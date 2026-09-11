Keiko Fujimori considera que visita de León XIV al Perú en pleno Fenómeno El Niño es “un regalo extraordinario”

Keiko Fujimori destacó la próxima visita del papa León XIV al Perú y la calificó como un “regalo extraordinario” para los peruanos. La presidenta señaló que su llegada se producirá en un contexto marcado por el Fenómeno El Niño y sostuvo que el pontífice puede transmitir un mensaje de esperanza, reconciliación y unidad. Además, detalló las coordinaciones que se realizan con la Iglesia y el sector privado para preparar su recorrido por el país. Fuente: Exitosa Noticias

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La presidenta Keiko Fujimori calificó la próxima visita del papa León XIV al Perú como un “regalo extraordinario” para todos los peruanos y destacó el significado de su llegada en un momento complejo para el país. Durante una entrevista exclusiva con Exitosa Noticias, la mandataria sostuvo que la presencia del pontífice puede brindar ánimo y transmitir un mensaje de esperanza y unidad, en un contexto marcado también por la amenaza del Fenómeno El Niño.

“Es un regalo extraordinario que nos está dando a todos los peruanos”, afirmó Fujimori al referirse a la llegada del líder de la Iglesia católica. La declaración se produjo luego de que se le planteara que León XIV visitará el país mientras se conocen las previsiones sobre el Fenómeno El Niño y sus posibles efectos en distintas regiones. Para la presidenta, el momento de su llegada adquiere así una relevancia especial.

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La visita de León XIV está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. En paralelo, el Gobierno declaró de interés nacional la llegada del Papa y estableció medidas especiales para facilitar los preparativos de su estadía.

Keiko Fujimori señala la relevancia de la visita del papa León XIV a Perú, programada entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. (Composición: Infobae Perú)

Fujimori considera que la visita de León XIV ayudará a unir a los peruanos

Durante la entrevista, Keiko Fujimori remarcó que la visita del Papa tendrá un significado especial para los peruanos, especialmente por el contexto en el que llegará al país. La mandataria consideró que su presencia puede brindar ánimo a la población frente a las dificultades que atraviesa el país y ante la posibilidad de que el Fenómeno El Niño genere impactos en distintas zonas.

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La declaración de Fujimori respondió a una consulta sobre la llegada del pontífice en un momento en que el país permanece atento a las condiciones climáticas. Tras escuchar que León XIV llegaría para “darnos ánimo”, la presidenta respondió: “Es un regalo extraordinario que nos está dando a todos los peruanos”. Además, calificó de “importantísimo” que el Papa visite el Perú.

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

La mandataria sostuvo que la presencia de León XIV puede contribuir a que, progresivamente, los peruanos vivan con una mayor reconciliación y unidad. En su opinión, el mensaje del pontífice puede tener un alcance que trascienda las actividades religiosas programadas durante su recorrido.

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“Estoy segura que la visita del Papa, además de lograr poco a poco que los peruanos vivamos con una mayor reconciliación y con unidad, significará también un mensaje para toda Latinoamérica”, manifestó Fujimori. De esta manera, vinculó la visita con un mensaje dirigido tanto a la población peruana como a otros países de la región.

La presidenta también describió la llegada de León XIV como un mensaje de “esperanza, de oportunidad, de apertura” y destacó el gesto de cercanía que representa su presencia. “Así es que lo vamos a recibir con los brazos abiertos”, afirmó.

Presidenta destaca apoyo de la Iglesia y el sector privado para recibir a León XIV

Otro de los aspectos que resaltó Keiko Fujimori fue el trabajo que se desarrolla para organizar la visita del pontífice. La presidenta agradeció al canciller Espá, a quien identificó como el encargado de supervisar los aspectos relacionados con la llegada de León XIV al Perú.

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El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Se está coordinando con los diferentes niveles de nuestra Iglesia para que su visita a cada una de las regiones sea un éxito”, explicó la mandataria durante la entrevista con Exitosa Noticias. De esta manera, destacó el trabajo conjunto entre las autoridades y la estructura de la Iglesia católica.

Fujimori también mencionó la participación del sector privado en los preparativos. “Agradezco al sector privado, que también está colaborando”, señaló, al referirse a los distintos actores involucrados en la organización de las actividades previstas para noviembre.

La presidenta sostuvo que estas coordinaciones permitirán preparar la llegada del pontífice en las ciudades incluidas en su recorrido. Su expectativa apunta a que la visita tenga un impacto tanto entre los fieles como en el conjunto de la población, especialmente por el mensaje que espera que transmita en medio del actual escenario nacional.

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La magnitud del operativo anticipa uno de los mayores despliegues de transporte y seguridad coordinados en el país en las últimas décadas (Foto: Shutterstock)

Visita de León XIV al Perú será del 11 al 16 de noviembre

El Gobierno declaró de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú, programada para desarrollarse entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. La medida permite establecer condiciones especiales para las acciones que deberán realizarse durante la estadía del pontífice.

De acuerdo con la Resolución Suprema N.° 132-2026-RE, publicada en El Peruano, el recorrido pastoral contempla las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La medida también comprende los actos vinculados con la visita del pontífice.

La declaración de interés nacional permite que el Ministerio de Relaciones Exteriores aplique un régimen especial para realizar las contrataciones necesarias relacionadas con la organización de la visita apostólica. Este mecanismo se encuentra contemplado en la Ley N.° 30154 para determinados eventos de relevancia nacional.

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