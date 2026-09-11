Álvaro Vargas Llosa anuncia que buscará contribuir a una “nueva fase” de la relación Perú-Estados Unidos

El periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa confirma, a través de sus redes sociales, que acepta la propuesta de Keiko Fujimori para ser el embajador del Perú ante los Estados Unidos, agradeciendo la confianza depositada en él. | Canal N

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Álvaro Vargas Llosa agradeció a la presidenta Keiko Fujimori por la confianza depositada en él tras ser propuesto para representar al Perú como embajador ante Estados Unidos. El escritor y analista confirmó que aceptó la invitación para asumir el cargo, aunque aclaró que su eventual designación todavía debe completar los procedimientos correspondientes.

A través de una publicación en X, Vargas Llosa señaló que pondrá su experiencia y conocimientos al servicio de la misión diplomática en Washington D.C. También adelantó que buscará contribuir a una “nueva fase” en la relación bilateral entre ambos países, en coordinación con la mandataria y el canciller Carlos Espá.

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Vargas Llosa se pronuncia sobre su eventual designación

En su mensaje, Vargas Llosa expresó su agradecimiento a Fujimori por la propuesta para representarlo como embajador del Perú en Estados Unidos. Precisó que, de concretarse el nombramiento, asumirá la misión con el objetivo de defender los intereses permanentes del país.

El escritor indicó que la designación debe ser ratificada de acuerdo con los procedimientos constitucionales y legales vigentes en ambos países. Mientras ese proceso no concluya, señaló que se abstendrá de brindar otras declaraciones sobre el tema.

En su publicación en X, Vargas Llosa indicó que pondrá su experiencia y conocimientos a disposición de la misión diplomática en Washington D.C. Foto: composición Infobae Perú/Europa Press

A partir de su publicación, el eventual embajador del Perú en Estados Unidos planteó como uno de sus objetivos contribuir a una “nueva fase” de la relación bilateral. Vargas Llosa vinculó esta tarea con la línea trazada por la presidenta y con el trabajo conjunto con la Cancillería.

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Keiko Fujimori confirmó que aceptó la invitación

La confirmación de Vargas Llosa se produjo después de que Keiko Fujimori informara que había aceptado la propuesta para representar al Perú en Washington. La presidenta señaló que recibió una respuesta afirmativa luego de realizarle la consulta correspondiente.

“Se le ha hecho la consulta. Él ha aceptado esta invitación”, afirmó la mandataria durante una entrevista con RPP Noticias este viernes 11 de septiembre. Fujimori también sostuvo que el escritor y analista “va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos”.

La jefa de Estado evitó precisar cuáles son las gestiones que todavía deben completarse para concretar la designación. Ante una consulta sobre una eventual opinión del Gobierno estadounidense, señaló que existen “opiniones” y coordinaciones que prefería no detallar.

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El tuit de Álvaro Vargas Llosa. Foto: captura X

Fujimori consideró además que la experiencia de Vargas Llosa puede contribuir al vínculo entre ambos países. “Es un peruano con muchísima experiencia y creo que va a poder elevar más todavía nuestras relaciones entre ambos países”, manifestó.

El nombramiento todavía requiere completar procedimientos

La llegada de Vargas Llosa a la embajada peruana en Washington no se produce de manera automática tras la aceptación de la propuesta. Según explicó Fujimori, el Ejecutivo debe esperar el cumplimiento de los procedimientos requeridos para formalizar la designación diplomática.

El eventual nombramiento se suma a otras decisiones adoptadas recientemente por la administración de Fujimori en materia de representación diplomática. En las últimas semanas, el Gobierno anunció designaciones ante organismos internacionales y otras embajadas, algunas de las cuales generaron cuestionamientos por los antecedentes políticos de los funcionarios elegidos.

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Entre esas designaciones figuran Jennifer Contreras como representante permanente ante organismos de Naciones Unidas con sede en Roma y Carlos Pareja ante la ONU en Nueva York. También fueron anunciados Aurelio Pastor como representante ante la Organización de los Estados Americanos y Carlos Tubino como embajador en Argentina.

La designación de Vargas Llosa aún debe completar los trámites diplomáticos requeridos antes de formalizarse. Según Fujimori, el Ejecutivo espera que concluya este proceso. Foto: El País

La relación bilateral coincidirá con viaje de Fujimori a Nueva York

El eventual cambio en la representación peruana en Washington ocurre mientras Fujimori prepara un viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La presidenta informó que partirá el 21 de septiembre y que su intervención está prevista durante la primera jornada.

La mandataria también indicó que cumplirá actividades organizadas por Council of the Americas, Atlantic Institution y la Corporación Andina de Fomento, además de sostener reuniones bilaterales y encuentros con inversionistas.

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Fujimori confirmó que recibió una invitación del presidente Donald Trump para participar en una cena con jefes de Estado. Sin embargo, precisó que su asistencia dependerá de la autorización del Senado peruano. De concretarse, la actividad podría darle la oportunidad de reunirse o saludar al mandatario estadounidense en el marco de su visita.