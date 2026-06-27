Perú

El TC ya decidió el futuro de Abencia Meza: Sentencia se publicará en las próximas semanas

Magistrados ya sesionaron para debatir el caso de la excantante folclórica, según pudo conocer Infobae. A 17 años del crimen contra Alicia Delgado, el Tribunal Constitucional podría ordenar la semilibertad de ‘La Reina de las Parranditas’, que fue condenada a 30 años de prisión

Guardar
Google icon
Ilustración de Abencia Meza en camiseta rosa y brazos cruzados, con mirada seria, frente al Tribunal Constitucional de Perú y siete jueces en el estrado.
Abencia Meza, con expresión seria y brazos cruzados, se presenta en una ilustración vibrante ante el Tribunal Constitucional del Perú, donde siete jueces están sentados en el estrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Constitucional ya tomó una decisión sobre el futuro de la excantante folklórica, Abencia Meza, quien a la fecha cumple una condena de 30 años de prisión por el homicidio calificado de Alicia Delgado.

Según pudo conocer Infobae, el Pleno del TC vio la demanda de habeas corpus de Meza Luna en la sesión del pasado martes 16 de junio. El magistrado ponente (encargado de elaborar la propuesta de sentencia) fue el presidente de la institución, Helder Domínguez Haro.

Un proyecto de sentencia es sometido a votación de los magistrados. De aprobarse, pasa a ser el fallo final. Luego se recolectan las firmas, así como los fundamentos de voto y, de haberlo, votos en minoría.

PUBLICIDAD

Todo indica que el Pleno del TC ya llegó a una decisión sobre el fondo de la demanda de Abencia Meza. El texto de la sentencia se publicará en las próximas semanas, incluso podría tomar más de un mes si es que los magistrados deciden fundamentar su voto, sea el sentido que sea (a favor o en contra).

Composición fotográfica de dos mujeres y un edificio con la bandera de Perú. Una mujer canta con vestido folclórico. Otra mujer mira al frente.
La imagen ilustra la trayectoria de la cantante Alicia Delgado y el caso judicial de su muerte, a 17 años de la sentencia contra Abencia Meza en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, la demanda del exfiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza fue vista en la sesión del 28 de mayo y la sentencia fue publicada casi dos semanas después, el martes 9 de junio.

Los magistrados podrían fallar por concederle la semilibertad a Abencia Meza, que es el beneficio penitenciario que la excantante exige con su demanda de habeas corpus. Esto a días de haberse cumplido 17 años del homicidio de Alicia Delgado, quien fue asesinada el 24 de junio de 2009 a manos de César Mamanchura. Este último confesó que la autora intelectual del crimen fue Meza.

PUBLICIDAD

“Ansiosa”

Luego de que se llevó a cabo la audiencia del caso, el abogado Humberto Abanto, defensa legal de Abencia Meza, confirmó que su clienta está “preocupada y ansiosa” ante la resolución del Tribunal Constitucional sobre su solicitud de semilibertad.

“Preocupada y ansiosa, esperando que esta vez tengamos mayor suerte que en las ocasiones anteriores”, declaró Abanto en entrevista con Panamericana.

Humberto Abanto, abogado de Abencia Meza, ante el TC.
Humberto Abanto, abogado de Abencia Meza, ante el TC.

El eje de la demanda de habeas corpus es la fecha de referencia para calcular los beneficios penitenciarios de Abencia Meza. La defensa argumenta que la norma aplicable debe ser la vigente en 2012, año de la primera sentencia condenatoria, y no la de 2020, cuando la Corte Suprema, volviendo a pronunciarse porque su primer fallo fue anulado por el anterior TC, ratificó la pena de 30 años .

El recorrido procesal es complejo: la condena inicial de 2012 fue anulada por un habeas corpus que el anterior TC declaró fundado en 2019, lo que llevó a la Corte Suprema a emitir una nueva sentencia al año siguiente. El problema para Meza Luna es que en 2017 el Código de Ejecución Penal fue modificado para excluir de la semilibertad a los condenados por homicidio —artículo 108 del Código Penal—, delito por el que fue sentenciada como autora intelectual del asesinato de la también cantante Alicia Delgado.

