Perú Deportes

Yoshimar Yotún falló increíble penal en Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El capitán de los ‘cerveceros’ no pudo concretar el empate desde los doce pasos, su disparo cayó en el palo y provocó el lamento de los hinchas en el estadio Alberto Gallardo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Penal fallado de Yoshimar Yotún ante UTC que pudo ser el empate

Sporting Cristal enfrentó a UTC en el estadio Alberto Gallardo y pasó muchos por aprietos en su misión por sacar un triunfo para volver a tomar el liderato del Torneo Clausura 2025. Los ‘celestes’ fueron superados en dos ocasiones por el ‘gavilán del norte’ con anotaciones de Cristian Mejía y Jarlín Quintero.

A los 67 minutos, Freddy Oncoy enganchó a Christofer Gonzáles dentro del área y el árbitro Diego Haro no dudó en cobrar penal a favor de los rimeneses. Esa sentencia provocó el reclamo de los jugadores ‘cajachos’, pero la decisión ya estaba tomada.

Yoshimar Yotún se adueñó del balón y se puso en el punto desde los doce pasos, pero lamentablemente su disparo chocó en el palo. No puso igualar el marcador que estaba 2-1 en ese momento, el capitán no podía creer que no haya podido anotar y su rostro de lamento fue evidente.

Con el transcurrir del tiempo, el volante tuvo una nueva oportunidad de anotar para su equipo, pero falló otra increíble opción en la puerta del arco rival. Fernando Pacheco le dio un gran pase en el área chica para que ‘Yoshi’ solo empuje la pelota, sin embargo no agarró bien y terminó lanzándola afuera.

Santiago González<i> </i>anotó el empate en Sporting Cristal vs UTC

Sporting Cristal y UTC protagonizaron un partido intenso en el estadio Alberto Gallardo por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro, marcado por alternativas constantes y emociones en ambos arcos, terminó igualado tras una destacada actuación de Santiago González, quien anotó el gol del empate definitivo para los locales.

A pesar del golpe anímico y el resultado adverso, los ‘cerveceros’ mantuvieron la presión ofensiva. Luego de que Yoshimar Yotún fallara el penal, Martín Távara desbordó por la banda izquierda y asistió a González, quien anticipó a la defensa y definió para sellar el 2-2 definitivo a los 75 minutos.

El gol de González fue fundamental para que Sporting Cristal rescate un punto en casa y mantenga sus aspiraciones en la lucha por el liderato del campeonato nacional. Ese resultado le permitió ubicarse en el primer lugar, pero de manera momentánea ya que eso dependerá de cómo quede el Universitario de Deportes vs Alianza Lima este domingo 24 de agosto en el estadio Monumental de Ate.

GOL Santiago González para el 2-2 de Sporting Cristal ante UTC

Yoshimar Yotún volverá a la selección peruana después de dos años

Perú iniciará con su preparación para afrontar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y por ello, Óscar Ibáñez dará a conocer la lista de convocados este domingo 24 de agosto para enfrentar a Uruguay y Paraguay el próximo jueves 4 y martes 9 de septiembre, respectivamente.

Dentro de la toda expectativa que genera conocer quiénes serán los elegidos del DT, se conoció que se marcará el regreso de Yoshimar Yotún, quien volverá a defender la camiseta ‘blanquirroja’ después de dos años: su último partido oficial se remonta a noviembre de 2023, cuando anotó ante Venezuela.

Como se sabe, el capitán de Sporting Cristal estuvo fuera de las canchas por una sensible lesión a la rodilla y después de 15 meses reapareció en una cancha de fútbol. Poco a poco ha tenido continuidad y con mayor ritmo futbolístico, será una de las novedades de la ‘bicolor’.

Yotún anotando de cabeza el
Yotún anotando de cabeza el primer gol de Perú en las Eliminatorias 2026. - Crédito: AFP

Temas Relacionados

Yoshimar YotúnSporting CristalUTCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles en los mejores torneos del mundo: Sporting Cristal saldrá a recuperar el liderato, Barcelona FC irá por otros triunfo en LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 23

Gol de Santiago González tras precisa asistencia de Martín Távara en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

El extremo argentino aprovechó un gran servicio y definió como un ‘nueve’ para emparejar el marcador en el estadio Alberto Gallardo

Gol de Santiago González tras

Sporting Cristal vs UTC 2-2: goles y resumen del empate celeste en el Torneo Clausura de Liga 1 2025

El equipo de Paulo Autuori no pudo superar a los cajamarquinos que se defendieron con todo, pero los celestes fallaron en la definición. Yotún falló penal y dos goles fueron anulados para los del Rímac

Sporting Cristal vs UTC 2-2:

Luis Abram anotó su primer gol en su regreso a Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

El defensor peruano volvió a festejar con la hinchada ‘celeste’ en el estadio Alberto Gallardo. Este tanto significó la igualdad 1-1 ante el ‘gavilán del norte’

Luis Abram anotó su primer

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima: clásico en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘compadres’ llegan con actualidades distintas desde el panorama internacional. El vencedor podrá posicionarse como un claro favorito en la pugna por el liderato del Torneo Clausura 2025

A qué hora juega Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez regresa al

Juan José Santiváñez regresa al gabinete ministerial: Dina Boluarte lo nombra ministro de Justicia y Derechos Humanos

Perfil de Fanny Montellanos, ministra que deja el despacho de Mujer y asume el de Desarrollo e Inclusión Social

Cercado de Lima: siete ministerios se unen en un equipo para un plan que salve a Barrios Altos:

PJ rechaza definitivamente pedido para suspender a Tomás Gálvez y hará lo mismo respecto a Luis Arce Córdova

JNJ declara desierto concurso para fiscal supremo: Ningún candidato aprobó la tercera etapa

ENTRETENIMIENTO

Madre de Suheyn Cipriani reclama

Madre de Suheyn Cipriani reclama al padre de su hija: “En toda la vida de mi hija pasó tres veces pensión”, pero modelo sale en su defensa

Gisela Valcárcel apuesta por el streaming y lanza GV Play, su canal digital: ‘Mostritos y Pirañas’ será su primer programa en YouTube

Paul Vega pide disculpas tras rechazar el abrazo de una fan y recibir duras críticas en redes: “Cometí una torpeza”

Mark Vito responde tras declaraciones de Keiko Fujimori sobre infidelidad: “No pisaré el palito, estoy en mi prime”

Beto Ortiz y Aldo Miyashiro llevan su complicidad de la TV al teatro con ‘Un rato con él’: “Los amigos están en esos momentos complicados”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 23

Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Gol de Santiago González tras precisa asistencia de Martín Távara en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

Sporting Cristal vs UTC 2-2: goles y resumen del empate celeste en el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Luis Abram anotó su primer gol en su regreso a Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima: clásico en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025