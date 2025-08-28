Perú Deportes

Real Madrid en la Champions League 2025/2026: rivales, fecha, horarios y canal TV para ver desde Perú

Los ‘blancos’ conocieron a sus contrincantes tras el sorteo realizado por la UEFA y arrancará su camino hacia la ‘Orejona’. Conoce el camino del equipo de Xabi Alonso

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé (REUTERS/Pankra Nieto)

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025 dejó al Real Madrid en uno de los grupos más exigentes de la competición. El evento se celebró el jueves 28 de agosto en el Foro Grimaldi de Mónaco, con la participación de figuras como Zlatan Ibrahimovic y Ricardo Kaká.

Los ‘blancos’ enfrentarán ocho rivales, todos de países diferentes. Del primer bombo, el equipo se medirá ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu y visitará al Liverpool en Anfield, dos equipos con los que mantiene un historial reciente en el torneo. Del segundo bombo, recibirá a la Juventus en Madrid y deberá jugar en Lisboa ante el Benfica.

El Olympique de Marsella y Olympiakos serán los contrincantes del tercer bombo, ambos también presentes en el calendario blanco. Finalmente, el cuarto bombo deparó los duelos ante AS Mónaco y Kairat Almaty de Kazajistán, este último complicado por la distancia y el largo viaje hasta Asia Central.

El equipo de Xabi Alonso tendrá que superar este exigente grupo para buscar un lugar en la final que se disputará en el Puskás Aréna de Budapest. El camino hacia la ‘Orejona’ será complicado, pero no difícil de superar para los ‘merengues’, quienes están obligados a conquistar la competición tras su decepcionante participación en la temporada pasada.

Rivales de Real Madrid en la Champions League 2025/2026

Rivales del Real Madrid en la Champions League 2025/2026

  • Manchester City (Inglaterra)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Juventus (Italia)
  • Benfica (Portugal)
  • Olympique de Marsella (Francia)
  • Olympiacos (Grecia)
  • AS Monaco (Francia)
  • FC Kairat Almaty (Kazajistán)

Fixture del Real Madrid en la Champions League 2025/2026

  • Real Madrid vs. Manchester City
  • Liverpool vs. Real Madrid
  • Real Madrid vs. Juventus
  • Benfica vs. Real Madrid
  • Real Madrid vs. Olympique de Marsella
  • Olympiacos vs. Real Madrid
  • Real Madrid vs. AS Monaco
  • FC Kairat Almaty vs. Real Madrid

¿Dónde ver la Champions League 2025/2026 en Perú?

Los duelos del Real Madrid y toda la fase de liga de la Champions League 2025/26 será transmitido por ESPN para Perú y todo Latinoamérica, canal que se podrá seguir a través de los diferentes operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros. También estará disponible vía streaming por medio de Disney+, el cual cuenta con un pago mensual.

Soccer Football - UEFA Champions League Draw - Grimaldi Forum, Monaco - August 28, 2025 The UEFA Champions League trophy is displayed ahead of the draw REUTERS/Stephane Mahe

¿Cuándo empieza la fase de liga de la Champions League 2025/2026?

La UEFA Champions League 2025/26 inicia una edición histórica con la implementación del formato de fase liga, que toma el lugar de la clásica fase de grupos. Esta edición comenzará en septiembre, tras las rondas previas celebradas en julio y agosto, y contará con la participación de 36 equipos. Entre ellos destacan clubes como Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Inter, Liverpool y PSG, mientras que las últimas siete plazas se decidirán en los ‘play offs’ previos.

El calendario oficial de la fase de liga:

  • Jornada 1: 16 al 18 de septiembre de 2025
  • Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025
  • Jornada 3: 21 y 22 de octubre de 2025
  • Jornada 4: 4 y 5 de noviembre de 2025
  • Jornada 5: 25 y 26 de noviembre de 2025
  • Jornada 6: 9 y 10 de diciembre de 2025
  • Jornada 7: 20 y 21 de enero de 2026
  • Jornada 8: 28 de enero de 2026

Con este sistema, cada equipo disputará ocho partidos ante rivales de distintas nacionalidades. Los clasificados pasarán a la ronda de ‘play offs’ eliminatorios en febrero de 2026, seguida por las fases eliminatorias tradicionales que concluyen con la final en Budapest, el 30 de mayo de 2026.

Fecha de inicio de la fase de la liga de Champions League 2025/2026.

