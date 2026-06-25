Jefferson Farfán y Magaly Medina se lanzan fuertes dardos y la polémica crece: “Salió mal tu jugada”

Jefferson Farfán y Magaly Medina mantienen su enfrentamiento público con mensajes cruzados en redes. Él insiste en que tiene pruebas sobre presuntas irregularidades en el servicio comunitario, y ella afirma que ha denunciado amenazas de muerte ante la Policía, la Fiscalía de la Nación y el INPE.

Jefferson Farfán y Magaly Medina mantienen abierto su enfrentamiento público con mensajes cada vez más directos. El exfutbolista continúa cuestionando el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora tras el proceso judicial que ambos sostuvieron, mientras que Medina elevó la alerta al denunciar amenazas de muerte que, según su comunicado, mencionan el nombre del exjugador.

En los últimos días, el conflicto se trasladó a un intercambio de frases punzantes en redes sociales y a anuncios cruzados: Farfán insiste en que tiene “pruebas”, y Magaly, además de negar irregularidades, afirma que ya activó la vía formal para que se investiguen las amenazas.

PUBLICIDAD

Jefferson Farfán desde un aeropuerto y Magaly Medina en su programa de televisión intercambian mensajes telefónicos en medio de una polémica por querellas y denuncias legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El post de Farfán: “Salió muy mal tu jugada… Ayyy MJ”

Este jueves 25 de junio, Jefferson Farfán publicó una historia en Instagram con un mensaje que fue interpretado como dirigido a Magaly Medina. En el texto, se burló de lo que considera una estrategia de su rival mediática y la acusó de intentar “desviar el tema”.

“Mis respetos a las vueltas que da la vida. Salió muy mal tu jugada. Encima, quieres desviar el tema. jajaja. Ayyy MJ”, escribió.

El mensaje llega después de una seguidilla de publicaciones en las que el exfutbolista ha insistido en que la conductora debe responder sobre sus jornadas comunitarias. En días previos, además, volvió a llamarla “Magaly Jesús”, un apelativo que ya había generado una reacción indignada de la periodista.

Jefferson Farfán y Magaly Medina mantienen su enfrentamiento público con mensajes cruzados en redes

Magaly responde con frase tajante: “El resentido necesita destruir todo lo que no tiene”

Magaly Medina también usó sus redes para responder con una frase dura, sin mencionarlo directamente por nombre, pero en el mismo contexto del enfrentamiento.

“El resentido necesita destruir todo lo que no tiene”, publicó la conductora, en un mensaje que se interpretó como una réplica al tono de Farfán.

PUBLICIDAD

La frase se suma a la línea que Medina viene sosteniendo: que su adversario busca presionar mediáticamente y que ella no responderá fuera de las vías correspondientes si no hay notificaciones formales del juzgado.

Jefferson Farfán y Magaly Medina mantienen su enfrentamiento público con mensajes cruzados en redes

“¿Me vas a querellar? Hazlo, sin miedo”: el reto de Farfán y la “prueba” desenfocada

El conflicto escaló aún más desde el lunes 22 de junio, cuando Farfán lanzó un reto directo ante la posibilidad de una querella por parte de la conductora.

“¿Me vas a querellar porque no tengo pruebas? ¡Pues hazlo, sin miedo!”, escribió. En esa misma línea, compartió una imagen borrosa como insinuación de evidencia y agregó una frase que se viralizó por el juego de palabras: “¿La quieres ver desenfocada o la quieres ver en enfocados?”.

PUBLICIDAD

Con ese tipo de publicaciones, el exjugador sostiene la narrativa de que existe material que respaldaría sus acusaciones y que, si se abre un frente legal, él estaría dispuesto a exhibirlo.

Jefferson Farfán confronta a Magaly Medina por posible querella

Las dos rutas del conflicto: servicio comunitario vs. denuncia por amenazas

El choque Farfán–Medina se mueve en dos carriles que ahora se cruzan:

Servicio comunitario: Farfán insiste en que hubo presuntas irregularidades. Medina lo niega y su defensa legal sostiene que todo se realizó con validación formal y que, hasta ese punto, no existía notificación judicial que sustente el ruido mediático.

Amenazas: Magaly Medina denunció ante autoridades que viene recibiendo amenazas de muerte y que en esos mensajes se menciona a Farfán como supuesto “ordenante”, además de incluir datos sensibles como direcciones y placas.

Esa segunda vía cambió el tono del caso: ya no se trata solo de un intercambio de acusaciones públicas, sino de un asunto de seguridad personal y una investigación en curso.

La denuncia de Magaly: “Advierten de un atentado contra mi vida”

En un comunicado difundido en redes, Medina informó que presentó una denuncia por amenazas ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y el INPE.

PUBLICIDAD

“Ante las violentas amenazas que venimos recibiendo por parte de grupos delincuenciales que advierten de un atentado contra mi vida, la de mi abogado y su familia por orden, aseguran, de Jefferson Farfán (exponiendo además información sensible como datos personales, placas y direcciones) he tomado la iniciativa de denunciar… con el fin de dejar constancia (acreditando todas las amenazas) de lo que viene ocurriendo”, escribió.

Medina sostiene que ya entregó el material recibido para que sea evaluado por las autoridades y ha reiterado que no piensa normalizar este tipo de intimidaciones.

Magaly Medina expone en un programa de televisión mensajes de extorsión, con la imagen de Jefferson Farfán visible en un monitor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, ninguna de las partes baja el tono. Farfán sigue publicando mensajes provocadores y anunciando pruebas. Magaly responde con mensajes directos, insiste en que cumplió lo ordenado por la justicia y, además, mantiene activa la denuncia por amenazas.

PUBLICIDAD

El resultado es un conflicto que se retroalimenta: cada historia en Instagram genera una réplica, cada réplica empuja nuevas publicaciones y el caso se mantiene instalado en la conversación diaria de la farándula y el deporte.