel Zuloaga, productor general de Valentina Valiente. Allí pude reencontrarme con Mayra Goñi y conocer de cerca todo lo que han logrado. Es un equipo muy profesional que me hizo sentir muy feliz. Ha sido maravilloso vivir la ficción desde un lugar distinto y formar parte, por un momento, de esta historia”, comentó Valcárcel.

La participación marca un acercamiento poco frecuente de la empresaria televisiva al terreno de la ficción. Su aparición más recordada en una producción de este tipo fue en ‘Yo soy Betty, la fea’, telenovela colombiana que alcanzó difusión internacional.

Ahora, Gisela Valcárcel reaparecerá dentro de una historia televisiva local. Su intervención en Valentina Valiente será revelada próximamente por Latina Televisión, mientras el canal mantiene en reserva el contexto en el que ingresará a la trama.

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La expectativa se concentra en el papel que tendrá dentro de la novela y en la dinámica que compartirá con Mayra Goñi y Rodrigo Brand. El adelanto difundido presenta a la conductora como una de las próximas apariciones especiales de la ficción.

Gisela Valcárcel sorprende con aparición en novela ‘Valentina Valiente’

Su libro y los encuentros con sus lectores

En paralelo a esta participación, Gisela Valcárcel continúa promocionando El poder de ser tú. La conductora se reunió con algunas personas que adquirieron los primeros ejemplares durante la Feria Internacional del Libro de Lima, en un encuentro dedicado a escuchar las experiencias de quienes leyeron la publicación.

“Una de las cosas más hermosas que está ocurriendo con el libro es poder escuchar a quienes lo leen. Ya no se trata solamente de lo que escribí, sino de las conversaciones que nacen después. Cada encuentro me confirma que todos tenemos una historia que necesita ser mirada y abrazada”, señaló.

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El libro también generó comentarios después de que Viviana Rivasplata expresara su incomodidad por volver a ser relacionada con la historia entre Gisela Valcárcel y Roberto Martínez. La exreina de belleza sostuvo que han pasado casi tres décadas desde aquellos hechos y que su vida actual está enfocada en su esposo, sus hijos y sus proyectos.

Ante ello, Gisela Valcárcel aclaró que en ‘El poder de ser tú’ no identifica directamente a las personas vinculadas con los episodios que narra. “Hay algo claro. En el libro no se menciona a nadie, pero no es mi idea mortificar a nadie. La idea del libro es aceptar lo que nos pasó”, expresó durante una firma de ejemplares.

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'El poder de ser tú', publicado por Editorial Planeta, se presentará el 2 de agosto en la FIL Lima con Patricia del Río y estará disponible desde el 25 de julio.

La aclaración de Gisela Valcárcel a Viviana Rivasplata

Viviana Rivasplata manifestó que no le resulta agradable que su nombre vuelva a instalarse en conversaciones sobre un episodio de su pasado. La empresaria afirmó que mantuvo una conversación con Gisela Valcárcel años atrás, cuando nació su primer hijo, con la intención de cerrar las versiones que circularon sobre su vínculo con Roberto Martínez.

La exreina de belleza sostuvo que tanto ella como la popular “Señito” fueron afectadas por el comportamiento de una misma persona. “Entonces, es parte de su sentir, de su lado de la historia. Acá hay tres lados de la historia: el de él, que solo conocerá a quien engañó, qué dijo de verdad y qué de mentira; el mío, que es totalmente transparente y el de ella, que también es válido, porque a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera”.

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Gisela Valcárcel aclaró que en su libro no menciona a Viviana Rivasplata ni a otra persona de manera directa. Para la conductora, la publicación tiene como propósito revisar situaciones de su vida desde la aceptación y no exponer a terceros.

“Hay algo claro. En el libro no se menciona a nadie, pero no es mi idea mortificar a nadie. La idea del libro es aceptar lo que nos pasó”, expresó para las cámaras de ‘Q’Bochinche’.

Gisela Valcárcel responde a las recientes declaraciones de Viviana Rivasplata respecto a su vinculación con Roberto Martínez.