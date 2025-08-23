La fulminante crítica de Paulo Autuori a la Liga 1: “Son 23 años que salí de Perú y veo las cosas peores”

El entrenador de Sporting Cristal habló sobre el retroceso de la Liga 1. (L1 Max)

Las recientes declaraciones de Paulo Autuori, técnico de Sporting Cristal, han generado un fuerte impacto en el ambiente del fútbol peruano y en las redes sociales. El experimentado entrenador brasileño, de pasado exitoso en el país a comienzos de la década del 2000, no tuvo reparos en expresar su desilusión con el presente del campeonato local, al que calificó con frases filosas poco después de la polémica resta de puntos a raíz del descenso de Deportivo Binacional.

Autuori, quien regresó este año a La Florida, fue consultado por la prensa sobre el momento institucional y deportivo de la Liga 1, y dejó en claro que observa un estancamiento. Para las cámaras de L1 Max, el técnico lanzó un juicio que no tardó en viralizarse: “Torneo de aficionados es así, poco profesional, nada más que hablar”. La frase dejó en evidencia su molestia luego de ver afectado el puntaje de su equipo por una resolución judicial fuera de los terrenos de juego.

En sus declaraciones, el brasileño profundizó el diagnóstico sobre el retroceso del fútbol peruano durante las más de dos décadas que separan sus distintas etapas en el país: “Yo no llegué ahora al Perú, cuando hago un ejercicio de memoria, pienso que el fútbol peruano está parado, no está evolucionando en nada, son 23 años que salí de Cristal, 20 de la selección y veo las cosas peores de cuando estaba”.

El técnico de 68 años puso el acento en la falta de visión colectiva dentro de la dirigencia peruana, al advertir: “Eso es un tema de los responsables, vivir el día a día, con ese statu quo que importa a pocos, crecer es opción de cada uno, mientras que los clubes no entiendan que tienen que crecer juntos, para el bien del fútbol peruano, se queda complicado. Cuando uno mira sus propios intereses, complica todo, entonces una lastima para mí, estar viviendo este tema acá, pero mi preocupación es Cristal”.

Paulo Autuori criticó con dureza al fútbol peruano en la previa del empate de Sporting Cristal vs UTC.

Cristal empató con UTC y dejó pasar la oportunidad de dispararse en el Clausura

En el terreno de juego, Sporting Cristal no pudo aprovechar la oportunidad de distanciarse en la cima del torneo. El elenco rimense igualó 2-2 con UTC en el estadio Alberto Gallardo en un partido vibrante, repleto de alternativas y emociones. El equipo visitante sorprendió en dos ocasiones al ponerse en ventaja, primero con el tanto de Cristian Mejía a los 27 minutos, obligando al local a reaccionar.

En el arranque del segundo tiempo, los dirigidos por Paulo Autuori apostaron por una presión alta y lograron el empate parcial gracias a un gol de Luis Abram, quien inauguró su cuenta personal desde su retorno al club. Lejos de conformarse, el ‘gavilán del norte’ aprovechó un descuido y se adelantó nuevamente a través de Jarlín Quintero, desatando la preocupación entre los seguidores ‘celestes’. La historia pudo haber cambiado cuando Yoshimar Yotún dispuso de un penal para igualar el marcador, pero la pelota terminó estrellada en el palo en una jugada que silenció al estadio y representó un hecho inédito para el capitán, habitualmente infalible desde los doce pasos.

Penal fallado de Yoshimar Yotún ante UTC que pudo ser el empate

Pese al golpe anímico, los ‘bajopontinos’ no se resignaron y encontraron el 2-2 definitivo en una acción colectiva que culminó Santiago González tras un centro de Martín Távara. La frustración se instaló en el ambiente local, ya que la ocasión de escaparse en la clasificación se esfumó y el equipo deberá esperar los próximos resultados para saber si se mantiene en lo más alto. Cristal, por ahora, conserva el liderato gracias a una favorable diferencia de goles (+11), igualando en puntos con Universitario de Deportes (ambos con catorce).