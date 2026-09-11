‘La Uchulú’ causa revuelo en las redes al mostrar fotos con vientre de embarazo: “En la dulce espera”

‘La Uchulú’ causa revuelo en las redes al mostrar fotos con vientre de embarazo. IG

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‘La Uchulú’ generó sorpresa en redes sociales tras publicar fotografías en las que aparece con una abultada pancita y acompañada por un hombre que sería su pareja. La creadora de contenido compartió las imágenes en Instagram con un breve mensaje: “En la dulce espera”.

La publicación provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores, ya que la actriz cómica dejó de lado, por un momento, el contenido humorístico que suele difundir en sus plataformas. En las postales, luce un vestido rojo largo y ajustado que resalta el vientre, mientras posa con una expresión de ilusión.

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El carrusel también incluye una imagen en la que el hombre que la acompaña besa su abdomen. Hasta el momento, la publicación no precisa si se trata de un anuncio personal, una producción fotográfica o un contenido vinculado con alguno de sus proyectos.

Las fotografías que sorprendieron a sus seguidores

En una de las imágenes compartidas, ‘La Uchulú’ aparece junto al hombre que sería su pareja. Él se acerca a su vientre y protagoniza una postal que fue interpretada por varios usuarios como una escena de ternura.

En otra fotografía, la artista posa sola, toca su abdomen y observa hacia abajo. El vestido rojo y ceñido se convirtió en uno de los detalles principales de la publicación, que rápidamente despertó especulaciones entre sus seguidores.

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El mensaje que acompañó las fotografías fue breve y no ofreció mayores explicaciones. “En la dulce espera”, escribió la creadora de contenido, frase que generó una serie de comentarios y consultas en su cuenta.

La publicación llegó dos años después de la cirugía de reasignación de sexo que realizó en Tailandia, un proceso que compartió como parte de su identidad como mujer trans. Por ese motivo, las imágenes generaron aún más atención entre quienes siguen de cerca sus actividades en redes sociales.

La creadora de contenido apareció junto a un hombre que sería su pareja en una de las postales difundidas en Instagram. IG

El proceso de cambio de nombre y sexo en el DNI

Durante este año, ‘La Uchulú’ inició un pedido ante la justicia para cambiar su sexo y nombre en el Documento Nacional de Identidad. El trámite comenzó en julio y la artista ya acudió a una primera audiencia en la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

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De obtener un resultado favorable, el nombre que podría figurar en su documento sería Etza Reátegui Wong, según la información proporcionada. El proceso representa otro paso en la historia personal de la creadora, quien ha hablado públicamente de los cambios que decidió realizar en su vida.

La reaparición con las fotografías de Instagram se produce mientras continúa ese procedimiento judicial. En esta ocasión, la figura de redes sociales optó por compartir un contenido distinto a sus habituales videos cómicos, sketches y personajes.

El resultado fue inmediato: la imagen de ‘La Uchulú’ volvió a circular en distintas plataformas, donde sus seguidores comentaron el vestido, la escena junto a su acompañante y el mensaje que eligió para acompañar las postales.

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El antecedente de la discusión con su pareja

Meses atrás, ‘La Uchulú’ también se convirtió en tendencia luego de la difusión de un video en el que aparecía en medio de una discusión. En las imágenes, la actriz cómica descubría a quien sería su pareja junto a otra mujer en un parque.

La situación generó sorpresa entre las personas presentes y el video se viralizó en redes sociales. “A ti no te interesa”, se escucha decir a un acompañante, mientras ella responde con firmeza: “Sí me interesa porque es mi novio, sí me interesa porque es mi pareja”.

El ambiente se volvió más tenso cuando la creadora de contenido se acercó a la joven involucrada para pedir explicaciones sobre lo que estaba observando. “Jamás la agrediría, solo quiero saber. ¿Tú tienes algo con él?”, expresó.

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La otra joven no respondió en el registro difundido. La escena, al igual que la reciente publicación con la frase “En la dulce espera”, colocó nuevamente a ‘La Uchulú’ entre los temas más comentados por los usuarios.

Escándalo en redes por escena pública de La Uchulú tras descubrir a su novio con otra joven.