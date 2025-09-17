Perú Deportes

Dónde ver PSG vs Atalanta en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

El vigente campeón se estrenará en casa en el inicio de su camino en la defensa del título. Conoce cómo sintonizar el duelo

Por José Manuel Quintana

PSG recibirá a Atalanta en el Parque de los Príncipes por la primera jornada de la Champions League. Crédito: PSG/Atalanta

Inicia una nueva edición del torneo de clubes a nivel continental más atractivo del planeta. El campeón vigente de la UEFA Champions League, Paris Saint Germain (PSG), recibirá en el estadio Parque de los Príncipes al Atalanta. El compromiso es válido por la primera jornada del renovado formato de la Liga de Campeones. Aquí te contaremos todos los detalles para sintonizar este encuentro en directo.

El conjunto de la capital francesa vive un presente inmejorable. Tras ser campeones de Europa, alcanzaron la final del Mundial de Clubes en Nueva Jersey —cayeron ante el Chelsea—. En el inicio de la temporada, se hicieron con la Supercopa de Europa y marchan primeros en el torneo doméstico con puntaje perfecto en cuatro fechas.

Por otro lado, el conjunto de Bérgamo dirigido por el croata Ivan Jurić viene de conseguir su primera victoria en la temporada este fin de semana. En casa, la ‘diosa’ goleó 4-1 al Lecce luego de una derrota y dos empates en el incio del curso en el ‘calcio’.

Los presentes contrastan e inclinan la balanza en la previa hacia el elenco de Luis Enrique. Sin embargo, deberá tomar los recaudos necesaria para que la escuadra italiana no los sorprenda en casa. El duelo promete intensidad por parte de uno de los equipos más relevantes del ‘Viejo Continente’.

Fixture de la primera jornada de competencia de la UEFA Champions League.

¿Cuándo y a qué hora juegan PSG vs Atalanta por la Champions League?

El partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26 se disputará el miércoles 17 de septiembre en el estadio Parque de los Príncipes, en la capital francesa. El encuentro está programado para las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Argentina, Uruguay y Chile comenzará a las 16:00 horas. En México se jugará a las 13:00 horas, y en España, a las 21:00 horas.

¿Dónde ver el PSG vs Atalanta por la Champions League?

El encuentro entre PSG y Atalanta será transmitido en vivo por televisión a través de ESPN, canal que cuenta con los derechos exclusivos de la UEFA Champions League para Perú y toda Sudamérica. Además, el partido podrá verse vía streaming mediante la plataforma Disney+, disponible solo para usuarios con el Plan Premium. Esta opción permite acceder a la transmisión desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora con conexión a internet.

PSG se entrenó de cara al duelo ante Atalanta en casa. Crédito: REUTERS/Abdul Saboor

PSG vs Atalanta: posibles alineaciones

PSG: Lucas Chevalier; Acharf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Désiré Doué; Bradley Barcolá, Ousmane Dembele y Khvicha Kvaratskhelia.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Isak Hien, Odilon Kossounou; Raoul Bellanova, Marten De Roon, Mario Pašalić, Nicola Zalewski; Kamaldeen Sulemana, Charles de Ketelaere y Nikola Krstovic.

Único antecedente

El único compromiso entre ambos equipos se remonta a la edición 2020 de la UEFA Champions League. En medio de la pandemia, la confederación europea resolvió que la fase eliminatoria se dispute a un solo partido y en una sede neutral: el Estadio da Luz de Lisboa, Portugal.

En la capital ‘lusa’, PSG y Atalanta se vieron las caras por un lugar en las semifinales. Mario Pašalić puso adelante al entonces equipo de Gian Piero Gasperini. Por otro lado, los de Tuchel no encontraban respuestas para darle vuelta al marcador.

Sin embargo, en cuestión de tres minutos (89′ y 90+2′), Marquinhos y Choupo-Moting le dieron el pase a la siguiente ronda al conjunto parisino.

