Perú

ATU interviene colectivos informales: un vehículo tenía multa de S/ 847 mil

Los operativos realizados en San Luis y Javier Prado permitieron detectar unidades sin licencia, sin SOAT y con elevadas sanciones acumuladas, mientras las autoridades advierten sobre los riesgos que representa el transporte informal para los pasajeros

Las labores corresponden al operativo de control que la ATU lleva a cabo en coordinación con la Policía de Tránsito y la Municipalidad de Lima.
Las labores corresponden al operativo de control que la ATU lleva a cabo en coordinación con la Policía de Tránsito y la Municipalidad de Lima. Foto: Lima Cómo Vamos
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La ATU y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo contra el transporte informal en la avenida San Luis, donde uno de los vehículos intervenidos intentó escapar y pasó por encima de la posición de los agentes, generando una situación de riesgo durante la intervención.

Las acciones de fiscalización también permitieron detectar vehículos que acumulaban elevadas multas y que circulaban sin cumplir las condiciones requeridas para prestar el servicio. Entre ellos se encontraba una minivan con sanciones por S/ 847.000, en la que viajaban 10 personas.

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Operativo contra colectivos informales

El despliegue forma parte de las acciones de fiscalización realizadas por la ATU junto con la Policía de Tránsito y la Municipalidad de Lima. En uno de los puntos intervenidos, ubicado en la avenida San Luis, cinco efectivos se encontraban al costado de la vía cuando un vehículo aceleró para evitar la intervención y estuvo a punto de atropellarlos.

La revisión de los vehículos trasladados al depósito permitió identificar distintas infracciones vinculadas con el transporte informal. Las autoridades advirtieron que estas unidades trasladaban pasajeros pese a no reunir las condiciones necesarias para brindar un servicio seguro.

Cinco policías estaban junto a la vía cuando un vehículo aceleró para evadir la intervención y casi los atropelló.
Cinco policías estaban junto a la vía cuando un vehículo aceleró para evadir la intervención y casi los atropelló. Foto: Limay Perú

ATU intervino 136 vehículos en Javier Prado

Luis Rivera, subdirector de Fiscalización de la ATU, explicó que el operativo también se desarrolla en la avenida Javier Prado, en un tramo de ocho kilómetros comprendido entre la avenida La Molina y la vía expresa Luis Bedoya Reyes. Las acciones se realizan por disposición del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey.

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En este sector fueron intervenidos 136 vehículos, de los cuales 133 prestaban el servicio de manera informal. Además, los fiscalizadores detectaron 46 conductores sin licencia y 33 unidades que registraban reincidencia y acumulaban sanciones anteriores.

Vehículos carecen de SOAT y presentan condiciones inseguras

Rivera cuestionó las condiciones en las que circulan algunas de estas unidades. Señaló que no cuentan con título habilitante ni SOAT, mientras que algunas presentan lunas acrílicas o rotas, además de asientos sujetos con rafia, lo que incrementa el riesgo para los pasajeros en caso de un accidente. También se encontraron vehículos con lunas polarizadas u oscurecidas.

La minivan que acumulaba S/ 847.000 en multas tenía 64 actas de fiscalización y había evadido anteriores acciones de control. Al momento de la intervención transportaba a 10 personas y, como medida preventiva, fue internada en el depósito. Otra unidad acumulaba S/ 170.000 en sanciones y era conducida por una persona que no contaba con licencia y tenía lunas polarizadas.

El internamiento de las unidades impide que vuelvan a circular mientras se ejecutan las sanciones correspondientes.
El internamiento de las unidades impide que vuelvan a circular mientras se ejecutan las sanciones correspondientes. Foto: Lima Cómo Vamos

Las medidas de internamiento buscan impedir que estos vehículos vuelvan a circular mientras se aplican las sanciones correspondientes. La ATU informó además que, en lo que va del año, alrededor de 1.300 vehículos y conductores han iniciado un proceso de formalización.

La entidad exhortó a conductores y propietarios a regularizar su situación y pidió a los pasajeros evitar utilizar unidades que operan fuera de la formalidad. Según la ATU, los operativos coordinados en Javier Prado también contribuyen a despejar las zonas destinadas a paraderos y favorecer el desplazamiento del transporte autorizado.

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