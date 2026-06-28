Perú Deportes

Roberto Mosquera no deja de admirarse por la plenitud de Hernán Barcos en Sporting Cristal: “Entrenarlo es disfrutar todos los días”

El estado de forma del ‘Pirata’ en los entrenamientos sigue sorprendiendo al entrenador ‘cervecero’, quien desea emplearlo pronto en un partido. “Es un profesional de primer nivel y no ha perdido ni un ápice de técnica”, remarcó

Guardar
Google icon
Roberto Mosquera admira la vigencia de Hernán Barcos. - Crédito: José Arzapalo
Roberto Mosquera admira la vigencia de Hernán Barcos. - Crédito: José Arzapalo

No necesariamente los focos apuntaron al logro reciente de Sporting Cristal por clasificarse a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. El interés, como viene siendo a lo largo de los semanas, se centró en lo que hace Hernán Barcos mientras se espera su debut como ‘rimense’.

El entrenador Roberto Mosquera quiso zanjar ese tema a partir de su mirada plagada de admiración: “Nos sigue sorprendiendo, es un profesional de primer nivel y no ha perdido ni un ápice de técnica. Entrenarlo es disfrutar todos los días, porque los de menos edad lo están viendo y se comprometen más”.

PUBLICIDAD

Roberto Mosquera quedó maravillado con Hernán Barcos tras entrenamientos con Sporting Cristal. (Cristal)
Roberto Mosquera quedó maravillado con Hernán Barcos tras entrenamientos con Sporting Cristal. (Cristal)

El ‘Pirata’, de 42 años, no deja de entrenarse como el que más en La Florida. Físicamente se encuentra apto y mentalmente está fuerte para afrontar cualquier reto. No obstante, la ausencia de su inscripción en la Copa Caliente hace que deba seguir los partidos desde las graderías del estadio Alberto Gallardo.

Con Barcos en su planificación, Mosquera ha elevado la competitividad de una configuración a la buscará exprimir al máximo, porque, tal y como apuntó en su reciente comparecencia, “podemos jugar mejor de lo que lo han hecho hasta ahora y no es que sea mejor entrenador que nadie, pero conozco lo que significa para Sporting Cristal”.

PUBLICIDAD

Revive las mejores jugadas y los goles del partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio, donde el equipo celeste se impuso por un marcador de 2-0 en la Copa Bicentenario. - Bicolor

Barcos, refuerzo ideal

La crisis futbolística de Sporting Cristal, reflejada en un rendimiento paupérrimo que ha empujado a la institución a la frontera de la zona de descenso en la Liga 1 después de casi dos décadas, ha obligado que los directivos tomasen cartas en el asunto, ejerciendo una reconstrucción integral en la estructura.

El primer paso era el más aclamado por la afición: incorporar a un delantero con jerarquía arrolladora que no solo aporte con goles, también con una experiencia que pueda contagiarse al resto de los integrantes del equipo. Ese refuerzo, impulsado por la cúpula de la entidad, ha sido Hernán Barcos.

Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026.
Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026. Créditos: DyJ Sports.

Fue posible entablar un acuerdo formal a partir de su salida de FC Cajamarca, donde sacó a relucir su vigencia pese a sus 42 años. Durante su primer semestre se destacó con nueve anotaciones, las cuales lo ubicaron entre los máximos anotadores del Torneo Apertura 2026. Con esos argumentos, atrajo la atención de Cristal.

Rebosante de experiencia e intacto de calidad, Barcos ha caído de pie en el Rímac, siendo su consigna principal inocular liderazgo dentro de una plantilla marcada por un delicado momento. Su presencia entre los titulares, por encima de Felipe Vizeu o Irven Ávila, está más que asegurada y tendrá que aprovechar ese periodo para demostrar de qué está hecho.

Hernán Barcos habla de su relación con los juveniles en Sporting Cristal y la importancia de predicar con el ejemplo. YouTube

Reforma en marcha

Sporting Cristal ha cerrado el primer semestre de la temporada sin obtener los resultados esperados ni mostrar un rendimiento consistente, situación que lo ha posicionado como uno de los principales candidatos al descenso.

