Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Los hinchas de Sporting Cristal agotaron las entradas para el partido contra UTC que se jugará en el estadio Alberto Gallardo. Las tribunas lucirán un lleno total y se vivirá una fiesta para apoyar al equipo de sus amores en el choque crucial para recuperar el liderato del Torneo Clausura 2025 .

Los ‘cerveceros’ recibirán al ‘Gavilán del norte’ hoy, sábado 23 de agosto, en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 . El horario pactado es a las 11:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 12:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 13:00 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en estadio Alberto Gallardo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, polémicas, goles, palabra de los protagonistas, tabla de posiciones, y mucho más.

El choque por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 será transmitido por L1 Max , canal oficial del campeonato nacional, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play , plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

El cuadro cajamarquino igualó sin goles con Juan Pablo II en Cajabamba la jornada anterior, y no tiene margen de error frente los ‘celestes’ : marcha penúltimo con solo un punto en el segundo campeonato de la temporada.

El ‘Gavilán del Norte’ está muy complicado en la Liga 1 2025 , se encuentra cerca de la zona del descenso en la tabla acumulada y está obligado a sumar su primer triunfo en el Torneo Clausura 2025. UTC no ha celebrado ninguna victoria hasta el momento y necesita hacerlo si o si frente Sporting Cristal.

Ahora, los rimenses saldrán con otra motivación ante UTC en su condición de local. Tiene que ganar si o si para volver a la punta del Torneo Clausura 2025. El equipo de Paulo A utuori está invicto hasta el momento y buscará mantener la buena racha. El DT brasileño no podrá contar con Irven Ávila por suspensión, fue expulsado en el choque con Melgar.

El panorama cambió para los ‘celestes’ tras inhabiltación de Deportivo Binacional , se le restó los tres puntos que obtuvo luego de sacar un triunfo en Juliaca la fecha pasada. Eso provocó que Sporting Cristal pierda el liderato y ahora se encuentra en el segundo lugar con 13 puntos.

¡Por el liderato! Sporting Cristal enfrentará a UTC hoy, sábado 23 de agosto, a las 11:00 horas en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Los ‘celestes’ van con todo para recuperar el liderato que perdieron tras la inhabilitación de Deportivo Binacional.