“Si se aplica la ley de 2012, ella podría acceder a la semilibertad. No puede hacerlo ahora porque en 2017 se cambió la ley”, precisó Abanto.

Temas Relacionados

Abencia MezaTCTribunal ConstitucionalAlicia Delgadoperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por semifinal ida de la Liga Femenina 2026

Se juega el segundo tiempo. Nisa Marquínez abrió el marcador a favor de las ‘blanquiazules’ en Villa El Salvador. Sigue las incidencias de este vibrante cotejo

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por semifinal ida de la Liga Femenina 2026

Croacia vs Ghana EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026 goles resumen resultado

Los ‘balcánicos’ se juegan la clasificación ante las ‘estrellas negras’ en Filadelfia. El ganador del duelo se hará con el boleto a los 16avos de final. Sigue las incidencias

Croacia vs Ghana EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026 goles resumen resultado

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026: Así van Colombia, Portugal, RD Congo y Uzbekistán en la fecha 3

Colombia lidera el Grupo K con seis puntos y enfrenta a Portugal en la fecha 3 del Mundial 2026, con el primer puesto en juego. RD Congo y Uzbekistán, en paralelo, buscan cerrar la zona con un triunfo

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026: Así van Colombia, Portugal, RD Congo y Uzbekistán en la fecha 3

Alianza Lima jugó dos amistosos como preparación para el Torneo Clausura 2026: así le fue ante Deportivo Moquegua y San Martín

El equipo bajo la conducción de Pablo Guede disputó dos encuentros en el estadio Alejandro Villanueva durante la pausa por el Mundial 2026

Alianza Lima jugó dos amistosos como preparación para el Torneo Clausura 2026: así le fue ante Deportivo Moquegua y San Martín

¿A qué hora juega Colombia vs Portugal HOY? Horario en Perú del partido por la fecha 3 del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo buscará asegurar el liderato del Grupo K frente a un exigente rival que llega con puntaje perfecto tras imponerse en sus dos primeros partidos. Revisa los horarios del encuentro

¿A qué hora juega Colombia vs Portugal HOY? Horario en Perú del partido por la fecha 3 del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez dice desconocer denuncia penal por “fraude”: “Un afiliado de Juntos por el Perú ha hecho eso”

Roberto Sánchez dice desconocer denuncia penal por “fraude”: “Un afiliado de Juntos por el Perú ha hecho eso”

JEE declara improcedente lista de Alianza para el Progreso para la Municipalidad de Lima

Asociación de consumidores se suma al fraudismo de Roberto Sánchez y pide al JNE anular votos del extranjero

Norma Yarrow hace desplante al presidente del JNE: Le quitó la credencial de las manos y evitó foto juntos

José Domingo Pérez asegura que tendría un trágico final frente a un gobierno de Keiko Fujimori: “Terminaré muerto como el fiscal Alberto Nisman de Argentina”

ENTRETENIMIENTO

‘Cebollitas’ llega por primera vez a Lima: los protagonistas de la recordada serie argentina de los 90 se reencontrarán con sus fans peruanos

‘Cebollitas’ llega por primera vez a Lima: los protagonistas de la recordada serie argentina de los 90 se reencontrarán con sus fans peruanos

Onelia Molina olvida a Mario Irivarren y oficializa relación con Kevin Díaz: “Nos hemos dado una oportunidad”

Ricardo Arjona dedicó palabras de aliento a los venezolanos durante su concierto en Lima tras doble terremoto: “Un abrazo grande”

Yaco Eskenazi ya no quiere regresar a los realities tras la última experiencia con La Granja VIP: “Me estaba volviendo loco”

Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, es reportada como desaparecida tras el terremoto en Venezuela: fans peruanos expresan su tristeza e incertidumbre

DEPORTES

Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Croacia vs Ghana EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026 goles resumen resultado

Alianza Lima vs Universitario 1-0: gol y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ en semifinal ida de la Liga Femenina 2026

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026: Así van Colombia, Portugal, RD Congo y Uzbekistán en la fecha 3

Alianza Lima jugó dos amistosos como preparación para el Torneo Clausura 2026: así le fue ante Deportivo Moquegua y San Martín