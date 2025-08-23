Perú Deportes

Luis Abram anotó su primer gol en su regreso a Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

El defensor peruano volvió a festejar con la hinchada ‘celeste’ en el estadio Alberto Gallardo. Este tanto significó la igualdad 1-1 ante el ‘gavilán del norte’

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

GOL Luis Abram pone el 1-1 a favor de Sporting Cristal ante UTC

El sábado 23 de agosto, Sporting Cristal se enfrentó a UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los ‘celestes’ comenzaron perdiendo en el estadio Alberto Gallardo con un tanto sorpresivo de Cristian Mejía, pero igualaron el marcador en el segundo tiempo con un gol de Luis Abram, el primero desde que regresó a La Florida.

Cuando no se puede jugando, la pelota parada siempre es efectiva. El equipo de Paulo Autuori cambió de ejecutador, debido a que Martín Távara se había hecho cargo de los balones detenidos hasta ese momento. El capitán Yoshimar Yotún tomó la redonda, la acomodó y mandó un centro al primer palo con su pierna izquierda.

En esa posición apareció Christofer Gonzales para peinar el esférico y desacomodar a toda la defensa del ‘gavilán del norte’. Luis Abram, que venía de atrás, aprovechó ese servicio de ‘Canchita’ para poner el pie y marcar el 1-1 a los 54 minutos, desatando la euforia de todos los hinchas rimenses presentes en el complejo deportivo situado en el distrito de San Martín de Porres.

Luis Abram anotó su primer gol con Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025.

Segundo gol de UTC

La felicidad no le duró mucho a Sporting Cristal en el Gallardo. Y es que nueve minutos después, UTC volvió a ponerse adelante en el marcador por medio de su goleador Jarlín Quintero, que ya alcanzó los nueve tantos e incluso le había anotado a los ‘celestes’ en el Torneo Apertura en esta temporada.

El ‘gavilán del norte’ prosperó en ataque, mandó una pelota al área y el colombiano la controló con la derecha y con la misma pierna remató. El centrodelantero sorprendió al guardameta Enríquez por la velocidad en la que definió y no le dio chance para reaccionar.

Cristal dejó escapar dos puntos ante UTC

Sporting Cristal tuvo muchas oportunidades para remontar el encuentro, pero las desperdició. Yoshimar Yotún ejecutó un penal tras falta en contra de Christofer Gonzales y de manera inédita lo erró, mandando el esférico al palo del arco de Diego Campos.

El popular ‘Yoshi’ volvería a tener una ocasión para redimirse, sin embargo, falló una vez más. Pese a eso, los ‘bajopontinos’ continuaron intentando hasta que encontró la paridad a través de Santiago González, que definió a la carrera luego de una buena asistencia de Martín Távara.

Por más que el cuadro ‘cervecero’ fue en búsqueda de la victoria, no lo logró. Así sumó un empate amargo en casa que si bien le permite subir al primer lugar de la tabla de posiciones de manera momentánea, podría quedar segundo en caso Universitario de Deportes supere a Alianza Lima en el clásico del domingo.

Penal fallado de Yoshimar Yotún ante UTC que pudo ser el empate

Próximo partido de Cristal

Sporting Cristal dispondrá de varios días para ajustar su funcionamiento y encarar lo que queda del Torneo Clausura. La Liga 1 pausará sus actividades, debido a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, instancia en la que la selección peruana se medirá con Uruguay y Paraguay.

Tras el receso, el equipo ‘celeste’ visitará a Cusco FC el domingo 14 de septiembre a las 17:30 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este partido se presenta como determinante, pues los ‘aurinegros’ aparecen como adversarios directos en la pelea por avanzar en esta segunda etapa del torneo local.

