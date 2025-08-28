Perú Deportes

Así quedó la fase de liga de la Champions League 2025/2026: todos los partidos del torneo UEFA

Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City y otros equipos conocieron a sus respectivos rivales en esta instancia del certamen europeo

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Fixture completo de la fase
Fixture completo de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.

Luego de finalizar las etapas preliminares el pasado miércoles, el jueves 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/2026 en el Grimaldi Forum de Mónaco. De esta manera, quedó conformado el fixture completo de esta instancia del certamen más importante de la UEFA.

Cabe señalar que los ocho mejores en la tabla de posiciones se clasifican directo para los octavos de final, mientras que los clubes ubicados del noveno al vigésimo cuarto juegan los play-offs para la siguiente etapa. Los equipos clasificados después del puesto 24 son eliminados.

36 equipos lucharán por levantar la 'Orejona'.

Partidos de la fase de liga de Champions League

En el bolillero 1, como se esperaba, habrá grandes partidos. PSG -el vigente campeón- se medirá con Bayern Múnich, Barcelona y Tottenham. Real Madrid, por su parte, chocará con Manchester City, Liverpool y Juventus. Además, Inter de Milán jugará ante Borussia Dortmund, Arsenal y Atlético Madrid.

Los partidos del bolillero 1
Los partidos del bolillero 1 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.

En el bolillero 2, también se disputarán buenos compromisos. Atlético de Madrid se enfrentará a Inter de Milán, Arsenal y Liverpool. Benfica hará lo propio con Real Madrid, Napoli y Chelsea. Asimismo, Juventus se cruzará con Borussia Dortmund, Sporting Lisboa y el conjunto de Xavi Alonso.

Los partidos del bolillero 2
Los partidos del bolillero 2 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.

En el bolillero 3, se llevarán a cabo atractivos cotejos. Tottenham, uno de los más poderosos de este bombo, medirá fuerzas con Dortmund, PSG y Villarreal. Napoli, último campeón de la Serie A, recibirá a Chelsea y visitará a Manchester City, dos de los mejores de la Premier League.

Los partidos del bolillero 3
Los partidos del bolillero 3 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.

En el bolillero 4, destaca la participación de FC Copenhague -club del peruano Marcos López- que tendrá a duros contrincantes, como es el caso de Dortmund, Barcelona, Bayern Leverkusen y más. El lateral izquierdo será el único jugador nacional en competir en esta edición de la Liga de Campeones.

Los partidos del bolillero 4
Los partidos del bolillero 4 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.

Fixture de Real Madrid en la Champions League 2025/2026

Real Madrid jugará de local ante Manchester City, Olympique de Marsella, AS Monaco y Juventus. Mientras que se enfrentará de visita a Liverpool, Olympiacos, Benfica y Kairat Almaty.

Real Madrid jugará ante Liverpool,
Real Madrid jugará ante Liverpool, Juventus y Manchester City.

Fixture de Barcelona en la Champions League 2025/2026

Barcelona recibirá a PSG, Frankfurt, Olympiacos y Copenhagen. En tanto, viajará para chocar con Chelsea, Brujas, Slavia Praha y Newcastle. Un calendario de consideración para los dirigidos por Hansi Flick.

Barcelona se enfrentará a Chelsea,
Barcelona se enfrentará a Chelsea, PSG y FC Copenhague de Marcos López.

Fixture de PSG en la Champions League 2025/2026

PSG va en búsqueda del bicampeonato y su camino para clasificar a octavos es el siguiente: de local, enfrentará a Bayern Múnich, Atalanta, Tottenham y Newcastle. Mientras que de visita, lo hará ante Barcelona, Bayern Leverkusen, Sporting Lisboa y Athletic Club.

PSG jugará ante Barcelona, Bayern
PSG jugará ante Barcelona, Bayern Munich y Tottenham.

Fixture de Manchester City en la Champions League 2025/2026

Manchester City chocará con Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, Napoli y Galatasaray en casa. Y saldrá para medirse con Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt y AS Monaco. La escuadra de Pep Guardiola va por su revancha.

Manchester City se medirá con
Manchester City se medirá con Real Madrid, Napoli y Borussia Dortmund.

Fecha del inicio de la fase de liga de Champions League

La etapa de liga de la Champions League 2025/2026 dará inicio el 16 de septiembre, conforme al calendario oficial del torneo. La UEFA estableció las fechas en que se disputarán las jornadas iniciales, donde los equipos intentarán avanzar hacia las fases eliminatorias:

  • Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
  • Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025
  • Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
  • Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
  • Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
  • Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
  • Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
  • Jornada 8: 28 de enero de 2026

