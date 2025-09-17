Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

La fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 arrancará a mitad de semana, exactamente hoy, martes 16 de setiembre. Esta nueva jornada, que promete buen fútbol y muchos goles, podría tener un nuevo puntero en la tabla, debido a que Universitario de Deportes descansará.
Sporting Cristal anunció su día de partido ante Alianza Atlético. Se ve obligado a ganar para seguir peleando por el Torneo Clausura.
El estadio Alberto Gallardo, situado en el distrito de San Martín de Porres, albergará uno de los duelos más esperados de la fecha 9 del Torneo Clausura: Sporting Cristal recibirá a Alianza Atlético este miércoles 17 de septiembre, a partir de las 13:00 horas de Perú, en un partido que será transmitido por L1 MAX.
Sporting Cristal afronta esta jornada tras una caída ante Cusco FC en la altura de la ciudad imperial, donde perdió por 3-2 pese a comenzar ganando gracias a un gol de Leandro Sosa. La reacción de los ‘aurinegros’, con doblete de Facundo Callejo, terminó dando vuelta el marcador y dejó a los ‘celestes’ en la cuarta casilla de la tabla, sumando catorce puntos y quedando a cuatro del líder, Universitario.
La ausencia de Miguel Araujo, expulsado en el último encuentro, es la principal baja para el equipo rimense, aunque existe expectativa por el posible regreso de Yoshimar Yotún y Felipe Vizeu a la convocatoria, dos piezas clave que podrían fortalecer el once de cara a este compromiso. El conjunto dirigido por Paulo Autuori busca recortar distancias con la cima y mantener su protagonismo en el torneo.
Alianza Atlético también llega golpeado tras perder 1-0 en casa ante Juan Pablo II, en un duelo definido por el tanto de Emiliano Villar. El cuadro de Sullana se encuentra actualmente en la décimo sexta posición de la tabla con solo seis puntos de dieciocho posibles.
Pese a su ubicación en el Clausura, los dirigidos por Gerardo Ameli se aferran a la tabla Acumulada, donde todavía figuran en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Ganar en esta fecha resulta determinante para sostener sus aspiraciones internacionales y cortar la seguidilla de malos resultados.
Las acciones están pactadas para iniciar a las 13:00 horas de Perú en el estadio Alberto Gallardo. Con respecto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 12:00 horas de México; a las 13:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 15:00 horas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.
El Sporting Cristal vs Alianza Atlético será transmitido por L1 Max, canal accesible en operadores de cable como Claro, Best Cable, DIRECTV, entre otros. También estará disponible mediante la plataforma de streaming de pago Liga 1 Play.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del partido en su portal, incluyendo la previa, el desarrollo en directo, declaraciones, goles, incidencias y más información relevante.
Si bien en los últimos cinco duelos disputados entre Alianza Atlético y Sporting Cristal, se repartieron los triunfos, dos para cada lado, y un empate. Hay una tendencia marcada: los ‘celestes’ nunca perdieron en condición de local, mientras que los ‘churres’ no sumaron ni un punto fuera de casa.
De igual manera, el equipo de Gerardo Ameli es un rival a tener cuidado, por algo no fue uno de los animadores del Torneo Apertura y en el 2024 estuvo muy cerca de robar un empate en el estadio Alberto Gallardo.
- Apertura 2025: Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal
- Clausura 2024: Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal
- Apertura 2024: Sporting Cristal 2-1 Alianza Atlético
- Clausura 2023: Sporting Cristal 3-0 Alianza Atlético
- Apertura 2023: Alianza Atlético 0-0 Sporting Cristal