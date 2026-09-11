Regatas reveló sus 4 refuerzos extranjeros para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: dos jugadoras llegan de Europa y promedian 1.89 metros

Karina del Castillo reveló los nombres de las nuevas incorporaciones de su equipo. Créditos: Se Formaron Las Parejas / Youtube.

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Regatas Lima quedó fuera del podio de la Liga Peruana de Vóley en la última temporada. Terminó en el quinto puesto, un resultado que dejó un sabor amargo en la directiva, el cuerpo técnico, las jugadoras y, sobre todo, los hinchas, ya que el club había estado cerca del top 3 del campeonato nacional en los últimos años.

Por ese motivo, la institución de Chorrillos se propuso formar un equipo competitivo para regresar a un lugar del que considera que nunca debió salir. Con Horacio Bastit al frente por una temporada más, las ‘celestes’ iniciaron sus entrenamientos para el estreno de la campaña 2026/2027.

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Regatas ya tiene confirmados a sus cuatro refuerzos extranjeros para el torneo. Según informó la gerenta deportiva Karina del Castillo en la última edición del pódcast Se Formaron Las Parejas, la mayoría ya entrena con el plantel.

Del Castillo dio a conocer los nombres de las nuevas incorporaciones. Entre ellas está Julieta Sández, central argentina de 1,90 metros que llega procedente del voleibol estadounidense y que ya fue presentada en las redes sociales del club.

“No es muy conocida porque ella ha tenido su trayectoria en Estados Unidos. Es una jugadora buenísima porque tiene un biotipo espectacular”, señaló la dirigente sobre Sández.

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Regatas Lima anuncia a Julieta Sández como nuevo refuerzo para la temporada 2026/27. Crédito: Regatas

El segundo refuerzo es Marina Scherer. La armadora brasileña regresará al Perú tras un breve paso por España, aunque esta vez vestirá la camiseta de Regatas Lima y no la de Alianza Lima. Del Castillo se refirió a su llegada y descartó, por el momento, la incorporación de su hermana Simone Scherer, quien se encuentra embarazada.

“Tuvimos un poco de tropezones con el armado. Pese a que ‘Barbie’ fue una jugadora muy comprometida, creo que faltó un poco más en temas de armado. Este año quisimos apostar por una armadora de más peso, que equilibre tanto el armado como el bloqueo. Entonces, Marina es una buena jugadora y tenemos mucha fe en que este año va a dar la talla también”, expresó.

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Marina Scherer se perfila para ser la armadora titular de Regatas Lima. Crédito: Instagram Regatas Lima.

Las dos nuevas fichajes de Regatas Lima

La tercera incorporación no se conocía hasta el momento. Se trata de la estadounidense Kyla Kenyatte, central de 1,93 metros que llega procedente del Porto de Portugal.

Kenyatte, de 25 años, desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos. Tuvo una experiencia en el exterior durante la temporada 2023/2024, cuando defendió a Mets de Guaynabo de Puerto Rico, y luego pasó por el voleibol europeo. En Regatas Lima afrontará su tercera experiencia fuera de su país.

Kyla Kenyatte, central estadounidense, se suma a Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Créditos: Central Vóley.

La cuarta y última refuerzo de Regatas para la temporada 2026/2027 es la española Fatou Diop, de 24 años, quien jugó la campaña pasada en Guía CDV UFP Canarias de España.

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Diop mide 1,87 metros y se desempeña como opuesta. A diferencia de Kenyatte, esta será su primera experiencia fuera de España.

La opuesta española Fatou Diop es el cuarto refuerzo de Regatas Lima. Créditos: Central Vóley.

Katy Ryan, la quinta extranjera de Regatas Lima

En paralelo a la confirmación de sus cuatro refuerzos extranjeras, Regatas Lima anunció en sus redes sociales la renovación de Katy Ryan, la joven opuesta estadounidense.

Ryan fue la única extranjera que continuó en el plantel tras la última temporada. La norteamericana llegó a mitad del campeonato y, pese a disputar pocos partidos, se convirtió en la máxima anotadora de su equipo.

Horacio Bastit ratificó su confianza en la voleibolista de 23 años, quien se perfila como una de las principales atacantes de Regatas Lima y también de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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