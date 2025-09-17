Perú Deportes

Dónde ver River Plate vs Palmeiras en Perú: canal TV online del partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores 2025

El plantel de Marcelo Gallardo dispondrá de su mejor elenco para hacer respetar la localía. El ‘verdao’, por su parte, aparece como un hueso duro de roer por su elevado nivel en la región. Conoce los horarios del cruce, en Buenos Aires

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

River Plate y Palmeiras sostendrán un atractivo duelo por Copa Libertadores 2025. - Crédito: CONMEBOL

River Plate y Palmeiras protagonizan uno de los encuentros más destacados de los cuartos de final de la Copa Libertadores, programado para las 19:30 de este miércoles en el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires. Los millonarios, quienes eliminaron a Libertad en la ronda anterior, llegan con la ilusión intacta de sumar un nuevo trofeo continental a su palmarés.

La escuadra argentina se mantiene invicta en la competición, acumulando tres triunfos y cinco empates en ocho partidos. En la Fase de Grupos, River venció a Universitario, Independiente del Valley Barcelona SC, logrando avanzar como líder de su grupo. De cara a este compromiso, viene de superar a Estudiantes de la Plata como visitante, por 2 a 1.

“Vamos a estar bien. Ellos también están pensando en nuestro potencial. No va a ser fácil, va ser una llave cerrada y no se va a definir en el primer partido, claramente. Hay que jugarlo con muchísima inteligencia pero con una presencia de equipo como la que hoy se vio”, declaró Marcelo Gallardo.

La ausencia de Giuliano Galoppo, quien recibió una tarjeta roja en el partido de vuelta frente a Libertad, representa un desafío para el técnico con miras al próximo encuentro. Ante esta baja obligada, el CT de River Plate evalúa distintas alternativas para cubrir ese puesto. Los candidatos a ocupar el lugar disponible entre los titulares son Juanfer Quintero, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina y Kevin Castaño.

Buscando alcanzar su cuarto trofeo en la Copa Libertadores, Palmeiras mostró un desempeño sobresaliente en la fase de grupos al sumar seis triunfos en igual cantidad de encuentros. Su recorrido incluyó victorias ante Cerro Porteño, Bolívar y Sporting Cristal. La única vez que no consiguió la victoria fue al igualar 1-1 frente a Universitario, en el partido de vuelta de los octavos de final.

El próximo enfrentamiento con River Plate marcará el noveno duelo oficial entre ambos, con un registro previo de dos victorias para, tres empates y tres triunfos para Palmeiras. La última vez que se vieron las caras fue en la semifinal de la Libertadores 2020, instancia en la que el ‘millonario’ salió vencedor con un 2 a 0.

¿Dónde ver el River Plate vs Palmeiras por la CONMEBOL Libertadores?

El encuentro entre River Plate y Palmeiras será transmitido en vivo por el canal de FOX Sports, Telefe y Disney+ en toda la Argentina. Mientras que en Sudamérica por ESPN 2 y ESPN.

¿Cuándo y a qué hora juegan River Plate vs Palmeiras por la CONMEBOL Libertadores?

El partido entre River Plate y Palmeiras, por la llave de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el miércoles 17 de septiembre, en el estadio Monumental de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro está programado para las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Argentina, Uruguay y Chile comenzará a las 21:30 horas. En México se jugará a las 18:30 horas, y en España, a las 03:30 horas.

