Dos adultos mayores, de más de 80 años, fueron agredidos por adolescentes que intentaron robarles en Tumbes: uno terminó en el suelo

Dos adultos mayores, de 82 y 83 años, fueron presuntamente atacados por tres adolescentes en San Juan de la Virgen, Tumbes. Uno de ellos recibió un puñetazo en el rostro y terminó en el suelo. Los familiares exigieron justicia y las autoridades investigan el caso. Fuente: ATV Noticias

Guardar

Dos adultos mayores, de 82 y 83 años, caminaban de regreso a sus viviendas en Tumbes cuando tres adolescentes presuntamente los interceptaron para robarles. Uno de los ancianos recibió un puñetazo en el rostro y terminó tendido sobre el pavimento tras el ataque.

Durante el supuesto asalto, uno de los ancianos recibió un puñetazo en el rostro que lo hizo caer sobre el pavimento. El ataque ocurrió en inmediaciones del paradero de San Juan de la Virgen, en el distrito del mismo nombre, y dejó al hombre con lesiones visibles.

PUBLICIDAD

Los presuntos agresores escaparon del lugar tras intentar apoderarse de las pertenencias de ambos adultos mayores. Sin embargo, la familia de uno de ellos salió en su búsqueda y, según su testimonio, logró ubicar a los jóvenes y trasladar a uno hasta la comisaría. Las autoridades investigan el caso para determinar cómo ocurrieron los hechos y las responsabilidades que correspondan.

Tres jóvenes caminan a corta distancia detrás de dos adultos mayores que se desplazan con bastones por una calle asfaltada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ancianos fueron agredidos cuando regresaban a sus viviendas en Tumbes

Según la información difundida por medios locales, el ataque ocurrió en el centro poblado de Tacural, distrito de San Juan de la Virgen. Pedro Infante y Luis Sarango se dirigían hacia sus viviendas cuando habrían sido interceptados por tres adolescentes.

PUBLICIDAD

Los presuntos agresores les habrían exigido dinero y sus teléfonos celulares. Al no encontrar efectivo, uno de los jóvenes habría golpeado a Pedro Infante en el rostro, provocando que cayera al suelo. El ataque quedó registrado en imágenes difundidas posteriormente.

El cuñado de uno de los adultos mayores relató a ATV Noticias cómo se produjo la agresión. “Le meten un puñete a mi cuñado en el ojo”, contó durante la entrevista. Según su testimonio, uno de los jóvenes que acompañaba al atacante también habría pedido que le quitaran el celular.

Luis Sarango, de 82 años, también habría sido víctima del intento de robo. De acuerdo con su relato, los jóvenes intentaron apoderarse de sus pertenencias, pero no lograron quitarle el teléfono que llevaba sujeto mediante una piola. Después de ello, los presuntos agresores habrían escapado.

PUBLICIDAD

Cámaras de seguridad registran el momento en que dos adultos mayores sufren una agresión durante un intento de robo en el distrito de San Juan de la Virgen, en Tumbes. (Composición: Infobae Perú)

Uno de los ancianos terminó con lesiones en el rostro tras la agresión

La agresión dejó a uno de los adultos mayores con lesiones visibles en el rostro. Pedro Infante tuvo que recibir atención luego de caer sobre el pavimento como consecuencia del golpe que habría recibido durante el presunto asalto.

La situación generó preocupación entre sus familiares, especialmente porque, según uno de ellos, el hombre ya había sido sometido a una operación en el cerebro. “Él ya está anciano y, además, tiene una operación que le han hecho en su cerebro”, señaló el familiar durante la entrevista difundida por ATV Noticias.

Los allegados cuestionaron que dos personas de avanzada edad fueran atacadas mientras caminaban hacia sus viviendas. La familia pidió que el caso sea investigado y que se determine la responsabilidad de quienes participaron en el hecho.

PUBLICIDAD

“Nosotros queremos justicia”, expresó el familiar, mientras otros allegados y vecinos acompañaban el pedido. La familia Infante Ramírez también señaló que existen imágenes de una cámara de seguridad municipal que podrían ayudar a esclarecer la agresión

Adulto mayor presenta lesiones en el rostro tras sufrir una agresión durante un asalto en Tumbes. (Captura: ATV Noticias)

Hijo del agraviado buscó a los presuntos agresores y uno fue llevado a la comisaría

Tras enterarse de que su padre había sido golpeado, el hijo de Pedro Infante salió en búsqueda de los presuntos agresores. Según su propio testimonio, logró ubicarlos mientras se desplazaban por una carretera y se acercó a ellos con apoyo de un motociclista.

El familiar contó a Tumbes sin Filtro que reclamó a los jóvenes por la agresión contra su padre. Posteriormente, realizó una detención ciudadana y trasladó a uno de los presuntos involucrados hasta la dependencia policial para ponerlo a disposición de las autoridades.

PUBLICIDAD

Según la misma versión, los otros dos adolescentes también fueron llevados posteriormente a la comisaría por un familiar. Tumbes Habla informó que los tres señalados serían menores de edad y que el caso quedó en conocimiento de las autoridades competentes.

Ahora corresponde a la Policía y a las autoridades encargadas de la investigación determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer la participación de cada uno de los involucrados. Las imágenes de las cámaras de seguridad mencionadas por la familia podrían formar parte de las diligencias para esclarecer el presunto asalto y la agresión contra los dos adultos mayores.