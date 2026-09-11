Feria gratuita de salud en San Juan de Lurigancho este sábado: dónde será y qué servicios ofrecerá

San Juan de Lurigancho tendrá una feria de salud gratuita este sábado 12 de septiembre cerca de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima.

Guardar

Los vecinos de San Juan de Lurigancho podrán acceder este sábado 12 de septiembre a una jornada gratuita de atención médica que reunirá distintas especialidades y servicios preventivos en un solo punto, ubicado cerca de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima.

La feria denominada “¡Cuida tu salud en un solo lugar!” se desarrollará entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., frente al ingreso del Patio de Maniobras de Bayóvar, al costado del mercado Wanka y aproximadamente a una cuadra de la estación del Metro.

PUBLICIDAD

Durante cuatro horas se ofrecerán consultas y evaluaciones sin costo, en una actividad organizada conjuntamente por Línea 1, el Ministerio de Salud, la DIRIS Lima Centro y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

La feria incluirá descarte de anemia y hepatitis como parte de los servicios preventivos disponibles para los vecinos de San Juan de Lurigancho.

¿Qué especialidades estarán disponibles?

Entre las atenciones anunciadas se encuentran medicina general, oncología, neumología, cardiología y psicología, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

La jornada también incluirá descarte de anemia y hepatitis, dos evaluaciones orientadas a detectar posibles problemas de salud que pueden requerir seguimiento o atención médica posterior.

Estas intervenciones buscan facilitar el acceso a servicios preventivos y acercar determinadas especialidades a una zona de alta circulación de pasajeros y residentes de San Juan de Lurigancho.

PUBLICIDAD

La actividad busca acercar servicios de prevención y especialidades médicas a una zona de alta circulación de pasajeros y residentes de San Juan de Lurigancho.

La concentración de diferentes módulos en un mismo espacio también permitirá que quienes acudan por una consulta específica puedan conocer otras alternativas de evaluación disponibles durante la jornada. La prevención y la detección temprana pueden ayudar a identificar condiciones que todavía no presentan síntomas evidentes, aunque cualquier resultado que requiera mayor evaluación deberá continuar siendo atendido dentro de los servicios de salud correspondientes.

La feria no sustituye una consulta hospitalaria ni un tratamiento especializado cuando este resulte necesario. Dependiendo de los resultados de una evaluación o descarte, el paciente podría requerir posteriormente atención en un establecimiento de salud.

También habrá servicios de bienestar

Además de las consultas médicas, los asistentes podrán acceder a actividades complementarias que no forman parte de la atención clínica propiamente dicha.

Entre ellas figuran fisioterapia, corte de cabello y tratamiento facial, junto con otras alternativas vinculadas al bienestar personal.

Todos los servicios anunciados serán gratuitos durante el horario de funcionamiento de la feria.

La propuesta busca reunir en una sola jornada tanto atenciones vinculadas directamente con la salud como servicios complementarios, de manera que los asistentes puedan acceder a diferentes opciones sin necesidad de desplazarse hacia varios puntos.

PUBLICIDAD

¿Dónde y a qué hora será la feria de salud?

La actividad se realizará el sábado 12 de septiembre, desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

La iniciativa en San Juan de Lurigancho instalará módulos cerca de Bayóvar para facilitar el acceso a consultas y descartes, y para que los asistentes conozcan otras evaluaciones disponibles en un solo punto gratuito

El punto de atención estará ubicado frente al ingreso del Patio de Maniobras de Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, al costado del mercado Wanka y a una cuadra de la estación Bayóvar, una ubicación elegida para facilitar el acceso tanto de vecinos como de usuarios del sistema de transporte.

Los organizadores no han informado sobre la necesidad de una inscripción previa ni han precisado si las atenciones estarán sujetas a un número determinado de cupos. Por ello, quienes estén interesados en alguna especialidad pueden considerar acudir con anticipación dentro del horario establecido.

PUBLICIDAD

La jornada forma parte de una articulación entre entidades públicas y el operador de la Línea 1 para acercar servicios de prevención y atención básica a la población de San Juan de Lurigancho.

Quienes tengan previsto asistir podrán encontrar en un mismo espacio consultas médicas, descartes preventivos y servicios de bienestar durante una jornada de cuatro horas, sin costo para los participantes.