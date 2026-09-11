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Barristas de Universitario incendiaron murales de Alianza Lima previo al clásico: el firme pedido del club ‘blanquiazul’ a sus hinchas

Un grupo de simpatizantes de la ‘U’ vandalizó el Caminito Íntimo y pintas de la calle Mendoza Merino, cerca del estadio Alejandro Villanueva durante la madrugada del viernes. El equipo de La Victoria emitió un comunicado sobre lo ocurrido

Simpatizantes 'cremas' vandalizaron el Caminito Íntimo previo al clásico. Créditos: X.
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La madrugada de este viernes 11 de setiembre, un grupo de barristas de Universitario de Deportes vandalizó murales de Alianza Lima en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. El hecho ocurrió en la antesala de una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

Videos difundidos en redes sociales muestran a un sujeto, identificado como simpatizante de la ‘U’, que arroja un líquido inflamable sobre murales ubicados en la calle Mendoza Merino, cerca de Matute. Luego, les prende fuego para dañar la superficie.

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Tras prender fuego a los murales, el vándalo huyó del lugar. El ataque también alcanzó las pintas del Caminito Íntimo. Hinchas de Alianza Lima denunciaron el hecho y la Policía Nacional acudió a la zona para recabar información e identificar a los responsables.

Horas después, las cámaras de Fútbol en América registraron el estado de las pintas ‘blanquiazules’ a las afueras del Alejandro Villanueva tras el ataque. Los murales quedaron cubiertos por manchas negras a causa del fuego.

Barristas incendiaron instalaciones cerca del estadio Alejandro Villanueva. Créditos: Fútbol en América.

El comunicado de Alianza Lima

Por su parte, Alianza Lima emitió un comunicado en el que condenó los daños registrados en espacios cercanos al estadio Alejandro Villanueva. “El Club Alianza Lima informa a la opinión pública que, en la madrugada de hoy, viernes 11 de septiembre, un grupo de individuos atacó con artefactos incendiarios y pintura diversos espacios ubicados en la calle Mendoza Merino y el Caminito Íntimo, en los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria”, señaló.

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La institución indicó que el ataque afectó “murales conmemorativos de la historia del Club, el monumento al hincha que incluye los nombres de cientos de aficionados y vecinos, y la gruta dedicada al Señor de los Milagros, un espacio de devoción del barrio que excede por completo cualquier rivalidad deportiva”.

Además, rechazó lo ocurrido: “Se trata de actos de violencia contra el patrimonio de una comunidad y contra un símbolo de la fe que nos une y pertenece a todos los peruanos, sin distinción de camiseta”.

Alianza también informó que presentó una denuncia ante la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. “Ha puesto a disposición de las autoridades las imágenes y los registros de videovigilancia de la zona para contribuir con la identificación y sanción de los responsables”, precisó. A la vez, solicitó el refuerzo del operativo de seguridad previsto para el partido del sábado 12 de septiembre.

El club añadió que los trabajos de limpieza y restauración comenzaron durante la mañana y aseguró que los espacios afectados estarán recuperados antes del encuentro.

Finalmente, dirigió un mensaje a sus simpatizantes: “El Club hace un llamado a su hinchada a no responder a esta provocación. El clásico se juega en la cancha. Quienes buscan teñirlo de violencia no deben tener cabida en ninguna hinchada ni en ningún club”.

Alianza Lima pidió a sus hinchas no tomar represalias después del ataque a murales en Matute por parte de barristas de Universitario.
Alianza Lima pidió a sus hinchas no tomar represalias después del ataque a murales en Matute por parte de barristas de Universitario.

El clásico Universitario vs Alianza se jugará en Matute

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una nueva edición del clásico por la Liga 1. Los compadres se enfrentarán este sábado 12 de septiembre, a las 20:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha nueve del Torneo Clausura.

El resultado puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. La ‘U’ marcha en el segundo puesto de la tabla del Clausura, mientras que el cuadro ‘íntimo’ ocupa la octava posición, aunque se mantiene como líder de la tabla acumulada.

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