¿Cuándo inicia la fase de liga de la Champions League 2025/2026?

Fecha de inicio de la fase de la liga de Champions League 2025/2026.

El escenográfico Grimaldi Forum de Mónaco será el foco del fútbol europeo este jueves 28 de agosto cuando, desde las 11:00 horas de Perú, comience el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/2026. Con la culminación de las etapas previas el miércoles pasado, la máxima competición de clubes de la UEFA reúne a los 36 mejores equipos del continente dispuestos a pelear por la ‘Orejona’ más deseada. Esta nueva edición incluye al último campeón, PSG, así como al histórico Real Madrid, máximo ganador del certamen. También figuran candidatos tradicionales como Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, entre otros aspirantes que se suman al reto de ser campeones de Europa.

El evento en el Principado adquiere relevancia no solo por la calidad de los clubes involucrados, sino porque representa una nueva oportunidad para medir a las mejores plantillas y para observar a figuras internacionales. En particular, destaca la presencia del único futbolista peruano clasificado, Marcos López, quien disputará la Liga de Campeones con FC Copenhague tras superar a Basel en una llave definitoria por 3-1 en el marcador global. El lateral izquierdo nacional afrontará así un desafío mayor, aguardando el sorteo para conocer el destino de su conjunto en esta etapa.

Marcos López será el único peruano que competirá en la fase de la liga de la Champions League 2025/2026.

El procedimiento del sorteo mantiene la expectativa entre los aficionados y los clubes. La UEFA ha dispuesto dividir a los 36 equipos clasificados en cuatro bombos ordenados según el coeficiente individual, siendo el actual campeón, PSG, el cabeza de serie del bombo 1. A partir de allí, se extraerá físicamente una bola por turno y, mediante un software automatizado utilizado desde la temporada anterior, se determinarán ocho rivales para cada club. El sistema establece que cada escuadra enfrentará a dos clubes de cada uno de los bombos, con partidos tanto en condición de local como de visitante.

Existen restricciones: ninguna institución se medirá contra más de dos equipos de su misma federación nacional, ni habrá duelos entre clubes compatriotas. Este formato, destinado a favorecer la diversidad y el atractivo del certamen, exige máxima atención en la distribución de los grupos, que se conocerán durante la ceremonia transmitida por ESPN y Disney Plus para América Latina, además del canal oficial de UEFA en Youtube.

Todos los equipos clasificados a la fase de la liga de la Champions League 2025/2026.

¿Cuándo inicia la fase de la liga de la Champions League?

Una vez realizado el sorteo y completado el fixture, la fase de la liga de la Champions League 2025/2026 comenzará el próximo 16 de septiembre, fecha señalada en el calendario oficial de la competición. La UEFA ha definido las siguientes jornadas para el desarrollo de la primera etapa, en la que los equipos buscarán posicionarse rumbo a las rondas eliminatorias:

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

36 equipos lucharán por levantar la 'Orejona'.

Bombos, horarios y canal TV del sorteo de la Champions League

El sorteo de la edición 2025/2026 se podrá seguir en directo desde las 11:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y México. Para quienes lo vean desde otros países, los horarios son: 12:00 horas en Bolivia, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos (Miami) y Chile; 13:00 horas en Argentina, Brasil y Uruguay.

ESPN garantizará la emisión en televisión para todo el Perú, mientras Disney Plus retransmitirá el evento para usuarios de su plataforma digital. El canal de Youtube oficial de la UEFA brindará acceso abierto a la ceremonia. Infobae acompañará la cobertura con actualizaciones y análisis de los grupos.

Los bombos y protagonistas para esta Champions son:

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas.

Bombo 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Olympique de Marsella.

Bombo 4: Copenhague (con Marcos López), AS Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos FC, Kairat Almaty, Qarabag.

Bombos de la fase de la liga de Champions League 2025/2026.