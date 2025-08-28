A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025/26: fase de liga del torneo de la UEFA

La Champions League mantendrá su esquema de Fase de Liga. - Crédito: AP

Comienza una nueva edición de la Champions League, el torneo de clubes más importante del fútbol mundial. El certamen mantiene el formato de Fase de Liga, en la que todos los equipos clasificados compiten entre sí en busca de avanzar a las etapas decisivas. París Saint-Germain inicia el torneo como campeón defensor y, ante la alta competitividad, enfrentará el desafío de revalidar el título.

Este jueves 27 de agosto, en el Grimaldi Forum de Mónaco, la ceremonia del sorteo de la próxima edición de la Champions League está prevista para iniciar a las 11:00 a.m. de Perú, Colombia y Ecuador. Quienes se encuentren en Chile, Bolivia o Venezuela deberán ajustar su agenda a una hora más tarde, mientras que en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el evento comenzará dos horas después del horario original.

Los 36 clubes que competirán por la UEFA Champions League 2025-2026. - créditos: UEFA

En esta edición de la Liga de Campeones serán 36 equipos los que participen, distribuidos en cuatro bombos, conforme al ranking determinado por el coeficiente UEFA. El retorno del Barcelona, con su máxima estrella Lamine Yamal en filas, es una grata novedad. También hay un par de sorpresas con las inclusiones, por mérito propio de clasificación, de Bodø/Glimt, Kairat y Pafos.

Durante la ceremonia de la Champions League, un representante extraerá manualmente la primera bola del primer bombo. Posteriormente, un sistema automatizado, idéntico al utilizado en el ciclo anterior, se encargará de definir los ocho rivales para cada uno de los clubes participantes.

Marcos López ha empezado con buen pie la Champions League | VIDEO: TNT Sports

La organización de la UEFA establece que cada conjunto disputará partidos de ida y vuelta contra dos equipos de cada bombo, asegurando encuentros tanto de local como de visitante. Se encuentra prohibido que equipos de una misma federación se enfrenten entre sí o que más de dos adversarios de la misma federación coincidan en el grupo de un solo equipo.

El PSG se presenta como el actual monarca de la Champions. El plantel más acaudalado de Francia se consagró campeón por primera vez al derrotar 5‑0 al Inter de Milán en la final, en Múnich. Liderado por un doblete del joven Désiré Doué y la dirección experta de Luis Enrique, completó un histórico triplete continental.

Dónde ver sorteo de fase liga de la UEFA Champions League 2025/2026. - créditos: Agencias

A qué hora es el sorteo de la Champions League 25/26

El sorteo de la Liga de Campeones iniciará a las 11:00 horas de Perú, el mismo horario de Ecuador y Colombia. En cuanto a otros países, comenzará de la siguiente forma: a las 11:00 horas de México; a las 12:00 horas de Bolivia, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos (Miami) y Chile; y a las 13:00 horas de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal para seguir el sorteo de la Champions League 25/26 en Perú

ESPN transmitirá el sorteo de la Champions League 25/26 para todos los televisores del Perú. Asimismo, los fanáticos podrán seguir el vento por medio de la plataforma de streaming llamada Disney Plus.

Por otro lado, la UEFA lo emitirá a través de su canal oficial de Youtube. Por último, Infobae hará la cobertura total con el minuto a minuto y la conformación de los cruces del certamen europeo en su portal digital.