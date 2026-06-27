El TC ya decidió el futuro de Abencia Meza: Sentencia se publicará en las próximas semanas

Abencia Meza, con expresión seria y brazos cruzados, se presenta en una ilustración vibrante ante el Tribunal Constitucional del Perú, donde siete jueces están sentados en el estrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Constitucional ya tomó una decisión sobre el futuro de la excantante folklórica, Abencia Meza, quien a la fecha cumple una condena de 30 años de prisión por el homicidio calificado de Alicia Delgado.

Según pudo conocer Infobae, el Pleno del TC vio la demanda de habeas corpus de Meza Luna en la sesión del pasado martes 16 de junio. El magistrado ponente (encargado de elaborar la propuesta de sentencia) fue el presidente de la institución, Helder Domínguez Haro.

Un proyecto de sentencia es sometido a votación de los magistrados. De aprobarse, pasa a ser el fallo final. Luego se recolectan las firmas, así como los fundamentos de voto y, de haberlo, votos en minoría.

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Todo indica que el Pleno del TC ya llegó a una decisión sobre el fondo de la demanda de Abencia Meza. El texto de la sentencia se publicará en las próximas semanas, incluso podría tomar más de un mes si es que los magistrados deciden fundamentar su voto, sea el sentido que sea (a favor o en contra).

La imagen ilustra la trayectoria de la cantante Alicia Delgado y el caso judicial de su muerte, a 17 años de la sentencia contra Abencia Meza en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, la demanda del exfiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza fue vista en la sesión del 28 de mayo y la sentencia fue publicada casi dos semanas después, el martes 9 de junio.

Los magistrados podrían fallar por concederle la semilibertad a Abencia Meza, que es el beneficio penitenciario que la excantante exige con su demanda de habeas corpus. Esto a días de haberse cumplido 17 años del homicidio de Alicia Delgado, quien fue asesinada el 24 de junio de 2009 a manos de César Mamanchura. Este último confesó que la autora intelectual del crimen fue Meza.

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“Ansiosa”

Luego de que se llevó a cabo la audiencia del caso, el abogado Humberto Abanto, defensa legal de Abencia Meza, confirmó que su clienta está “preocupada y ansiosa” ante la resolución del Tribunal Constitucional sobre su solicitud de semilibertad.

“Preocupada y ansiosa, esperando que esta vez tengamos mayor suerte que en las ocasiones anteriores”, declaró Abanto en entrevista con Panamericana.

Humberto Abanto, abogado de Abencia Meza, ante el TC.

El eje de la demanda de habeas corpus es la fecha de referencia para calcular los beneficios penitenciarios de Abencia Meza. La defensa argumenta que la norma aplicable debe ser la vigente en 2012, año de la primera sentencia condenatoria, y no la de 2020, cuando la Corte Suprema, volviendo a pronunciarse porque su primer fallo fue anulado por el anterior TC, ratificó la pena de 30 años .

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El recorrido procesal es complejo: la condena inicial de 2012 fue anulada por un habeas corpus que el anterior TC declaró fundado en 2019, lo que llevó a la Corte Suprema a emitir una nueva sentencia al año siguiente. El problema para Meza Luna es que en 2017 el Código de Ejecución Penal fue modificado para excluir de la semilibertad a los condenados por homicidio —artículo 108 del Código Penal—, delito por el que fue sentenciada como autora intelectual del asesinato de la también cantante Alicia Delgado.

“Si se aplica la ley de 2012, ella podría acceder a la semilibertad. No puede hacerlo ahora porque en 2017 se cambió la ley”, precisó Abanto.

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