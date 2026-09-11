Perú

El V Encuentro por la justicia climática reunirá en Lima a organizaciones de la región

La cita regional se desarrollará del 12 al 15 de septiembre con representantes de organizaciones sociales, comunidades e indígenas para revisar impactos territoriales de políticas climáticas y proyectos vinculados a la transición energética

Indigenous congresswoman Celia Xakriaba gestures during a protest demanding the demarcation of Indigenous lands and the protection of their rights in front of National Congress in Brasilia, Brazil, August 11, 2026. REUTERS/Adriano Machado
Indigenous congresswoman Celia Xakriaba gestures during a protest demanding the demarcation of Indigenous lands and the protection of their rights in front of National Congress in Brasilia, Brazil, August 11, 2026. REUTERS/Adriano Machado
Guardar

Representantes de organizaciones sociales, comunidades y movimientos ambientales de distintos países se reunirán del 12 al 15 de septiembre para analizar los impactos territoriales de las políticas climáticas y los proyectos vinculados a la transición energética.

En un contexto crítico marcado por el incremento de eventos climáticos extremos en América Latina y el Caribe, Lima será sede del V Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática. Esta reunión regional congregará, del 12 al 15 de septiembre, a organizaciones sociales, representantes territoriales, movimientos indígenas y colectivos vinculados a la defensa ambiental y la justicia climática.

PUBLICIDAD

El encuentro es organizado por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática (DCJ LAC), con el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) como organización anfitriona en el Perú. La agenda contempla cuatro días de reuniones, intercambios con comunidades, análisis de casos y espacios de articulación regional.

Uno de los principales temas será el cuestionamiento a las denominadas “falsas soluciones” a la crisis climática, concepto con el que las organizaciones participantes identifican iniciativas que, según el análisis de diferentes expertos, pueden presentarse como respuestas al cambio climático sin atender sus causas y, al mismo tiempo, generar nuevos impactos sobre los territorios.

PUBLICIDAD

Clary Soto, a member of Tres Hermanas, a community affected by the Rio Indio reservoir project, attends a Mass before a pilgrimage ahead of planned exhumations as part of the resettlement process for the project, which is intended to help supply water for Panama Canal operations, in El Limon, Colon province, Panama, July 26, 2026. REUTERS/Enea Lebrun
Clary Soto, a member of Tres Hermanas, a community affected by the Rio Indio reservoir project, attends a Mass before a pilgrimage ahead of planned exhumations as part of the resettlement process for the project, which is intended to help supply water for Panama Canal operations, in El Limon, Colon province, Panama, July 26, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Entre los casos que serán examinados se encuentran los mercados y compensaciones de carbono, proyectos de geoingeniería, el uso de hidrocarburos bajo el concepto de “gas de transición” y proyectos asociados a minerales considerados críticos, como cobre y litio. También se abordarán los efectos de la flexibilización de procedimientos ambientales y las dificultades relacionadas con la consulta previa a comunidades indígenas.

El debate sobre la transición energética

La discusión adquiere especial relevancia en un contexto en el que la transición energética está incrementando la demanda de minerales utilizados en nuevas tecnologías. La nota conceptual del encuentro plantea que este proceso puede generar una nueva presión sobre territorios andinos y amazónicos si la extracción de estos recursos reproduce patrones de contaminación, conflictos y afectación de derechos.

En el caso peruano, el documento del encuentro recoge cifras de la Defensoría del Pueblo correspondientes a julio de 2026: de los 191 conflictos sociales registrados en el país, 94 fueron clasificados como socioambientales. De estos últimos, 61 estuvieron relacionados con la minería y 16 con hidrocarburos.

Dos trabajadores con cascos y dos pobladores conversan en un campo. Al fondo, un complejo industrial con paneles solares, aerogeneradores y montañas.
Trabajadores de una operación industrial moderna en una zona rural de Perú conversan con pobladores locales, con paneles solares y aerogeneradores al fondo, que muestran el desarrollo sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro también pondrá atención en experiencias desarrolladas desde las propias comunidades. Entre ellas se encuentran sistemas tradicionales de manejo del agua, como las amunas, además de iniciativas relacionadas con soberanía alimentaria, organización comunitaria y defensa de personas defensoras del ambiente.

Representantes de nueve países participarán en el foro público

Dentro del programa, el lunes 14 de septiembre se desarrollará el foro público “Resistencia a las falsas soluciones climáticas en contexto de crisis política y ambiental en América Latina y el Caribe”, reuniendo a diferentes líderes medioambientales de la región.

Manos con pulseras sostienen una balanza con una comunidad indígena en un plato y un documento legal en el otro, sobre un paisaje con selva, río y casas.
Manos con pulseras sostienen una balanza de la justicia que contrapone una comunidad indígena reunida con un documento legal en un paisaje de selva, río y casas tradicionales de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa contempla un panel de casos y testimonios territoriales con representantes de Honduras, Bolivia, Chile, Brasil y Perú. En esta jornada también está prevista la presentación del Mapa de Falsas Soluciones, una herramienta de cartografía comunitaria que recoge y analiza casos vinculados con este tipo de iniciativas.

