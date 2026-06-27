Keiko Fujimori señala cómo quiere que la recuerden al finalizar el mandato como presidenta del Perú: “Que cumplí”

Keiko Fujimori afirmó que quiere ser recordada como una presidenta que “cumplió”, durante un evento realizado en Panamá en el que participó de manera virtual. En su intervención, explicó cómo espera que sea recordado un eventual gobierno suyo al cabo de cinco años y aseguró que respetará el periodo constitucional.
Las declaraciones se realizaron durante la inauguración de la primera oficina del Adam Smith Center para América Latina, un evento desarrollado en Ciudad de Panamá y organizado por la Universidad Internacional de la Florida (FIU). En ese espacio, Fujimori respondió una pregunta sobre el legado que le gustaría dejar si llega a ejercer la Presidencia del Perú.
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Hasta el momento, Keiko Fujimori concentra el 50,132 % de los votos de la segunda vuelta electoral, equivalente a 9.220.637 votos, más de 30 mil por encima de su contendor Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú), quien registra el 49,868 %, con 9.172.011 votos, al 99,976 % de actas contabilizadas.
Keiko Fujimori asegura que quiere dejar un país con “más esperanza”
Consultada sobre cómo le gustaría que los peruanos recuerden su gestión al finalizar un eventual mandato, Keiko Fujimori respondió que su prioridad será recuperar el orden, la seguridad y la confianza de la ciudadanía en las autoridades.
“Que cumplí, que trabajé por los niños, por los ancianos, que las escuelas se construyeron y que dejé un país con mucha más esperanza”, expresó. Añadió que ese objetivo solo será posible con el respaldo de un equipo de trabajo y mediante una convocatoria amplia a los mejores profesionales.
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Previamente, sostuvo que el Perú “necesita orden, necesita recuperar la paz y la tranquilidad”. También afirmó que el país requiere que “las cifras de crecimiento vuelvan a generar puestos de trabajo y, sobre todo, volver a confiar en sus autoridades”.
En esa línea, destacó que cuenta con un “gran equipo” que la respalda y señaló que también buscará convocar “a los mejores” para alcanzar los objetivos que se trace un eventual gobierno.
Promete respetar un mandato de cinco años
Durante su intervención, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que, de llegar a la Presidencia, permanecerá en el cargo únicamente durante los cinco años que establece la Constitución. El comentario cobró relevancia en un contexto marcado por la inestabilidad política y la sucesión de gobiernos que no lograron completar sus mandatos durante la última década.
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Fujimori señaló que, una vez concluido ese periodo, retomará sus actividades académicas.
“Va a ser mi último evento como Global Fellow del Adam Smith Center, porque ya me tocará asumir funciones completas como futura presidenta del Perú, pero espero regresar en cinco años”, manifestó.
Luego reiteró esa idea al afirmar que serán “cinco años de gobierno”, tras los cuales espera volver al centro de estudios. “Que serán cinco años de gobierno, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y mucha unidad de mi país, pero ya luego regreso también a la academia", sostuvo.
Sus declaraciones surgieron luego de que uno de los participantes recordara que, durante el cierre de campaña, una de sus hijas le había dado “permiso solo por cinco años” para dedicarse a la Presidencia, comentario que dio pie a la pregunta sobre el legado que espera dejar.
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Keiko Fujimori participó en evento académico en Panamá
Las declaraciones de Keiko Fujimori se produjeron durante la inauguración de la primera oficina internacional del Adam Smith Center for Economic Freedom, ubicada en Ciudad de Panamá.
La nueva sede representa la primera expansión del centro fuera de Estados Unidos y busca convertirse en una plataforma para desarrollar programas de capacitación, investigación y formación de líderes en América Latina.
La ceremonia contó con la participación del canciller panameño, Javier Martínez-Acha; el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera; la presidenta de la Universidad Internacional de la Florida, Jeanette Núñez, y la intervención virtual de Keiko Fujimori, quien hasta ahora se desempeñaba como Global Fellow del centro académico.
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