Rivales de Marcos López en la fase de liga de Champions League 2025/2026: partidos del único peruano en torneo UEFA

El lateral nacional clasificó a esta etapa con FC Copenhague y ahora medirá fuerzas con clubes como Barcelona y Borussia Dortmund. Conoce todos sus contrincantes

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Rivales de Marcos López en la fase de liga de Champions League 2025/2026: partidos del único peruano en torneo UEFA.

El jueves 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la nueva edición de la Champions League, en el cual participó un peruano: Marcos López con su club FC Copenhague. El lateral izquierdo consiguió meterse a esta instancia luego de superar las etapas preliminares y ahora participará del mejor campeonato de la UEFA.

El cuadro danés enfrentará a grandes rivales durante esta etapa. Borussia Dortmund, Barcelona FC, Bayern Leverkusen, Villarreal, Tottenham, Napoli, Qarabag y Kairat Almaty. Sin duda alguna, será un gran reto para el defensor de la selección peruana, en el que podrá medir su nivel con escuadras de la élite.

López y compañía deberán quedar entre los primeros ocho equipos de la tabla de posiciones para clasificar a los octavos de final de forma directa. En caso de que no lo consigan, tendrán que ubicarse entre el puesto 9 y 24 para disputar los playoffs. Si no lo logran, quedarán eliminados de la competencia.

Los rivales de Marcos López y FC Copenhague en la fase de liga de la Champions League 2025/2026.

El camino de Marcos López en la fase de liga de Champions League

El fixture del peruano será muy exigente. Su club tendrá que visitar a Barcelona y Villarreal en España, Tottenham en Inglaterra y Qarabag en Azerbaiyán. Las salidas más complicadas -en el papel- serán ante el cuadro ‘culé’ y los ‘spurs’.

Después, López y Copenhague recibirán a Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, Napoli y Kairat Almaty. Se ven en la obligación de hacer Parken una fortaleza y sumar la mayor cantidad de puntos en territorio danés para soñar con una clasificación a la siguiente etapa del torneo.

Hasta el momento, la UEFA no ha confirmado la programación exacta de los partidos del FC Copenhague, pero se conoce que la fase de liga arrancará el 16 de setiembre, de acuerdo al calendario publicado por la organización. Conoce las fechas tentativas de cada jornada, a continuación:

  • Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
  • Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025
  • Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
  • Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
  • Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
  • Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
  • Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
  • Jornada 8: 28 de enero de 2026
Fixture de FC Copenhague de Marcos López en la fase de liga de la Champions League 2025/2026.

Los partidazos de la fase de liga de la Champions League 2025/2026

Los partidos más llamativos, como era de esperarse, estaría conformados por los equipos del bolillero 1. Por ejemplo, PSG vs Barcelona, un duelo que tiene mucha historia -con una remontada inolvidable de los ‘culés’- y elementos en el cuadro parísino con pasado en el club español.

Real Madrid vs Manchester City no pasa por desapercibido. Un enfrentamiento que, tranquilamente, podría ser una final. En la última edición, se cruzaron en los playoffs y los ‘blancos’ avanzaron con un global abultado (6-3). Pep Guardiola irá en búsqueda de su revancha.

Bayern Múnich vs Chelsea, dos clubes que ya se midieron en un partido por el título en la temporada 2012. Aquella vez, los ‘bávaros’ perdieron ante los ‘blues’ en una definición por penales emocionante (3-4) luego de igualar a uno en el estadio del cuadro alemán.

Otro cotejo que genera expectativa por el presente de ambas instituciones: Liverpool vs Inter de Milán. Los italianos vienen de ser subcampeones, mientras que los ingleses -después de la partida de Klopp- no han podido mantener ese protagonismo en la Champions, pero prometen recuperarlo de la mano de Arne Slot.

Los partidos del bolillero 1 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.
Los partidos del bolillero 2 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.
Los partidos del bolillero 3 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.
Los partidos del bolillero 4 de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.

