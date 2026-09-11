Mariella Zanetti despide y envían sus condolencias a Enrique Espejo, ‘Yuca’ debido a su muerte. YouTube: 'Q'Bochinche'.

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La farándula peruana despidió a Enrique Espejo, ‘Yuca’, luego de que Jorge Benavides informara el fallecimiento del actor cómico a los 75 años. La noticia generó mensajes de pesar entre artistas que compartieron con él escenarios, sets de grabación y distintos momentos de su trayectoria en la televisión.

Jorge Benavides comunicó la muerte de su compañero el viernes 11 de septiembre mediante una publicación en redes sociales. El conductor acompañó su mensaje con un fragmento del sketch La farmacia y recordó la espontaneidad, el humor y la capacidad de improvisación que caracterizaron a ‘Yuquita’.

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“Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia”, escribió Benavides, quien pidió recordar al artista desde las risas y los momentos que dejó en los programas humorísticos.

Figuras de la farándula peruana despiden a Enrique Espejo, ‘Yuca’, tras su muerte a los 75 años.

Jorge Benavides recordó sus años junto a ‘Yuca’

El creador de JB en ATV señaló que la mejor manera de recordar a Enrique Espejo es revivir los sketches y las situaciones cómicas que compartieron durante años. Para Benavides, ‘Yuca’ tenía una presencia particular que aportaba a cada escena, incluso sin necesidad de tener un diálogo extenso.

“La única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos compartiendo risas y carcajadas”, señaló el humorista en su publicación.

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Benavides definió a su compañero como un actor que daba libertad a la improvisación. “Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado”, expresó al recordar el estilo que el cómico desplegaba frente a cámaras.

También evocó ‘La jugada polémica’, una de las secuencias que ambos compartieron en sus espacios de humor. Según relató, la ausencia de ‘Yuca’ se hizo evidente desde que el actor se alejó de los sets por su estado de salud.

“Desde que nos dejó por su estado de salud jamás fue igual ‘La jugada polémica’. Siempre lo llamaba para que él sea el ejemplo de la jugada”, sostuvo Jorge Benavides.

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El conductor también recordó una dinámica recurrente en las grabaciones: los pedidos de “inflada de llanta” que Enrique Espejo realizaba en medio de los sketches. “Siempre me pedía en todos los sketches su inflada de llanta”, escribió Benavides, en referencia al aumento de sueldo que ‘Yuca’ pedía como parte de sus bromas.

Jorge Benavides comunicó el fallecimiento de Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, mediante un mensaje en redes sociales. IG

Mariella Zanetti se despidió de su amigo y compañero

Mariella Zanetti fue una de las primeras figuras de la televisión en pronunciarse sobre la muerte de Enrique Espejo. Durante su participación en Q’Bochinche, la actriz cómica recordó el vínculo de amistad y trabajo que mantuvo con ‘Yuca’.

“De repente no estoy con los ánimos de siempre, pero tenemos que comenzar el programa con una lamentable noticia y es que el día de hoy falleció nuestro querido y mi amigo y compañero Yuca”, expresó.

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“Yuca falleció, bueno, ya estaba malito. Después de ese atentado que él había sufrido, quedó ya mal. Estaba sufriendo mucho y bueno, hoy ya partió nuestro querido Yuca, a quien se le va a recordar en todos los programas, en los últimos programas que participó en JB Noticias”.

Zanetti se mostró afectada al recordar una expresión con la que Enrique Espejo solía dirigirse a ella. La actriz contó que el humorista la llamaba “chiquilla” y le transmitía palabras de aliento en los momentos que compartían en televisión.

“Me voy a quedar con, con la palabra que siempre me decía: chiquilla. Muy buena suerte, chiquilla. Arriba, chiquilla. Siempre me-- a mí me llamaba como chiquilla. Hola chiquilla. Yuquita, donde quiera que estés, vuela alto, amigo y nada, pues ya nos volveremos a ver”.

El mensaje de Zanetti reflejó el dolor de quienes conocieron de cerca a Enrique Espejo fuera de sus personajes. Para la artista, ‘Yuca’ no solo fue un compañero de trabajo, sino una presencia constante en los programas de humor de los que formó parte.

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Mariella Zanetti recuerda a Enrique Espejo, ‘Yuca’, tras su muerte. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Mónica Cabrejos recordó a ‘Yuca’ y a otros artistas fallecidos

Mónica Cabrejos también utilizó sus redes sociales para despedirse de Enrique Espejo. La conductora recordó los saludos que el cómico le dedicaba y mencionó la relación construida a través de los años en los estudios de televisión.

“¡Hasta siempre Chiquillo! A veces de ánimos, a veces de malas, pero siempre estabas ahí saludando: Chiquilla, chiquilla.Solo tú te llevas esas vivencias que siempre guardaste celosamente de curiosas como yo. ¡Vuela alto Chiquillo!“, escribió al inicio de su mensaje.

“Y ya no hagas furcios que las luces se apagaron. QEPD Yuquita. Saluda a Rubén, al tío Felpu, a Don Carlitos Velásquez, a Guille, al Gordo Casaretto, a Ricky Tosso, a Manolo y diles que acá los extrañamos mucho. ¡3x10 Chiquillo!”

El mensaje de Cabrejos reunió los nombres de varios artistas que ya fallecieron y que marcaron distintas etapas de la televisión y el humor peruano. Su despedida se sumó a las reacciones de seguidores y colegas que compartieron recuerdos, videos y fotografías de Enrique Espejo.

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Claudia Serpa también publicó un breve mensaje tras conocer la noticia: “Yuquita en paz descanses!”. Por su parte, Germán Loero expresó: “Gracias por ser parte de las risas del Perú entero querido Yuca, vuela alto Enrique Espejo, fuerza para la familia”.

Mónica Cabrejos expresó sus condolencias por la muerte de Enrique Espejo, recordado como ‘Yuca’. IG

Un actor vinculado a la improvisación y al humor televisivo

Enrique Espejo construyó una trayectoria ligada a los sketches, las parodias y los personajes cómicos. Su trabajo quedó asociado a producciones como “El especial del humor”, “El wasap de JB” y “JB en ATV”, espacios en los que compartió con Jorge Benavides y otros actores.

Benavides destacó que ‘Yuca’ podía generar risas con su sola presencia. “Yuca era de esos personajes que solo con su presencia, sin decir nada, te daba risa”, escribió el conductor.

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También contó que, incluso en las parodias más recientes, seguía pensando en los personajes que su compañero habría podido interpretar. “Aquí el Yuca sería fabuloso”, repetía al repartir papeles, según relató en su despedida.

Durante el último año, Enrique Espejo se mantuvo alejado de la televisión por un delicado estado de salud. Jorge Benavides había informado en diciembre de 2025 que su compañero se encontraba “bien delicado” y que ya no podía escuchar. En ese momento, señaló que mantuvo reserva sobre la situación por pedido de las hijas del actor.

Meses después, en junio de 2026, Martín Farfán indicó que ‘Yuca’ había recibido el alta tras una larga hospitalización. Sin embargo, no se conocieron detalles oficiales posteriores sobre su evolución.

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La despedida de sus colegas confirma la huella que Enrique Espejo dejó en la televisión peruana. Su memoria queda ligada a la improvisación, a sus personajes y a las risas que compartió con varias generaciones de espectadores.

Benavides expresó un deseo colectivo de recuperación y dedicó palabras especiales a las hijas de Yuca, resaltando la fuerza del vínculo familiar. (Facebook)