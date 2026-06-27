Pablo Heredia le pide “consejos” a Ivo Ezeta, expareja de Shirley Arica, tras admitir que se puso “celosito”

Pablo Heredia volvió a quedar en el centro de la conversación luego de hablar sin filtro sobre el ampay de Shirley Arica con su expareja Ivo Ezeta. El actor argentino reconoció que las imágenes le incomodaron porque se está ilusionando con la modelo, pero lo que sorprendió fue el giro que le dio al tema: en lugar de atacar al ex, dijo que podría pedirle consejos.
La frase, dicha con humor, se viralizó por lo improbable del planteamiento y porque llegó después de que el propio Heredia aceptara que sintió celos. “Qué mejor persona para que me dé un consejo”, comentó.
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“Dios dirá”: qué dijo sobre su vínculo actual con Shirley Arica
Heredia conversó con las cámaras del programa de YouTube 'Q’Bochinche’, donde evitó adelantar si lo de él y Shirley se convertirá en algo formal. En esa línea, prefirió dejar el futuro en manos del tiempo.
“Dios dirá, esperemos que todo vaya bien...”, respondió, al ser consultado sobre cómo avanza la relación.
El actor dejó claro que disfruta la etapa de conocimiento mutuo y que, por ahora, no quiere apresurar definiciones mientras ambos descubren si son compatibles y qué esperan de este acercamiento.
El pedido inesperado a Ivo Ezeta: “Que me dé un montón de consejos”
Cuando el reportero le preguntó por Ivo Ezeta, Heredia sorprendió con un comentario que nadie esperaba, precisamente porque el tema venía cargado de especulaciones y celos.
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“¿Son amigos, no?... Lo que sí me puede dar es un montón de consejos porque hace 18 años la conoce. Qué mejor persona para que me dé un consejo. No creo que me ayude, pero si me ayuda, yo feliz. Se le ve buena persona”, expresó entre risas.
El mensaje, más que un reclamo, sonó a una salida diplomática y hasta irónica: si Ezeta conoce a Shirley desde hace tantos años, podría ser la mejor fuente para entender cómo es ella, justo en un momento donde Heredia admite que está “ilusionándose”.
“Que yo sea celosito es lo más normal”: su confesión en ‘Magaly TV La Firme’
Las palabras en Q’Bochinche llegaron después de su participación en Magaly TV La Firme, donde el actor se refirió por primera vez al video de Shirley bailando muy cerca de Ivo Ezeta. Aunque recalcó que ella no hizo nada malo, fue sincero sobre lo que le generó emocionalmente.
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“Que yo sea celosito, que me moleste, que me guste una chica, es lo más normal. Ella puede hacer lo que quiera, ella no hizo nada malo. A mí me molesta porque yo estoy por ahí ilusionándome… yo no le puedo reclamar nada porque no le pedí ninguna exclusividad”, manifestó.
Luego reforzó la idea: le incomoda, pero no le corresponde exigirle explicaciones si no hay un acuerdo entre ambos. “Es que no hizo nada malo… no le puedo decir nada y no está haciendo nada malo, eso que quede claro. Pero que me puede molestar un poquito y me puede dar un poco de celos y me puede incomodar un poquito, sí”, dijo.
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“Me puse celosito”: la frase que se volvió viral
En el mismo espacio, Heredia contó con más detalle su reacción al ver el ampay y lo resumió con una frase que se multiplicó en redes.
“Me puse celosito un poquito”, confesó, al admitir que la situación lo tocó porque le interesa Shirley y la está conociendo desde un lugar más personal.
Ese contraste —celos por un lado, y por el otro un pedido de “consejos” al ex— es lo que terminó convirtiendo el episodio en un tema de debate: algunos lo vieron como madurez, otros como una salida para evitar confrontaciones y otros, simplemente, como una broma para bajar la tensión.
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