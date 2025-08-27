Perú Deportes

Marcos López, único peruano en disputar la Fase de Liga de la Champions League: clasificó con FC Copenhague tras superar play-off

El lateral izquierdo de la selección nacional dirá presente en la prestigiosa competición europea, después de que los suyos dejaran en el camino al campeón de Suiza

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Marcos López, en celebraciones por
Marcos López, en celebraciones por clasificación a Champions League 2025/26. - Crédito: FC Copenhague

Marcos López es el único peruano que llevará la bandera nacional en lo más alto en la Champions League 2025/26. El lateral izquierdo ha logrado la obtención del pasaje a la Fase de Liga con FC Copenhague, tras superar con rotundo éxito la Ronda de Play-Off, en Dinamarca.

El FC Basilea, vigente campeón de Suiza, fue incapaz de hacerse sentir en la llave resolutiva pese a su importante dominio en condición de visitante. Una dolorosa caída 2-0 (3-1 global) ha terminado consumando su eliminación toda vez que lo envió a la UEFA Europa League, donde no aparecía desde hace un lustro.

Marcos López custodiando su banda
Marcos López custodiando su banda ante un ataque de Basilea. - Crédito: Difusión

López formó parte de la oncena inicial del Copenhague resguardando el flanco izquierdo en una estructura 4-4-2. A pesar del importante manejo de pelota del FBC, los locales supieron resistir a los embates por la organización defensiva y terminaron desesperando al rival, sobre todo al afamado Xherdan Shaqiri.

La primera parte fue muy favorable para el Basilea por sus ataques puntuales, aunque el bloque danés asustó seriamente con un golpeo de cabeza de Gabriel Pereira —autor del partido de ida— que rozó el travesaño de la portería. Esa fue la única señal de los escandinavos, en adelante se vieron superados.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

