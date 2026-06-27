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Hugo García se muestra afectado por la tragedia en Venezuela y pide apoyo: “Faltan manos”

El modelo dijo que ha visto videos de familias separadas y que “faltan manos” e insumos. También animó a donar desde Miami o apoyar desde cualquier país.

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Hugo García se muestra afectado y pide ayuda para venezolanos tras terremotos

Hugo García se pronunció en redes sociales tras los fuertes terremotos registrados en Venezuela y pidió apoyo para los damnificados. En un mensaje emotivo, el modelo peruano contó que ha visto videos que le rompieron el corazón y remarcó que, en una tragedia así, “no deberían existir nacionalidades”. Además, señaló que parte de su familia es venezolana y que está a punto de convertirse en padre.

“Lo que ocurrió en Venezuela nos duele absolutamente a todos. Creo que no podemos ser ajenos a lo que está pasando y hoy en día más que nunca deberían de no existir nacionalidades y no ser uno solo”, dijo.

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“Me rompe el corazón”: el mensaje y el vínculo personal con Venezuela

En su video, García relató que el contenido que circula en redes sobre la emergencia lo afectó profundamente, sobre todo por los niños separados de sus familias y la angustia de los desaparecidos.

“He visto tantos videos… de niños sin sus padres, de familias buscándose sin encontrarse. Les juro que no imagino lo difícil que debe ser esa situación”, expresó.

El modelo también conectó el tema con su presente personal: “Hoy por hoy, que estoy a punto de convertirme en padre, no me imagino el dolor de una mamá, de un papá sin encontrar a su hijo o un hijo sin encontrar a su familia. No, les juro que me rompe el corazón”.

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Luego explicó por qué se involucra: “Parte de mi familia es venezolana… mucha gente que quiero es venezolana”.

Hugo García se muestra afectado por la tragedia en Venezuela y pide apoyo: “Faltan manos”
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“Si estás en Miami”: el llamado a donar y sumar manos

Hugo García pidió a sus seguidores que se sumen con acciones concretas. En su mensaje, puso énfasis en la ayuda logística y la necesidad de insumos.

“Quería decirles que si estás en Miami hay muchísimos lugares donde pueden ir a ayudar, a apoyar. Sé que hay muchísima gente haciéndolo, pero les juro que faltan manos, faltan productos, faltan muchísimas cosas”, señaló.

Y dejó una idea central: si todos aportan, el impacto crece. “Si todos ponemos un granito de arena, créanme que hacemos una gran diferencia”.

“Si no estás en Miami”: cómo apoyar desde cualquier lugar

El modelo amplió el llamado para quienes viven fuera de Estados Unidos. “Y si no estás en Miami, estás en cualquier parte del mundo, hay maneras de cómo ayudar. Búsquenlas”, dijo.

También mencionó que en Perú se estaban activando grupos de apoyo: “He visto que en Perú se están moviendo muchísimos grupos por todos lados, así que busquen la manera de cómo apoyar”.

En ese punto, subrayó el rol de las plataformas digitales: “Las redes sociales tienen un poder enorme. Hoy en día creo que no interesa cuántas reproducciones tiene tu video, sino a cuántas personas llegamos realmente”.

El cierre: “Muchísima fuerza” y un pedido de acción

García cerró su mensaje con un envío de fuerza a los venezolanos afectados y un llamado a movilizarse.

“Vamos todos a ayudar, a apoyar. Le mando muchísima fuerza a todas esas familias venezolanas, muchísimo amor y vamos a apoyar”, afirmó.

Su publicación se suma a los pronunciamientos de otras figuras públicas que han expresado preocupación y han pedido solidaridad con quienes atraviesan horas críticas tras los sismos.

Hugo García y Isabella Ladera se unen para enviar mensajes de apoyo hacia Venezuela tras sismo
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