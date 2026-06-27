JEE declara improcedente lista de Alianza para el Progreso para la Municipalidad de Lima

Alianza para el Progreso, partido del excandidato presidencial César Acuña, no competirá por la Alcaldía de Lima en los comicios de octubre próximo. Así lo determinó el Jurado Electoral Especial de Lima Centro al declarar improcedente su lista de candidatos para la capital.
El motivo por el que se rechazó la lista de APP para la Municipalidad Metropolitana de Lima es que fue presentada fuera del plazo, el 20 de junio a las 4:30 de la mañana.
“Se verifica que dicha solicitud fue presentada con posterioridad al vencimiento del plazo legal previsto en el artículo 25 del Reglamento y del plazo excepcional otorgado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones mediante Acuerdo de fecha 15 de junio de 2026, el cual concluyó indefectiblemente el 19 de junio de 2026 a las 23:59 horas. Por tanto, la presentación efectuada resulta manifiestamente extemporánea”, se lee en la resolución.
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Efectivamente, el plazo inicial de cierre del plazo era el 16 de junio. Sin embargo, el Pleno del JNE, advirtiendo posible problemas con el sistema, extendió el plazo excepcionalmente hasta las 11:59 p.m. del plazo para que los partidos puedan inscribir a sus candidatos.
Alianza para el Progreso, justamente, alegó fallas en el sistema para justificar la presentación tardía de la lista. Sin embargo, el JEE Lima Centro aseveró que “dichas circunstancias no enervan la obligación de las organizaciones políticas de adoptar las acciones y previsiones necesarias” para que presenten dentro del plazo establecido y ampliado.
“En consecuencia, habiéndose acreditado que la solicitud de inscripción de lista de candidatos fue presentada fuera del plazo establecido, corresponde declarar su improcedencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 33.1 del artículo 33 del Reglamento, al configurarse una causal insubsanable que impide su admisión a trámite”, se lee en la resolución.
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Cabe precisar que la resolución del JEE Lima Centro fue notificada el 23 de junio y tenía plazo de 3 días para apelar, es decir, hasta el viernes 26. No obstante, hasta el cierre de esta nota, Alianza para el Progreso no presentaba el referido recurso, con lo que estaría confirmado que no participarán por la alcaldía de Lima.
¿Cómo estaba compuesta la lista de Alianza para el Progreso?
Para alcalde metropolitano de Lima, Alianza para el Progreso designó al abogado penalista y excandidato a la Cámara de Diputados, Elio Riera. Para teniente alcalde se planteó al abogado Jorge Julio Martín Delgado Monteblanco.
La lista con la que APP planeaba competir por la Municipalidad de Lima la completan:
- Jessica Milagros Tumi Rivas
- Luis Alejandro Vivanco Gotelli
- Pamela Mercedes Delgado Garro
- Joaquin Augusto Escobar Kästner
- Leslie Norma Makiya Francia
- Fernando Rafael Vigil Cornejo
- Denisse Gisella Davila Rubina
- Oscar Humberto Leiva Alcantara
- Maria Daniela Nuñez Dodero
- Cesar Guido Quintana
- Plasencia Castillo Mariela Merari
- Alberto Jaime Jumpa
- Rosa Marian Serratte Quispe
- Jhosep Isac Marca Pimentel
- Elsa Marcela Oblitas Rodriguez
- Carlos Alberto Naupari Torres
- Silvia Beatriz Fernandez Lopez
- Sergio Antonio Miravito Ccahuana
- Xiomara Anabel Rivera Alban
- Jovino Heraclio Huerta Ayala
- Mixi Masielle Zanni Lizarzaburu
- Julio Urbina Toledo
- Pinillos Diaz Barbara Jackelyn
- Jose Carlos Machuca De Los Rios
- Montalvan Alva Mavila Rosa
- Jherson Romario Rosales Malpartida
- Melissa Emilssen Diaz Zapata
- Guillermo Francisco Salinas Huanaco
- Julia Quispe Romero
- Rafael Alfonso Valdez Navarro
- Luz Maria Huaman Galarza
- Eddie Junio Romani Benavides
- Ines Consuelo Moreno Ramos
- Julio Angelo Frias Valenzuela
- Ofelia Natividad Rodriguez Garriazo
- Luis Alonso Villagomez Maurtua
- Juana Rosaura Tello Sayers de Maldonado
- Frank Solano Valentin
- Diana Carolina Segura Pozo
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