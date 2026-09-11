Escándalo en Liga 1 2026: dirigente de UTC agrede a árbitro tras polémicos cobros en duelo ante Juan Pablo II

Un polémico arbitraje en el partido entre UTC y Juan Pablo II en Cajamarca terminó en un escándalo. Jugadores, directivos e incluso recogebolas agredieron al árbitro Jesús Cartagena, obligando a suspender el encuentro por falta de garantías. | Canal N

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El viernes 11 de septiembre, el partido entre UTC y Juan Pablo II, válido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, terminó con incidentes en el estadio Héroes de San Ramón. Dirigentes ingresaron al campo para increpar al árbitro Jesús Cartagena por decisiones que consideraron polémicas. El gerente deportivo Luis Chavarri arrojó un objeto contra el juez principal.

Los ánimos en Cajamarca ya estaban caldeados tras la expulsión de David Camacho a los 24 minutos. Con apoyo del VAR, Jesús Cartagena consideró que el jugador pisó al portero Matías Vega. Luego de revisar la acción en la pantalla del videoarbitraje, le mostró la tarjeta roja.

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El partido continuó con el descontento de la gente cajamarquina. Nilton Ramírez abrió el marcador a los 45+2′ para Juan Pablo II. Bruno Duarte igualó a los 49′, pero Janio Pósito marcó el 2-1 definitivo.

A los 90+4′, el duelo perdió el control. Manuel Ganoza recibió una tarjeta amarilla por un jalón contra un rival, pero reaccionó contra Cartagena con reclamos. El árbitro le mostró la segunda amonestación y lo expulsó.

Lejos de calmarse, Ganoza empujó al árbitro e intentó seguir increpándolo. Los jugadores de Juan Pablo II y sus propios compañeros intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.

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José Ganoza se enfrentó al árbitro Jesús Cartagena luego de ser expulsado en UTC vs Juan Pablo II.

Los recogebolas del estadio Héroes de San Ramón también se enfrentaron con futbolistas del cuadro visitante. En ese momento, el presidente de UTC, Osías Ramírez, ingresó a la cancha para reclamarle a Cartagena.

El gerente deportivo Luis Chavarri también invadió el campo y empujó al árbitro principal. Cartagena respondió con las manos para apartarlo y el dirigente le arrojó un objeto al rostro.

La Policía ingresó para retirar a los integrantes de UTC, mientras se formaba una trifulca en el campo. El presidente del club cajamarquino se negó a retirarse y continuó con sus reclamos contra Cartagena. Ante ese escenario, el referí peruano suspendió el encuentro, que ya se disputaba en tiempo de descuento.

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Dirigente de UTC agredió a árbitro Jesús Cartagena tras final del partido con Juan Pablo II.

La polémica arbitral en UTC vs Juan Pablo II

El malestar en UTC comenzó tras la expulsión de David Camacho en el primer tiempo. El delantero disputó un balón dentro del área con el arquero Matías Vega y, en la acción, lo pisó.

El árbitro Jesús Cartagena fue llamado por el VAR para revisar la jugada. Tras observar la repetición, decidió expulsar a Camacho. Desde el elenco cajamarquino cuestionaron la sanción, pues consideraron que las imágenes no mostraban un pisotón claro sobre Vega que justificara una tarjeta roja.

Janio Pósito, compañero del arquero, respaldó esa postura y se refirió a las consecuencias de la infracción: “Pueden decir cualquier cosa, pero las imágenes... Mi compañero tiene todo el tobillo raspado. En realidad, no sé qué ven”.

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La polémica jugada que terminó en la expulsión de David Camacho.

“Ya no hagan participar a UTC en Liga 1″

Adolfo Muñoz, jugador de UTC, expresó su malestar tras el partido en diálogo con L1 Max. El futbolista cuestionó las sanciones que recibió el club y afirmó que los jugadores resultan afectados por decisiones ajenas a ellos. “Nos cagan a los jugadores. El problema es con los dirigentes, no es con nosotros. No nos dejan inscribir jugadores, nos quitan diez puntos. Entonces, nos están cagando a nosotros la carrera. Nosotros somos los que nos vemos mal dentro de la cancha”, declaró.

Luego, Muñoz también cuestionó los fallos arbitrales y pidió, en tono irónico, que UTC no continúe en la Liga 1 si considera que el equipo será perjudicado. “Comenzamos haciendo un buen trabajo y nos comienzan a expulsar jugadores, nos comienzan a pitar en contra. Entonces, ya no hagan participar a UTC en Liga 1. ¿Para qué hacen participar? Si a inicio de año se suponía que UTC estaba... no tenía nada de deuda. UTC no tenía deuda a inicio de año y lo dejaron participar. Entonces, somos los primeros perjudicados. Tiene que haber justicia acá también. Entonces, ya no hagan participar a UTC en Liga 1. Es lo que digo, ya no hagan participar a UTC”.

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