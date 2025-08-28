Barcelona en la Champions League 2025/2026: rivales, fecha, horarios y canal TV para ver desde Perú

Barcelona en la Champions League 2025/2026

Barcelona FC ya conoce a los ocho equipos que enfrentará en la fase de liga de la Champions League 2025/2026 tras el sorteo realizado el 28 de agosto en Mónaco. El equipo de Hansi Flick disputará partidos ante rivales de primer nivel entre septiembre de 2025 y enero de 2026, con el objetivo de clasificar entre los mejores 16 equipos de Europa.

Para avanzar a octavos de final de manera directa, los ‘azulgranas’ tendrán que finalizar entre los ocho primeros de la clasificación. Si queda entre los puestos 9 y 24, deberá disputar un ‘play offs’ para acceder a las eliminatorias.

El calendario de la fase liga ya tiene fechas de disputa: la primera jornada se celebrará entre el 16 y el 18 de septiembre de 2025 y la última el 28 de enero de 2026. El orden definitivo de los partidos se confirmará el 30 de agosto.

Aún no está resuelto el estadio donde Barcelona jugará sus partidos como local, debido a las obras en el Camp Nou. El Estadio Olímpic Lluís Companys es la alternativa si no se reciben los permisos municipales necesarios a tiempo.

Rivales del Barcelona en la Champions League 2025/2026

PSG (Francia)

Chelsea (Inglaterra)

Eintracht Frankfurt (Alemania)

Brujas (Bélgica)

Olympiacos (Grecia)

Slavia Praga (República Checa)

FC Copenhague (Dinamarca)

Newcastle (Inglaterra)

Fixture del Barcelona en la Champions League 2025/2026

Barcelona vs. PSG

Chelsea vs. Barcelona

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

Brujas vs. Barcelona

Barcelona vs. Olympiacos

Slavia Praga vs. Barcelona

Barcelona vs. FC Copenhague

Newcastle vs. Barcelona

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Villarreal - Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spain - May 18, 2025 FC Barcelona's Lamine Yamal celebrates scoring their first goal with FC Barcelona's Eric Garcia and FC Barcelona's Fermin Lopez REUTERS/Albert Gea

¿Dónde ver la Champions League 2025/2026 en Perú?

Los duelos del Real Madrid y toda la fase de liga de la Champions League 2025/26 será transmitido por ESPN para Perú y todo Latinoamérica, canal que se podrá seguir a través de los diferentes operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros. También estará disponible vía streaming por medio de Disney+, el cual cuenta con un pago mensual.

¿Cuándo arrancará la fase de liga de la Champions League 2025/2026?

La Champions League 2025/26 comenzará su fase de liga a mediados de septiembre, en un formato que reemplaza la tradicional fase de grupos y que ya se utilizó en la temporada pasada. Los 36 equipos participantes disputarán ocho jornadas con partidos distribuidos entre septiembre de 2025 y enero de 2026. El objetivo de todos será avanzar hacia la final, que se jugará en el estadio Puskás Aréna de Budapest.

Las fechas oficiales para la fase de liga son las siguientes:

Jornada 1: 16 a 18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025

Jornada 3: 21 y 22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4 y 5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25 y 26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9 y 10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20 y 21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Tras la fase de liga, los ‘play offs’ tendrán lugar el 17, 18, 24 y 25 de febrero de 2026, seguidos de los octavos de final el 10, 11, 17 y 18 de marzo de 2026. Los cuartos de final se competirán en abril, las semifinales en mayo y la final se celebrará el 30 de mayo de 2026 en Budapest.

Fixture completo de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.