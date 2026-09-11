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Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

La jornada será determinante para definir a los clasificados al próximo Mundial. Conoce todos los detalles

La fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley se jugará el sábado 12 de setiembre.
La fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley se jugará el sábado 12 de setiembre.
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Después de varios días de competencia, el Campeonato Sudamericano de Vóley tuvo una jornada de descanso este viernes 11 de septiembre. El torneo se reanudará el sábado 12 con partidos que pueden definir a los clasificados al próximo Mundial. Revisa la programación de la cuarta fecha.

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Fecha 4

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Sábado 12 de septiembre

- Argentina vs Venezuela (08:30 horas / Maracanãzinho)

- Brasil vs Chile (11:30 horas / Maracanãzinho)

- Colombia vs Perú (14:30 horas / Maracanãzinho)

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.
Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

Dónde ver los partidos de la fecha 4

El partido entre Perú y Colombia será el único de la fecha cuatro que se transmitirá por la señal abierta de Latina TV. Los demás encuentros podrán verse a través de la aplicación y la página web del canal.

Todos los partidos del Sudamericano de Vóley 2026 también estarán disponibles en el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Infobae Perú cubrirá el duelo de la selección peruana con la previa y el minuto a minuto. Además, informará sobre el desarrollo de la jornada, con los resultados y la actualización de la tabla de posiciones en su sitio digital.

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La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Resultados del Campeonato Sudamericano de Vóley hasta la fecha 3

Fecha 1

Martes 8 de septiembre

- Colombia 3-0 Chile (25-19, 25-20 y 25-18)

- Argentina 3-1 Perú (20-25, 25-15, 25-18 y 27-25)

- Brasil 3-0 Venezuela (25-14, 25-13 y 25-19)

Fecha 2

Miércoles 9 de septiembre

- Chile 3-1 Venezuela (25-18, 25-20, 21-25 y 25-22)

- Argentina 3-2 Colombia (27-29, 25-11, 21-25, 25-23 y 15-8)

- Brasil 3-0 Perú (25-16, 25-16 y 25-15)

Fecha 3

Jueves 10 de septiembre

- Argentina 3-0 Chile (25-21,25-18 y 25-17)

- Venezuela 3-1 Perú (25-21, 25-16, 23-25 y 25-15)

- Brasil 3-0 Colombia (25-19,25-18 y 36-34)

Perú sin chances de clasificar al Mundial de vóley

La selección peruana quedó sin opciones de clasificar al Mundial de Vóley tras caer por 3-1 ante Venezuela en la tercera fecha. Antes, la ‘bicolor’ había perdido frente a Brasil y Argentina.

Estos resultados la ubican en el último lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley, sin puntos. Perú no logró llevar ninguno de sus partidos al quinto set, instancia que otorga una unidad al equipo perdedor, según el reglamento de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

Con tres derrotas y dos encuentros pendientes, la ‘bicolor’ ya no tiene posibilidades de acceder a la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Antonio Rizola deberá enfrentar a Colombia en la cuarta fecha y cerrará su participación ante Chile el domingo.

El objetivo será sumar sus primeros puntos y evitar el sexto puesto del torneo clasificatorio. Para ello, Perú necesitará repetir el rendimiento que mostró por momentos ante Argentina y Brasil, sobre todo frente a la ‘roja’, rival directo en la lucha por no terminar en el fondo de la clasificación.

Un 'challenge' exitoso le dio una vida más a Perú, pero Venezuela no perdonó y sentenció el partido. Mira la celebración del equipo venezolano tras asegurar la victoria en Río de Janeiro.

Así va la tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley

Brasil y Argentina tienen encaminada su clasificación al Mundial, aunque definirán hasta la última fecha el cupo a los Juegos Olímpicos. El último boleto a la Copa del Mundo se disputará entre Colombia, Venezuela y Chile.

  1. Brasil / 9 puntos
  2. Argentina / 8 puntos
  3. Colombia / 4 puntos
  4. Venezuela / 3 puntos
  5. Chile / 3 puntos
  6. Perú / 0 puntos

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