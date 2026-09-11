Keiko Fujimori pide al Senado autorización para su primer viaje como presidenta: busca asistir a EE. UU. para la Asamblea General de la ONU

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El Poder Ejecutivo solicitó este viernes 11 de septiembre al Senado autorización para que la presidenta Keiko Fujimori salga del país entre el 21 y el 25 de septiembre. La mandataria viajaría a Nueva York, Estados Unidos, para participar en las principales actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El pedido ocurre cuando Fujimori lleva alrededor de 45 días en el cargo y representa su primer viaje oficial al extranjero como presidenta. La solicitud fue aprobada previamente por el Consejo de Ministros, durante su sesión del jueves 10 de septiembre, y ahora deberá ser evaluada por el Senado, de acuerdo con las normas que regulan la salida del territorio nacional de la jefa de Estado.

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La agenda presidencial contempla actividades entre el lunes 21 y el jueves 24 de septiembre, con una intervención ante la Asamblea General, reuniones con autoridades internacionales, encuentros sobre seguridad y cambio climático y diversas actividades con empresarios e inversionistas. El retorno a Lima está previsto para el viernes 25, según la agenda preliminar presentada por el Ejecutivo.

Un proyecto de resolución del Senado autoriza el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Keiko Fujimori busca asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

La Semana de Alto Nivel de la ONU se desarrollará en Nueva York del 21 al 28 de septiembre y congregará a representantes de los 193 Estados miembros de la organización. El Debate General, principal actividad del periodo de sesiones, comenzará el martes 22 de septiembre y tendrá como tema central “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.

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Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia)

Según la lista provisional de oradores, Keiko Fujimori tendrá el octavo turno de la mañana del martes 22 de septiembre, aproximadamente a las 11:00 horas de Nueva York. Su intervención tendría una duración sugerida de 15 minutos. Antes del Perú están programados los discursos de Brasil, Estados Unidos, Jordania, Türkiye, Kirguistán, Qatar y Lituania.

Después de la intervención peruana se prevén los discursos de Egipto, Chile, Luxemburgo, Finlandia y Francia. El programa general contempla la participación de 97 jefes de Estado, 55 jefes de Gobierno y 41 representantes de otros niveles, entre vicepresidentes, viceprimeros ministros, cancilleres y otras autoridades.

De acuerdo con el documento enviado al Senado, la presencia de Fujimori permitirá presentar las prioridades de su administración y los lineamientos de la política exterior peruana. El Ejecutivo también plantea reafirmar el compromiso del país con el multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y la cooperación frente a problemas como la delincuencia organizada transnacional.

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Agenda de Fujimori incluye reuniones sobre seguridad, cambio climático e inversión

El miércoles 23 de septiembre, la presidenta tiene previsto participar en un encuentro privado organizado por Rainforest Alliance, denominado “Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas”. La actividad reunirá a representantes de bancos multilaterales, fundaciones e inversionistas privados.

Ese mismo día, Fujimori participaría en el encuentro presidencial “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, convocado por el Gobierno de Chile. La reunión busca reforzar la cooperación regional frente al crimen organizado y tendría una duración aproximada de 20 minutos, además de una fotografía oficial.

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La agenda también contempla una reunión bilateral con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. El encuentro está previsto para el 23 de septiembre y permitirá abordar temas de interés para el Perú, entre ellos la cooperación para la gestión del riesgo de desastres y la preparación frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Otros asuntos planteados para esa conversación son el fortalecimiento de la cooperación contra la delincuencia organizada transnacional y la coordinación en materia migratoria. Además, Fujimori tiene prevista una cena con empresarios iberoamericanos organizada por el Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University y CEAPI.

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Inversiones y reuniones empresariales también forman parte del primer viaje presidencial

El jueves 24 de septiembre, la agenda de Keiko Fujimori en Estados Unidos estará enfocada principalmente en asuntos económicos, comerciales y financieros. Por la mañana participará en un desayuno empresarial organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), donde expondrá las prioridades económicas de su administración ante representantes del sector privado e inversionistas.

Luego acudirá a un diálogo de alto nivel organizado por CAF, dedicado a las oportunidades para fortalecer la cooperación entre Australia y América Latina y el Caribe. El encuentro reunirá a autoridades, empresarios, inversionistas y representantes de organismos multilaterales, con especial atención en infraestructura, energía, transporte, resiliencia y crecimiento sostenible.

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La jornada concluirá con una visita oficial a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Fujimori participará en la ceremonia de cierre de la jornada bursátil y realizará el tradicional toque de campana a las 16:00 horas. También están contempladas una recepción por parte de las autoridades de la bolsa, la firma del Libro de Huéspedes Distinguidos y una visita al Trading Floor.

El Ejecutivo sostiene que estas actividades permitirán presentar las oportunidades económicas del Perú y promover inversiones ante actores internacionales. La agenda, sin embargo, todavía tiene carácter preliminar y podría incorporar nuevas reuniones o modificaciones conforme se confirmen invitaciones y compromisos durante los próximos días. Durante la ausencia de Fujimori, el primer vicepresidente de la República quedará a cargo del despacho presidencial, según establece la Constitución.

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