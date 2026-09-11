DT de Deportivo Garcilaso, líder del Torneo Clausura, se ilusiona con el título: “El grupo te invita a ser mucho más optimista”

El entrenador Lisandro Greppo explicó que el rendimiento de sus dirigidos lo invitan a ser optimista en el Torneo Clausura 2026. Crédito: Facebook Solo Deporte/Imagen Ilustrativa Infobae.

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Deportivo Garcilaso se consolidó como líder del Torneo Clausura 2026 con 19 puntos, dos más que Universitario de Deportes, y alimentó la expectativa de disputar el título hasta las últimas fechas. El equipo cusqueño atraviesa una racha de siete encuentros sin derrotas y tendrá dos pruebas de exigencia ante Sport Boys y la ‘U’, que pueden marcar el rumbo de su campaña.

El presente del conjunto dirigido por Lisandro Greppo cobró una dimensión inesperada desde que el técnico argentino asumió primero de manera interina y luego recibió el respaldo de la directiva para continuar en el cargo. El entrenador destacó el compromiso de sus futbolistas y evitó apartarse de un discurso centrado en el trabajo diario.

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“Las felicitaciones son para el grupo, que está haciendo un gran torneo, con mucho esfuerzo y mucha humildad. Es un lindo desafío para que esto continúe”, afirmó el técnico del cuadro cusqueño, que llegó a la fecha 9 como puntero en solitario del segundo torneo del año.

Garcilaso logró sostener regularidad frente a rivales de distinta jerarquía y sumó resultados que lo colocaron en una posición de privilegio. La cercanía de Universitario y otras escuadras que lo preceden, obliga al plantel a mantener el rendimiento en un tramo del campeonato que empieza a reducir los márgenes de error.

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El cuadro cusqueño dominó los 90 minutos en el Inca Garcilaso de la Vega, con goles de Da Silva, Castelli y un doblete de González, y le saca dos puntos a Universitario. (Deportivo Garcilaso)

Greppo reconoció que el liderazgo genera ilusión dentro del vestuario. También remarcó que sus dirigidos conocen las diferencias de presupuesto y estructura que existen en la competencia, aunque consideró que los partidos ofrecen condiciones parejas para todos los equipos.

“Yo me considero una persona optimista y el grupo te invita a ser mucho más optimista. Desde que llegué a Garcilaso, este grupo trabaja con mucho esfuerzo y dedicación. Si bien uno espera ganar siempre, también sabemos que hay equipos importantes y con mucha inversión, pero en el verde somos todos iguales”, recogió ‘Radio Ovación’.

La ubicación de Deportivo Garcilaso permite pensar en una definición por el Clausura y, de conseguirlo, en una final a fin de año. El técnico no escondió esa aspiración, aunque señaló que el equipo debe sostener una mirada realista sobre la dificultad de las fechas que restan.

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“Estamos expectantes, con mucha confianza, sabiendo la realidad que es el Torneo Clausura y lo difícil que es el campeonato, pero la ilusión y la esperanza están ahí y no nos las quita nadie”, expresó Greppo.

Lisandro Greppo fue elegido como el mejor DT del mes de agosto en la Liga 1. Crédito: Liga 1.

Sport Boys y Universitario pondrán a prueba el liderato cusqueño

El primer desafío será este fin de semana ante Sport Boys, en el Callao, por la fecha 9 del Clausura. El equipo del ‘primer puerto’ también atraviesa un momento favorable y contará con el respaldo de su público, un factor que puede elevar la exigencia para los visitantes.

Garcilaso llegará a ese compromiso luego de enfrentar a Alianza Lima y Atlético Grau, dos partidos que el entrenador incluyó entre las dificultades que el plantel ya tuvo que resolver. Para Greppo, los próximos encuentros no representan un cambio de escenario, sino la continuación de un calendario que exige respuestas en cada jornada.

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“Vienen dos partidos difíciles, pero simplemente será la continuidad de partidos complicados, tomando en cuenta que venimos de jugar ante Alianza Lima y Grau”, indicó el técnico argentino.

Beto Da Silva asumió la responsabilidad y no falló. Con un toque sutil y esperando el movimiento del arquero, el delantero de Deportivo Garcilaso marcó el primer gol del partido contra Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Después del duelo en el Callao, el cuadro cusqueño recibirá o enfrentará —según la programación oficial— a Universitario de Deportes, su perseguidor inmediato en la tabla. El resultado de ese cruce puede modificar la distancia entre ambos y tendrá incidencia directa en la disputa por el primer puesto.

Universitario también afrontará un partido ante Alianza Lima, por lo que la parte alta de la clasificación podría sufrir cambios antes del enfrentamiento con Garcilaso. El conjunto de Greppo tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja, sostener el invicto y confirmar que puede competir por objetivos mayores.

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El entrenador asumió que la presión forma parte de este momento. “La presión existe, pero tenemos que estar preparados para asumir estos retos. Realmente nos sentimos preparados y estamos viviendo esto semana a semana, sin volvernos locos, siendo muy realistas, pero ilusionados a la vez”, concluyó.