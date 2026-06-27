JEE declara improcedente lista de Alianza para el Progreso para la Municipalidad de Lima

César Acuña y Elio Riera.

Alianza para el Progreso, partido del excandidato presidencial César Acuña, no competirá por la Alcaldía de Lima en los comicios de octubre próximo. Así lo determinó el Jurado Electoral Especial de Lima Centro al declarar improcedente su lista de candidatos para la capital.

El motivo por el que se rechazó la lista de APP para la Municipalidad Metropolitana de Lima es que fue presentada fuera del plazo, el 20 de junio a las 4:30 de la mañana.

“Se verifica que dicha solicitud fue presentada con posterioridad al vencimiento del plazo legal previsto en el artículo 25 del Reglamento y del plazo excepcional otorgado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones mediante Acuerdo de fecha 15 de junio de 2026, el cual concluyó indefectiblemente el 19 de junio de 2026 a las 23:59 horas. Por tanto, la presentación efectuada resulta manifiestamente extemporánea”, se lee en la resolución.

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La resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro declara improcedente la lista de candidatos de Alianza para el Progreso para la Municipalidad Provincial de Lima por extemporánea.

Efectivamente, el plazo inicial de cierre del plazo era el 16 de junio. Sin embargo, el Pleno del JNE, advirtiendo posible problemas con el sistema, extendió el plazo excepcionalmente hasta las 11:59 p.m. del plazo para que los partidos puedan inscribir a sus candidatos.

Alianza para el Progreso, justamente, alegó fallas en el sistema para justificar la presentación tardía de la lista. Sin embargo, el JEE Lima Centro aseveró que “dichas circunstancias no enervan la obligación de las organizaciones políticas de adoptar las acciones y previsiones necesarias” para que presenten dentro del plazo establecido y ampliado.

“En consecuencia, habiéndose acreditado que la solicitud de inscripción de lista de candidatos fue presentada fuera del plazo establecido, corresponde declarar su improcedencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 33.1 del artículo 33 del Reglamento, al configurarse una causal insubsanable que impide su admisión a trámite”, se lee en la resolución.

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Cabe precisar que la resolución del JEE Lima Centro fue notificada el 23 de junio y tenía plazo de 3 días para apelar, es decir, hasta el viernes 26. No obstante, hasta el cierre de esta nota, Alianza para el Progreso no presentaba el referido recurso, con lo que estaría confirmado que no participarán por la alcaldía de Lima.

Un documento oficial detalla la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de Alianza para el Progreso para las elecciones municipales y regionales de Lima Metropolitana en 2026.

¿Cómo estaba compuesta la lista de Alianza para el Progreso?

Para alcalde metropolitano de Lima, Alianza para el Progreso designó al abogado penalista y excandidato a la Cámara de Diputados, Elio Riera. Para teniente alcalde se planteó al abogado Jorge Julio Martín Delgado Monteblanco.

La lista con la que APP planeaba competir por la Municipalidad de Lima la completan:

Jessica Milagros Tumi Rivas

Luis Alejandro Vivanco Gotelli

Pamela Mercedes Delgado Garro

Joaquin Augusto Escobar Kästner

Leslie Norma Makiya Francia

Fernando Rafael Vigil Cornejo

Denisse Gisella Davila Rubina

Oscar Humberto Leiva Alcantara

Maria Daniela Nuñez Dodero

Cesar Guido Quintana

Plasencia Castillo Mariela Merari

Alberto Jaime Jumpa

Rosa Marian Serratte Quispe

Jhosep Isac Marca Pimentel

Elsa Marcela Oblitas Rodriguez

Carlos Alberto Naupari Torres

Silvia Beatriz Fernandez Lopez

Sergio Antonio Miravito Ccahuana

Xiomara Anabel Rivera Alban

Jovino Heraclio Huerta Ayala

Mixi Masielle Zanni Lizarzaburu

Julio Urbina Toledo

Pinillos Diaz Barbara Jackelyn

Jose Carlos Machuca De Los Rios

Montalvan Alva Mavila Rosa

Jherson Romario Rosales Malpartida

Melissa Emilssen Diaz Zapata

Guillermo Francisco Salinas Huanaco

Julia Quispe Romero

Rafael Alfonso Valdez Navarro

Luz Maria Huaman Galarza

Eddie Junio Romani Benavides

Ines Consuelo Moreno Ramos

Julio Angelo Frias Valenzuela

Ofelia Natividad Rodriguez Garriazo

Luis Alonso Villagomez Maurtua

Juana Rosaura Tello Sayers de Maldonado

Frank Solano Valentin

Diana Carolina Segura Pozo