La directiva, insatisfecha con la incapacidad del equipo para revertir la situación, centró sus críticas en Zé Ricardo, quien fue señalado como el principal responsable del mal momento y, tras resolverse su salida, se decidió apostar por el regreso de Roberto Mosquera.

Se conoció el primer refuerzo que pidió Roberto Mosquera en Sporting Cristal
Roberto Mosquera ha llegado a Sporting Cristal para levantar al club de su mal momento. - Crédito: Composición Infobae

El entrenador peruano, de 70 años, no asumió el mando en solitario. En esta nueva etapa lo han acompañado Hernán Barcos y Juan David Cuesta, refuerzos que han sido presentados como piezas clave para transformar el aparato ofensivo del club.

Aunque el panorama en la Liga 1 sigue siendo incierto, Cristal ha logrado mostrar señales de recuperación en la Copa Caliente. El club avanzó invicto a la siguiente ronda como líder de su serie, lo que ha generado una expectativa renovada entre los seguidores y la dirigencia sobre el posible repunte del equipo bajo la dirección de Mosquera y con el aporte de sus nuevos refuerzos.

Temas Relacionados

Roberto MosqueraSporting CristalLiga 1Copa de la LigaHernán Barcosperu-deportes

Más Noticias

Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026: resumen y mejores jugadas del duelo amistoso

El equipo bajo la conducción de Martín Escudero no logró imponerse frente a las ‘panteras’, que supieron aprovechar su experiencia durante el partido

Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026: resumen y mejores jugadas del duelo amistoso

Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 27 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV

Se juega la última jornada de la fase de grupos con encuentros imperdibles: Portugal se mide con Colombia, Inglaterra juega con Panamá, Argentina lo hace con Jordania, y mucho más

Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 27 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular

La ‘bicolor’ hará su debut este sábado 27 de junio en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Conoce el desarrollo del torneo amistoso

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 3

Sporting Cristal venció a Unión Comercio el sábado. Universitario empató con Atlético Grau el pasado viernes. Alianza Lima se medirá con Alianza Atlético el domingo 28

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 3

Los clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026

16 equipos seguirán en competencia en este torneo que enfrenta a clubes de Primera y Segunda División durante el parón por el Mundial

Los clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez sustenta “fraude” con incendio de camión con actas y renuncia de secretario de ONPE: “Han entrado en su computadora”

Roberto Sánchez sustenta “fraude” con incendio de camión con actas y renuncia de secretario de ONPE: “Han entrado en su computadora”

Keiko Fujimori señala cómo quiere que la recuerden al finalizar el mandato como presidenta del Perú: “Que cumplí”

El TC ya decidió el futuro de Abencia Meza: Sentencia se publicará en las próximas semanas

Roberto Sánchez dice desconocer denuncia penal por “fraude”: “Un afiliado de Juntos por el Perú ha hecho eso”

JEE declara improcedente lista de Alianza para el Progreso para la Municipalidad de Lima

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo explicó por qué ya no trabaja con su madre Gisela Valcárcel: “Estamos en distintas etapas”

Ethel Pozo explicó por qué ya no trabaja con su madre Gisela Valcárcel: “Estamos en distintas etapas”

Magaly Medina vivió momento incómodo en Cajamarca: “Alguien me lanzó cerveza”

Hugo García se muestra afectado por la tragedia en Venezuela y pide apoyo: “Faltan manos”

Pablo Heredia le pide “consejos” a Ivo Ezeta, expareja de Shirley Arica, tras admitir que se puso “celosito”

Jefferson Farfán y Magaly Medina se lanzan fuertes dardos y la polémica crece: “Salió mal tu jugada”

DEPORTES

Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026: resumen y mejores jugadas del duelo amistoso

Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026: resumen y mejores jugadas del duelo amistoso

Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 27 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 3

Los clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026