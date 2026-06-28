San Isidro: Choque entre bus de Etupsa 73 y ambulancia deja varios heridos en Paseo de la República

Choque de bus de la Línea 73 contra ambulancia en la avenida Paseo de la República deja 3 heridos.

Una mañana habitual en la avenida Paseo de la República se transformó en minutos tras el choque entre un bus de la empresa de transportes Etupsa 73 y una ambulancia, a la altura del distrito de San Isidro.

El siniestro, que ocurrió en plena hora punta de este sábado 27 de junio, dejó al menos seis personas heridas y obligó a la intervención de equipos de rescate, efectivos policiales y personal médico.

La colisión involucró a un ómnibus de color verde, identificado como parte de la flota de Etupsa 73, que cubre la ruta San Martín de Porres – Pachacamac, y a una ambulancia particular que se dirigía a atender una emergencia.

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Testigos presenciales relataron que el impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos quedaron detenidos en la vía, bloqueando carriles y provocando preocupación entre conductores y peatones.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran la escena caótica, con la presencia de unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

De acuerdo con el reporte del Centro de Control de Operaciones de la Municipalidad de San Isidro, la emergencia fue reportada alrededor de las 7:15 a. m., lo que permitió la rápida activación de los protocolos de respuesta.

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“Personal especializado evaluó y estabilizó a los heridos, realizó maniobras de inmovilización y participó en la extricación vehicular para rescatar a una persona que permanecía atrapada tras el impacto”, informó la comuna.

Choque de bus de la Línea 73 contra ambulancia en la avenida Paseo de la República deja 3 heridos.

Equipos de emergencia y atención a los heridos

El saldo preliminar señala que seis personas resultaron heridas, con lesiones de distinta consideración. Cuatro de ellas eran pasajeros del bus y las otras dos ocupaban la ambulancia. Todas recibieron atención prehospitalaria en el lugar antes de ser trasladadas a clínicas cercanas, donde permanecen bajo observación.

Hasta el momento, no se ha precisado el estado de gravedad de las víctimas, aunque autoridades aseguraron que se encuentran estables y en evaluación médica.

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Mientras se realizaban las maniobras de rescate y el retiro de los vehículos siniestrados, la congestión vehicular se extendió por varios minutos en los alrededores.

Personal de Tránsito de la Municipalidad de San Isidro cerró temporalmente las vías afectadas e implementó desvíos para resguardar la seguridad de conductores y peatones. El equipo de Auxilio Vial utilizó una grúa municipal para facilitar el restablecimiento de la circulación en la zona.

Las primeras diligencias policiales incluyeron la toma de declaraciones a los conductores de ambos vehículos y a testigos, así como la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el entorno.

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La PNP busca establecer si alguno de los conductores incumplió las normas de tránsito o si existieron otros factores que desencadenaron el accidente.

Canales de emergencia

En caso de emergencias en Lima, los ciudadanos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) llamando al 106, o con las ambulancias de EsSalud a través del número 117. Además, los servicios de Alerta Médica (01 261 0502) y Clave Médica (01 265 8783) están disponibles para incidentes en la capital. Las municipalidades y los serenazgos mantienen líneas de atención activa para responder ante cualquier situación imprevista.