Yoshimar Yotún falló increíble penal en Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Penal fallado de Yoshimar Yotún ante UTC que pudo ser el empate

Sporting Cristal enfrentó a UTC en el estadio Alberto Gallardo y pasó muchos por aprietos en su misión por sacar un triunfo para volver a tomar el liderato del Torneo Clausura 2025. Los ‘celestes’ fueron superados en dos ocasiones por el ‘gavilán del norte’ con anotaciones de Cristian Mejía y Jarlín Quintero.

A los 67 minutos, Freddy Oncoy enganchó a Christofer Gonzáles dentro del área y el árbitro Diego Haro no dudó en cobrar penal a favor de los rimeneses. Esa sentencia provocó el reclamo de los jugadores ‘cajachos’, pero la decisión ya estaba tomada.

Yoshimar Yotún se adueñó del balón y se puso en el punto desde los doce pasos, pero lamentablemente su disparo chocó en el palo. No puso igualar el marcador que estaba 2-1 en ese momento, el capitán no podía creer que no haya podido anotar y su rostro de lamento fue evidente.

Con el transcurrir del tiempo, el volante tuvo una nueva oportunidad de anotar para su equipo, pero falló otra increíble opción en la puerta del arco rival. Fernando Pacheco le dio un gran pase en el área chica para que ‘Yoshi’ solo empuje la pelota, sin embargo no agarró bien y terminó lanzándola afuera.

Santiago González<i> </i>anotó el empate en Sporting Cristal vs UTC

Sporting Cristal y UTC protagonizaron un partido intenso en el estadio Alberto Gallardo por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro, marcado por alternativas constantes y emociones en ambos arcos, terminó igualado tras una destacada actuación de Santiago González, quien anotó el gol del empate definitivo para los locales.

A pesar del golpe anímico y el resultado adverso, los ‘cerveceros’ mantuvieron la presión ofensiva. Luego de que Yoshimar Yotún fallara el penal, Martín Távara desbordó por la banda izquierda y asistió a González, quien anticipó a la defensa y definió para sellar el 2-2 definitivo a los 75 minutos.

El gol de González fue fundamental para que Sporting Cristal rescate un punto en casa y mantenga sus aspiraciones en la lucha por el liderato del campeonato nacional. Ese resultado le permitió ubicarse en el primer lugar, pero de manera momentánea ya que eso dependerá de cómo quede el Universitario de Deportes vs Alianza Lima este domingo 24 de agosto en el estadio Monumental de Ate.

GOL Santiago González para el 2-2 de Sporting Cristal ante UTC

Yoshimar Yotún volverá a la selección peruana después de dos años

Perú iniciará con su preparación para afrontar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y por ello, Óscar Ibáñez dará a conocer la lista de convocados este domingo 24 de agosto para enfrentar a Uruguay y Paraguay el próximo jueves 4 y martes 9 de septiembre, respectivamente.

Dentro de la toda expectativa que genera conocer quiénes serán los elegidos del DT, se conoció que se marcará el regreso de Yoshimar Yotún, quien volverá a defender la camiseta ‘blanquirroja’ después de dos años: su último partido oficial se remonta a noviembre de 2023, cuando anotó ante Venezuela.

Como se sabe, el capitán de Sporting Cristal estuvo fuera de las canchas por una sensible lesión a la rodilla y después de 15 meses reapareció en una cancha de fútbol. Poco a poco ha tenido continuidad y con mayor ritmo futbolístico, será una de las novedades de la ‘bicolor’.

Yotún anotando de cabeza el primer gol de Perú en las Eliminatorias 2026. - Crédito: AFP