La mejor decisión financiera

Una persona adulta revisa su presupuesto mensual y el estado de sus tarjetas de crédito en una laptop, lo que ilustra el control financiero personal y la planificación económica en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se habla de inversiones, la conversación suele girar alrededor de activos. Acciones, bienes raíces, fondos de inversión, emprendimientos o incluso la nueva burbuja tecnológica que suele ocupar gran parte del debate últimamente. Sin embargo, antes de elegir dónde colocar el dinero, existe una decisión mucho más importante. Escoger bien las capacidades que desarrollarás tendrán un impacto que puede extenderse durante toda una vida.

Las personas suelen dedicar semanas a comparar el rendimiento de distintos instrumentos financieros, pero muy pocas destinan el mismo esfuerzo a fortalecer aquello que determinará la calidad de todas sus decisiones futuras. El conocimiento y la capacidad para administrar el riesgo, la disciplina para ahorrar y la habilidad para identificar oportunidades

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Esto es un principio económico. Una persona que mejora constantemente sus habilidades tiene mayores posibilidades de generar ingresos, emprender con éxito, administrar eficientemente su patrimonio y adaptarse a escenarios cambiantes como los ciclos políticos. En otras palabras, incrementa su capacidad para crear riqueza.

Los mercados atraviesan períodos de expansión y de contracción, las tasas de interés suben y bajan, y aparecen nuevas industrias mientras otras desaparecen. En ese contexto, quienes logran construir patrimonio de manera sostenida no son necesariamente quienes intentan anticipar cada movimiento del mercado, sino los que son mejores tomadores de decisiones.

La educación financiera cumple precisamente ese papel. Entrenarse para diferenciar una oportunidad de una especulación es clave, construir activos de largo plazo y entender que el crecimiento patrimonial responde más a la constancia que a los aciertos extraordinarios aún más.

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Esta perspectiva también modifica la manera en que se observa el riesgo. Muchas personas postergan sus decisiones esperando el momento perfecto para invertir o emprender. Sin embargo, el mayor riesgo suele ser permanecer inmóvil mientras el tiempo avanza.

Por esa razón, antes de preguntarse cuál será la inversión con mayor rentabilidad durante los próximos meses, conviene responder otra pregunta: ¿qué conocimientos o capacidades pueden aumentar significativamente mi valor durante los próximos diez años? La respuesta puede encontrarse en una especialización, en aprender un nuevo idioma, en desarrollar habilidades digitales, o en conocer nuevos vehículos de inversión.

Los activos financieros seguirán siendo herramientas fundamentales para construir patrimonio, pero su verdadero potencial depende de la calidad de las decisiones de quien los administra. Al final, las mejores decisiones financieras comienzan cuando una persona decide desarrollar el criterio necesario para hacer que cada decisión futura sea mejor que la anterior.

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