Posteriormente se desarrollará un panel internacional sobre los retos de la justicia climática frente a la nueva ola de gobiernos conservadores, con representantes de El Salvador, Ecuador, Colombia, Argentina y Perú.

Las primeras jornadas del encuentro estarán dedicadas al diálogo con comunidades, el análisis de casos de falsas soluciones climáticas y la evaluación de las estrategias desarrolladas durante los últimos cuatro años. El programa concluirá el martes 15 de septiembre con espacios de articulación regional entre organizaciones vinculadas al movimiento por la justicia climática.

Temas Relacionados

LimaCambio climáticoCrisis climáticaTransición energéticaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Vargas Llosa anuncia que buscará contribuir a una “nueva fase” de la relación Perú-Estados Unidos

El hijo de Mario Vargas Llosa agradeció la confianza de la mandataria y señaló que pondrá su experiencia al servicio de los intereses permanentes del país, mientras culminan los procedimientos para formalizar su designación

Álvaro Vargas Llosa anuncia que buscará contribuir a una “nueva fase” de la relación Perú-Estados Unidos

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

La jornada será determinante para definir a los clasificados al próximo Mundial. Conoce todos los detalles

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Feria gratuita de salud en San Juan de Lurigancho este sábado: dónde será y qué servicios ofrecerá

La jornada se realizará el 12 de septiembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., cerca de la estación Bayóvar. Habrá atención en medicina general, cardiología, psicología y otras especialidades, además de descartes de anemia y hepatitis

Feria gratuita de salud en San Juan de Lurigancho este sábado: dónde será y qué servicios ofrecerá

Keiko Fujimori considera que visita de León XIV al Perú en pleno Fenómeno El Niño es “un regalo extraordinario”

La visita del papa León XIV al Perú será del 11 al 16 de noviembre e incluirá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La presidenta espera que su llegada ayude a fortalecer la unidad y la reconciliación

Keiko Fujimori considera que visita de León XIV al Perú en pleno Fenómeno El Niño es “un regalo extraordinario”

Milena Warthon alista su Latinchola Tour, habla de su acercamiento musical con Carlos Vives y su nuevo tema con Los Mirlos: “Es un sueño hecho realidad”

La cantante peruana se presentará el 19 de septiembre en el Parque de la Exposición. En diálogo con Infobae Perú, habló de Cosita mía, su canción con la colombiana María Fuell, de su vínculo con Carlos Vives y de su reciente lanzamiento junto a Los Mirlos

Milena Warthon alista su Latinchola Tour, habla de su acercamiento musical con Carlos Vives y su nuevo tema con Los Mirlos: “Es un sueño hecho realidad”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Álvaro Vargas Llosa anuncia que buscará contribuir a una “nueva fase” de la relación Perú-Estados Unidos

Álvaro Vargas Llosa anuncia que buscará contribuir a una “nueva fase” de la relación Perú-Estados Unidos

Keiko Fujimori considera que visita de León XIV al Perú en pleno Fenómeno El Niño es “un regalo extraordinario”

Zulema Tomás, cuestionada exministra de Vizcarra, será la jefa de EsSalud, confirma Keiko Fujimori

Keiko Fujimori no descarta darle un cargo a Óscar Arriola tras su renuncia a la comandancia de la PNP: “Es un hombre muy institucional”

Keiko Fujimori niega cuestión de confianza para forzar aprobación de facultades: “Por ahora no lo veo”

ENTRETENIMIENTO

Milena Warthon alista su Latinchola Tour, habla de su acercamiento musical con Carlos Vives y su nuevo tema con Los Mirlos: “Es un sueño hecho realidad”

Milena Warthon alista su Latinchola Tour, habla de su acercamiento musical con Carlos Vives y su nuevo tema con Los Mirlos: “Es un sueño hecho realidad”

Figuras de la farándula peruana despiden a Enrique Espejo, ‘Yuca’, tras su muerte a los 75 años

De ‘Tal Vez’ a ‘Livin’ la Vida Loca’: Ricky Martin desafió la garúa con una fiesta nostálgica en Lima

El sentido mensaje de Jorge Benavides por la muerte del cómico Enrique Espejo, ‘Yuca’: “Nunca dejé de pensar en él”

Murió Enrique Espejo, el popular Yuca, a los 75 años

DEPORTES

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Capitán de Paraguay apela al presente de Daniel Vallejo para sorprender a Perú por Copa Davis: “Podemos dar un batacazo”

Barristas de Universitario incendiaron murales de Alianza Lima previo al clásico: el firme pedido del club ‘blanquiazul’ a sus hinchas

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina: día, hora y dónde ver en Perú partido por final del US Open 2026 femenino