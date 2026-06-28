Roberto Mosquera no deja de admirarse por la plenitud de Hernán Barcos en Sporting Cristal: “Entrenarlo es disfrutar todos los días”

Roberto Mosquera admira la vigencia de Hernán Barcos. - Crédito: José Arzapalo

No necesariamente los focos apuntaron al logro reciente de Sporting Cristal por clasificarse a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. El interés, como viene siendo a lo largo de los semanas, se centró en lo que hace Hernán Barcos mientras se espera su debut como ‘rimense’.

El entrenador Roberto Mosquera quiso zanjar ese tema a partir de su mirada plagada de admiración: “Nos sigue sorprendiendo, es un profesional de primer nivel y no ha perdido ni un ápice de técnica. Entrenarlo es disfrutar todos los días, porque los de menos edad lo están viendo y se comprometen más”.

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Roberto Mosquera quedó maravillado con Hernán Barcos tras entrenamientos con Sporting Cristal. (Cristal)

El ‘Pirata’, de 42 años, no deja de entrenarse como el que más en La Florida. Físicamente se encuentra apto y mentalmente está fuerte para afrontar cualquier reto. No obstante, la ausencia de su inscripción en la Copa Caliente hace que deba seguir los partidos desde las graderías del estadio Alberto Gallardo.

Con Barcos en su planificación, Mosquera ha elevado la competitividad de una configuración a la buscará exprimir al máximo, porque, tal y como apuntó en su reciente comparecencia, “podemos jugar mejor de lo que lo han hecho hasta ahora y no es que sea mejor entrenador que nadie, pero conozco lo que significa para Sporting Cristal”.

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Revive las mejores jugadas y los goles del partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio, donde el equipo celeste se impuso por un marcador de 2-0 en la Copa Bicentenario. - Bicolor

Barcos, refuerzo ideal

La crisis futbolística de Sporting Cristal, reflejada en un rendimiento paupérrimo que ha empujado a la institución a la frontera de la zona de descenso en la Liga 1 después de casi dos décadas, ha obligado que los directivos tomasen cartas en el asunto, ejerciendo una reconstrucción integral en la estructura.

El primer paso era el más aclamado por la afición: incorporar a un delantero con jerarquía arrolladora que no solo aporte con goles, también con una experiencia que pueda contagiarse al resto de los integrantes del equipo. Ese refuerzo, impulsado por la cúpula de la entidad, ha sido Hernán Barcos.

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Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026. Créditos: DyJ Sports.

Fue posible entablar un acuerdo formal a partir de su salida de FC Cajamarca, donde sacó a relucir su vigencia pese a sus 42 años. Durante su primer semestre se destacó con nueve anotaciones, las cuales lo ubicaron entre los máximos anotadores del Torneo Apertura 2026. Con esos argumentos, atrajo la atención de Cristal.

Rebosante de experiencia e intacto de calidad, Barcos ha caído de pie en el Rímac, siendo su consigna principal inocular liderazgo dentro de una plantilla marcada por un delicado momento. Su presencia entre los titulares, por encima de Felipe Vizeu o Irven Ávila, está más que asegurada y tendrá que aprovechar ese periodo para demostrar de qué está hecho.

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Hernán Barcos habla de su relación con los juveniles en Sporting Cristal y la importancia de predicar con el ejemplo. YouTube

Reforma en marcha

Sporting Cristal ha cerrado el primer semestre de la temporada sin obtener los resultados esperados ni mostrar un rendimiento consistente, situación que lo ha posicionado como uno de los principales candidatos al descenso.

La directiva, insatisfecha con la incapacidad del equipo para revertir la situación, centró sus críticas en Zé Ricardo, quien fue señalado como el principal responsable del mal momento y, tras resolverse su salida, se decidió apostar por el regreso de Roberto Mosquera.

Roberto Mosquera ha llegado a Sporting Cristal para levantar al club de su mal momento. - Crédito: Composición Infobae

El entrenador peruano, de 70 años, no asumió el mando en solitario. En esta nueva etapa lo han acompañado Hernán Barcos y Juan David Cuesta, refuerzos que han sido presentados como piezas clave para transformar el aparato ofensivo del club.

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Aunque el panorama en la Liga 1 sigue siendo incierto, Cristal ha logrado mostrar señales de recuperación en la Copa Caliente. El club avanzó invicto a la siguiente ronda como líder de su serie, lo que ha generado una expectativa renovada entre los seguidores y la dirigencia sobre el posible repunte del equipo bajo la dirección de Mosquera y con el aporte de sus nuevos refuerzos.