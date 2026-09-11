Perú

Said Palao revela que gana más de 35 mil soles al mes en ‘Esto es Guerra’ tras ser acusado de ‘mantenido’

El chico reality compartió con ‘Amor y Fuego’ facturas, depósitos, pasajes y documentos de la Sunat para responder a quienes lo llamaron “mantenido” de Alejandra Baigorria.

El integrante de Esto es guerra mostró un comprobante por S/ 35.400 correspondiente a agosto de 2026 y sostuvo que también genera ingresos por campañas, eventos y negocios. 'Amor y Fuego'.
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Said Palao mostró documentos sobre sus ingresos luego de que recibiera críticas por el viaje que realizó a Japón con su esposa, Alejandra Baigorria. El integrante de ‘Esto es Guerra’ decidió responder a los comentarios que lo calificaban como “mantenido” y que cuestionaban el origen del dinero con el que habría comprado la cartera Lady Dior que le entregó a la empresaria por su cumpleaños.

La polémica surgió después de que Baigorria compartiera imágenes de su viaje a Japón, donde celebró sus 38 años junto a Palao y su hermano. En redes sociales, varios usuarios afirmaron, sin presentar pruebas, que la empresaria asumiría los gastos de su esposo y que incluso habría comprado ella misma el lujoso obsequio que él le entregó durante el festejo.

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Frente a esas versiones, Said Palao envió a ‘Amor y Fuego’ comprobantes de pago, transferencias, facturas y documentos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Con esa información, el exchico reality buscó aclarar que cuenta con ingresos propios provenientes de la televisión, campañas publicitarias, eventos y negocios que mantiene en sociedad.

Said Palao envió a 'Amor y Fuego' documentos sobre sus ingresos luego de las críticas recibidas en redes sociales.
Said Palao envió a 'Amor y Fuego' documentos sobre sus ingresos luego de las críticas recibidas en redes sociales.

Said Palao mostró cuánto recibe por ‘Esto es Guerra’

Uno de los documentos compartidos por Palao corresponde a su participación como integrante del elenco de ‘Esto es Guerra’ durante agosto de 2026. En el comprobante se señala una base imponible de S/ 30 mil, más el Impuesto General a las Ventas.

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El monto total consignado en el documento asciende a S/ 35.400. La factura aparece a nombre de Producciones PropTV SAC y detalla que corresponde a la participación de Said Fari Palao Castro en el programa de competencia.

La difusión de este documento se convirtió en uno de los puntos centrales de la respuesta del participante de televisión. Palao decidió revelar esa información después de que las críticas no solo se dirigieran hacia él, sino también hacia Alejandra Baigorria.

“Ya que se vienen difundiendo afirmaciones difamatorias, inexactas y alejadas de la realidad. Cuento con comprobantes de pago, transferencias y facturas que respaldan todo. Pueden mostrar la documentación y los montos con total tranquilidad, siempre manejándola con criterio y recordando los nombres o datos de terceros, agencias y marcas con las que trabajo. Estoy siendo totalmente transparente, porque como se dice, papelito manda”, escribió Palao al reportero de Amor y Fuego.
El participante de 'Esto es guerra' mostró un comprobante por S/ 35.400 por su participación en el programa durante agosto de 2026. Amor y Fuego.
El participante de 'Esto es guerra' mostró un comprobante por S/ 35.400 por su participación en el programa durante agosto de 2026. Amor y Fuego.

Los pasajes a Japón y la reserva de hotel a su nombre

Said también compartió información relacionada con el viaje que realizó junto a Alejandra y su hermano Sergio Baigorria. Entre los documentos enviados al programa figura un pasaje con la ruta Madrid, España; Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos; y Narita, Japón.

El comprobante del vuelo registra un monto de USD 2.235. Además, el integrante de Esto es guerra remitió una reserva de hotel a su nombre, que figuraba como pagada y confirmada.

La documentación fue mostrada luego de que algunos comentarios en redes sociales plantearan que Alejandra Baigorria financió por completo la estadía y los traslados de la pareja. Palao buscó responder a esa versión con pruebas de pagos que, según su explicación, fueron realizados por él.

La empresaria ya había reaccionado a las críticas que aparecieron en sus redes sociales. “Ya déjenme en paz”, escribió en respuesta a una usuaria que opinó sobre su matrimonio y su situación económica con Palao.

En otra interacción, Baigorria fue directa al explicar cómo manejan los gastos dentro de la relación. “Cada quien trabaja y paga sus cosas”, sostuvo. Asimismo, rechazó las afirmaciones de quienes insinuaban que mantiene económicamente a su esposo: “¿A quién le consta que yo mantengo a alguien?”.

Said Palao compartió el comprobante de un vuelo con destino a Japón y una reserva de hotel a su nombre. Amor y Fuego.
Said Palao compartió el comprobante de un vuelo con destino a Japón y una reserva de hotel a su nombre. Amor y Fuego.

Las campañas publicitarias y los ingresos que mostró

Además de su trabajo en televisión, el popular ‘Samurai’ presentó comprobantes de pagos vinculados a campañas publicitarias con distintas marcas. Uno de los documentos mostrados registra un depósito de USD 4.093,22.

También figura una campaña confirmada con un presupuesto de USD 5.500 en total. Otro documento consigna una campaña por USD 9.600 más IVA en mano y un total de USD 12 mil más IVA.

A ello se suma otra campaña confirmada a nombre de Said Palao, con un presupuesto de USD 18.240 en mano y USD 22.800 como monto total. En los documentos también se lee un comprobante de pago por USD 9.600.

De acuerdo con la información remitida a Amor y Fuego, Palao factura mensualmente por eventos y campañas con marcas. El participante de televisión explicó que esos ingresos se suman a su contrato con Esto es guerra y a las actividades empresariales que desarrolla.

El exchico reality también envió constancias y documentos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Según el programa, esas rentas mensuales pueden superar los S/ 70 mil.

Said Palao mostros depoósitos de campañas publicitarias por 4, 9 mil dólares. Amor y Fuego.
Said Palao mostros depoósitos de campañas publicitarias por 4, 9 mil dólares. Amor y Fuego.

Su participación en negocios con Alejandra y Sergio Baigorria

Said Palao indicó que, además de sus ingresos personales, es gerente general de ‘Agarra Tu Gringa’, empresa que mantiene en sociedad con Alejandra Baigorria y Sergio Baigorria. También es socio mayoritario de su constructora.

El integrante de televisión aclaró que no podía entregar documentación detallada sobre esas empresas, debido a que se trata de negocios compartidos y porque revelar cifras específicas expondría costos y ganancias de otros socios.

A diferencia de las facturas, transferencias y comprobantes vinculados directamente a sus ingresos personales, Palao explicó que la información empresarial está sujeta a reserva. Su respuesta se enfocó en demostrar que cuenta con una actividad económica propia, más allá de su matrimonio con Baigorria.

Alejandra Baigorria protagoniza incómodo momento con Said Palao y desata críticas de Gigi Mitre. Captura: Amor y Fuego.
Alejandra Baigorria protagoniza incómodo momento con Said Palao y desata críticas de Gigi Mitre. Captura: Amor y Fuego.

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