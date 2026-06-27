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Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular

La ‘bicolor’ hará su debut este sábado 27 de junio en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Conoce el desarrollo del torneo amistoso

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Resultados de la Copa Latina de vóley 2026: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular.
Resultados de la Copa Latina de vóley 2026: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular.

La selección peruana de vóley disputará un cuadrangular amistoso llamado Copa Latina como preparación para la Copa Sudamericana. El certamen dará inicio este sábado 27 de junio en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. En la competencia participarán tres equipos nacionales. Aquí te contamos cómo se desarrollará este torneo.

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026

Sábado 27 de junio

- Argentina vs Perú Sub 19 (17:00 horas)

- Perú Mundialista vs Perú Olímpico (19:00 horas)

Domingo 28 de junio

- Perú Mundialista vs Perú Sub 19 (15:00 horas)

- Perú Olímpico vs Argentina (17:00 horas)

Lunes 29 de junio

- Perú Olímpico vs Perú Sub 19 (16:00 horas)

- Perú Mundialista vs Argentina (18:00 horas)

Nuevo fixture de la Copa Latina de vóley 2026 tras la ausencia de Venezuela.
Nuevo fixture de la Copa Latina de vóley 2026 tras la ausencia de Venezuela.

¿Por qué no participará Venezuela?

El viernes 26 de junio, la Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció que la selección de Venezuela no estará presente en la Copa Latina, torneo amistoso previo a la Copa Sudamericana, debido a los recientes sismos que ocasionaron daños en su país.

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Mediante sus redes sociales, la FPV informó que la selección peruana sub 19 reemplazará a la ‘vinotinto’ en la competencia, que dará inicio el sábado 27 de junio. Así, el torneo contará con tres equipos peruanos y la selección de Argentina.

Ante la imposibilidad de Venezuela de participar por los lamentables sucesos que atraviesa el país, nuestra selección U19 de vóley ocupará su lugar en la Copa Latina. Junto a Argentina, las chicas peruanas se medirán del 27 al 29 de este mes en el Coliseo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador”, comunicó la federación.

Además, la FPV envió un mensaje de solidaridad a Venezuela por la difícil situación que enfrenta tras los movimientos telúricos y el colapso de varios edificios. “Toda nuestra solidaridad con Venezuela. Esperamos verlas pronto de vuelta en la red”, expresó la entidad.

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FPV explicó la ausencia de Venezuela en la Copa Latina de vóley 2026.
FPV explicó la ausencia de Venezuela en la Copa Latina de vóley 2026.

Dónde ver los partidos de la Copa Latina de vóley 2026

Los encuentros de la Copa Latina 2026 se podrán ver en todo el territorio peruano a través de la señal abierta de Latina Televisión, disponible en los canales 2 y 702 en alta definición.

Además, el certamen estará accesible por streaming tanto en la web oficial de Latina como en su aplicación móvil, facilitando el seguimiento desde distintos dispositivos y ubicaciones.

Infobae Perú brindará una cobertura completa, con información al instante, resúmenes de las mejores jugadas y todos los detalles de cada partido, para que los aficionados no se pierdan ninguna instancia del torneo.

Perú afrontará cuadrangular internacional con Argentina y Venezuela de cara a la Copa Sudamericana. (Latina TV)

Así están divididos Perú Mundialista y Perú Olímpico

La nómina del equipo Perú Olímpico está conformada por Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia), Diana de la Peña (Alianza Lima), Ingrid Herrada (Universitario de Deportes), Aixa Vigil (Universitario de Deportes) y Sandra Ostos (Alianza Lima). También integran la lista Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano), Mirian Patiño (Universitario de Deportes), Kiara Montes (Regatas Lima), Claudia Palza (Universitario de Deportes) y Jade Cuya (Jacksonville Dolphins, Estados Unidos).

El grupo se completa con Saskya Silvano (Atlético Atenea), Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC, Estados Unidos), Thaisa McLeod (Atlético Atenea), Pamela Cuya (San Martín) y Alondra Villanueva (Seton Hall University, Estados Unidos). La dirección técnica estará a cargo de Antonio Rizola durante las tres fechas del torneo en Lima.

Selección Peruana de Vóley – vóley peruano – Copa Latina – Perú – deportes – 25 junio
Antonio Rizola ya definió a las 15 voleibolistas que integrarán Perú Olímpico. El equipo buscará aprovechar la Copa Latina como una vitrina para consolidar nombres rumbo a los próximos desafíos. (FPV)

Por su parte, el equipo Perú Mundialista está integrado por Brenda Lobatón (San Martín), Ginna López (San Martín), Lucía Magallanes (Universitario de Deportes), María José Rojas (Atlético Atenea) y Alexandra Machado (San Martín). También forman parte Karla Ortiz (Universitario de Deportes), Xina Cortez (Deportivo Soan), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano) y Daniela Muñoz (Universitario de Deportes).

La convocatoria se extiende con Anghela Barboza (Deportivo Géminis), Rachell Hidalgo (Regatas Lima), Alondra Alarcón (UNLV, Estados Unidos) y Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano). Finalmente, completan la lista Jeissy Chía (Rebaza Acosta) y Camila Pineda (Deportivo Soan). Este plantel estará bajo la conducción de Walter Lung durante el cuadrangular.

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