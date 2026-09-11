Perú

La gerencia firma, pero otros deciden: el riesgo de perder el control estratégico en una empresa

La alta dirección puede conservar formalmente la última palabra y, aun así, terminar validando decisiones ya definidas desde áreas técnicas. Un especialista explica qué señales permiten detectar cuándo la operación empieza a reemplazar a la estrategia

Hombre de traje oscuro de espaldas con un bolígrafo, frente a una mesa con papeles, gráficos, una brújula grande y una taza.
La alta gerencia puede perder el control estratégico cuando una propuesta técnica llega como única alternativa y define el rumbo antes de la decisión formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una gerencia recibe una propuesta tecnológica, financiera o de procesos. La presentación es extensa, los argumentos parecen sólidos y, al final, sobre la mesa queda prácticamente una sola alternativa. Formalmente, la decisión la toma la dirección. En la práctica, el rumbo ya había sido definido antes por quienes manejaban la información técnica.

Ese tipo de situaciones puede aparecer en organizaciones complejas, especialmente cuando las decisiones dependen cada vez más de especialistas en tecnología, datos, finanzas, operaciones o automatización. El problema no está en que esas áreas tengan mayor conocimiento sobre determinados temas, sino en que la especialización termine sustituyendo la discusión estratégica.

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Juan Antonio Rozas, director asociado de Trust Consulting, advierte que este desplazamiento suele ocurrir menos por una intención de los especialistas de asumir el control que por la ausencia de una dirección suficientemente clara desde la alta gerencia.

“La mayoría de las veces no ocurre porque los especialistas busquen asumir el control. Pasa porque existe un vacío. Cuando la dirección no define hacia dónde van, las decisiones se concentran naturalmente en quienes tienen mayor conocimiento técnico sobre determinados temas”, explica.

Un hombre con traje permanece de pie junto a un ventanal en una sala de reuniones frente a edificios iluminados.
Una empresa puede estar perdiendo el control estratégico cuando nadie explica con claridad hacia dónde va la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la estrategia termina subordinada a la operación

Una decisión técnicamente correcta no necesariamente es la mejor decisión para una empresa. Puede ser viable desde el punto de vista operativo, pero no responder a sus prioridades comerciales, financieras o de crecimiento.

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El riesgo aparece cuando las posibilidades técnicas comienzan a definir los objetivos, en lugar de que ocurra al revés: que la organización establezca primero qué busca conseguir y luego determine qué herramientas necesita para hacerlo.

“El conocimiento técnico es indispensable, pero no reemplaza el rol del liderazgo. El especialista debe aportar información y recomendaciones; la dirección debe definir el propósito, las prioridades y los criterios para decidir”, sostiene Rozas.

Cuatro hombres con traje sentados en una mesa de madera oscura con cuadernos, bolígrafos y vasos de agua. Un hombre apunta y otro tiene las palmas de las manos abiertas.
La gerencia corre el riesgo de validar decisiones ya tomadas si recibe propuestas cerradas sin alternativas ni impacto en el negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto cobra especial relevancia con la expansión de la inteligencia artificial, la automatización y las herramientas de análisis de datos. A medida que las soluciones se vuelven más sofisticadas, los directivos no necesariamente necesitan dominar cada tecnología, pero sí entender sus implicancias para poder cuestionar, comparar alternativas y decidir.

Tres señales de que una empresa puede estar perdiendo el control estratégico

Existen algunas situaciones que pueden revelar que la toma de decisiones comenzó a desplazarse desde la dirección hacia áreas especializadas.

1. Nadie puede explicar con claridad hacia dónde va la empresa. Si las prioridades estratégicas cambian según el área que las explique o resulta difícil resumir qué objetivos tiene la organización, distintas unidades pueden comenzar a tomar decisiones con criterios propios.

2. Una decisión estratégica llega presentada como la única opción técnica posible. Cuando una propuesta llega a la gerencia prácticamente cerrada, sin alternativas ni discusión sobre su impacto en el negocio, la dirección corre el riesgo de limitarse a validar una decisión ya tomada.

3. Los responsables de decidir no entienden la información que reciben. Una presentación llena de indicadores, términos técnicos o modelos complejos puede contener información valiosa, pero si quienes deben aprobarla no pueden traducirla a consecuencias concretas para el negocio, su capacidad para evaluarla disminuye.

Esto no significa que los gerentes deban convertirse en especialistas de todas las áreas. El reto consiste en exigir que la información llegue acompañada de impactos, riesgos, costos, alternativas y relación con los objetivos empresariales.

Ejecutivos sentados a una mesa de reuniones con cabezas formadas por código binario y un informe con el logo BCG en el centro.
La inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos exigen que los directivos entiendan implicancias para comparar alternativas y decidir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Delegar conocimiento no significa delegar el rumbo

En organizaciones con equipos altamente especializados, delegar forma parte de la gestión cotidiana. Pero existe una diferencia entre delegar la ejecución de una decisión y ceder la definición de las prioridades que orientan a toda la organización.

Para Rozas, el problema suele aparecer de manera gradual. “Abdicar del liderazgo rara vez es una decisión consciente. Suele ocurrir cuando se delega lo indelegable o cuando se confunde la experiencia técnica con la autoridad para definir el rumbo de la organización”, señala.

Un hombre en traje de pie entrega un documento con gráficos a una mujer sentada en un escritorio con un portátil en una oficina luminosa.
Delegar conocimiento no significa delegar el rumbo, y la dirección debe exigir información sobre impactos, riesgos, costos y objetivos empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista resume el papel de la dirección en una tarea menos relacionada con conocer todos los detalles técnicos y más vinculada con mantener el propósito de la empresa en el centro de las decisiones.

“La tarea del líder no es saber más que sus especialistas, sino tener claridad sobre para qué existe la organización y hacia dónde debe avanzar”, concluye.

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