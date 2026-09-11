Perú

Keiko Fujimori recuerda a su padre a dos años de su muerte: “Ese estilo de trabajo lo estamos tratando de replicar”

La presidenta encabezó una romería en el cementerio Campo Fe de Huachipa, donde inauguró una muestra de 40 fotografías de Alberto Fujimori. Ante familiares, dirigentes y simpatizantes, destacó su forma de recorrer el país y aseguró que ese modelo inspira actualmente su Gobierno

Entre aplausos y arengas de sus seguidores, Keiko Fujimori ofreció un discurso de agradecimiento durante el homenaje por los dos años de la muerte de Alberto Fujimori. La líder de Fuerza Popular recordó a su padre como un ser humano maravilloso y reafirmó su compromiso de seguir su estilo de trabajo. | Canal N
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A dos años de la muerte del expresidente Alberto Fujimori, la mandataria Keiko Fujimori encabezó este viernes una ceremonia conmemorativa en el cementerio Campo Fe de Huachipa, donde recordó la trayectoria política y personal de su padre y afirmó que su Gobierno busca replicar parte del estilo de gestión que caracterizó sus administraciones.

La ceremonia reunió a familiares, dirigentes y simpatizantes del fujimorismo. Entre los asistentes estuvieron el primer vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el segundo vicepresidente y presidente del Senado, Miguel Torres, además de personas cercanas a la familia Fujimori.

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Durante la actividad se inauguró una exposición de 40 fotografías seleccionadas por la propia presidenta entre el archivo familiar. Las imágenes muestran viajes, actividades oficiales y recorridos realizados por Alberto Fujimori durante sus años en el poder.

Keiko Fujimori habla ante un podio de madera junto a arreglos florales y un retrato superpuesto de Alberto Fujimori con banda presidencial
Keiko Fujimori encabeza el homenaje conmemorativo al expresidente Alberto Fujimori en el cementerio Campo Fe de Huachipa, en Perú.

“Ese estilo de trabajo lo estamos tratando de replicar”

En su intervención, Keiko Fujimori sostuvo que una de las características que quiso destacar de su padre fue su presencia constante en diferentes regiones del país.

“Estas cuarenta [fotografías] son el reflejo de su trabajo, del amor por su pueblo, de esa constancia que él tuvo viajando a cada rincón de nuestro país”, señaló ante los asistentes.

Luego vinculó directamente ese recuerdo con su actual administración.

Ese estilo de trabajo lo estamos tratando de replicar hoy, que el pueblo peruano nos ha dado la confianza”, afirmó, frase que provocó aplausos entre los simpatizantes presentes en la ceremonia.

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Un sacerdote habla desde un podio ante Keiko Fujimori y dos hombres con traje formal en un cementerio con césped y arreglos florales
Keiko Fujimori participa junto a Miguel Torres y Luis Galarreta en la ceremonia en memoria de Alberto Fujimori en el cementerio Campo Fe de Huachipa.

Aunque inicialmente indicó que no ofrecería un discurso político, la mandataria hizo referencia a las enseñanzas que, según dijo, recibió de su padre para enfrentar escenarios adversos.

“En los momentos más difíciles él siempre me enseñó a que, con serenidad, con prudencia, pero sobre todo con mucha firmeza, él seguía avanzando”, expresó.

Keiko Fujimori agradeció a quienes acompañaron a su padre durante sus últimos años

La presidenta también dedicó buena parte de su mensaje a agradecer a las personas que permanecieron cerca de Alberto Fujimori durante sus años de prisión, posteriormente durante su enfermedad y después de su fallecimiento.

“Gracias por habernos acompañado todos estos años”, sostuvo. En otro momento calificó como “injustos” los años de encarcelamiento de su padre, una valoración que corresponde a la posición de la mandataria y de su familia sobre los procesos judiciales que afrontó el exjefe de Estado.

Imagen dividida con Keiko Fujimori hablando ante un podio de madera a la izquierda y caminando hacia un arreglo floral sobre el césped a la derecha
El homenaje a Alberto Fujimori tuvo un sentido político porque Keiko Fujimori participó esta vez como presidenta de la República.

Fujimori recordó también la dimensión familiar del expresidente y se refirió especialmente al vínculo que mantuvo con sus nietas.

“Mis hijas lo extrañan muchísimo y ellas atesoran en su corazón todos estos años que pudo compartir con ellas”, manifestó.

La ceremonia terminó con la expresión “que viva Alberto Fujimori”, respondida con aplausos y arengas de los asistentes.

Keiko Fujimori sonríe en un jardín junto a dos hombres en traje oscuro cerca de arreglos florales y un podio de madera
La ceremonia en el cementerio Campo Fe reunió a familiares, dirigentes y simpatizantes del fujimorismo.

Una exposición de 40 fotografías para recordar al expresidente

Después de su intervención, Keiko Fujimori recorrió la exposición instalada en el cementerio, compuesta por imágenes de diferentes momentos de las gestiones presidenciales de su padre.

La selección buscó mostrar principalmente sus recorridos por el territorio nacional y el contacto que mantuvo con distintas poblaciones durante sus años en el Ejecutivo, según explicó la propia presidenta.

Durante el acto, los asistentes corearon consignas vinculadas a Fuerza Popular y expresaron su respaldo a la mandataria y a la memoria del exmandatario.

Retrato de Alberto Fujimori vistiendo la banda presidencial sobre un fondo con el Palacio de Gobierno y la bandera de Perú
Una ceremonia conmemorativa en Lima recordó la trayectoria política del expresidente peruano Alberto Fujimori a dos años de su fallecimiento.

Keiko Fujimori señaló que la ceremonia tenía principalmente un carácter familiar y conmemorativo. Tras recorrer la muestra dedicada a su padre, anunció que también se dirigiría al lugar donde reposan los restos de su madre, Susana Higuchi.

La romería se produjo en un momento distinto a los homenajes realizados durante el primer aniversario de la muerte de Alberto Fujimori: esta vez, Keiko Fujimori participó ya como presidenta de la República, y la referencia al estilo de gobierno de su padre adquirió también una dimensión vinculada a su propia gestión.

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