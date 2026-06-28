Doble terremoto en Venezuela: la inevitable comparación con Perú en cuanto a construcciones resistentes a sismos

Edificios colapsados tras el doble sismo en Venezuela muestran los riesgos de construcciones sin refuerzo estructural adecuado. REUTERS/Maxwell Briceno

El reciente doble terremoto registrado en Venezuela ha puesto en primer plano la discusión sobre la seguridad de las edificaciones en zonas de alto riesgo sísmico. En diálogo con Infobae, el Dr. Miguel Díaz, director de investigación del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID-UNI), detalla las particularidades de los sistemas constructivos en Perú y Venezuela, y expone los desafíos técnicos para reducir el peligro de colapso estructural ante sismos de gran magnitud.

Según el especialista, en edificaciones de concreto armado, Perú y Venezuela comparten el uso de sistemas estructurales similares, principalmente pórticos. Sin embargo, el Reglamento Nacional de Edificaciones peruano exige integrar muros estructurales a estos pórticos debido a la mayor peligrosidad sísmica del territorio nacional.

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Edificios colapsados tras el doble sismo en Venezuela muestran los riesgos de construcciones sin refuerzo estructural adecuado. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La diferencia más marcada se observa en las viviendas de albañilería. Venezuela se caracteriza por emplear muros de relleno, mientras que en Perú la norma obliga a utilizar albañilería confinada. Este método consiste en construir primero el muro de ladrillo sólido y luego rodearlo con columnas y vigas de amarre de concreto. Esa secuencia constructiva incrementa la capacidad sismorresistente, ya que el muro queda “confinado” y puede soportar mejor los desplazamientos durante un terremoto.

El impacto de los sismos dobles en las estructuras

El “doble impacto” que experimentó Venezuela responde a la superposición de ondas sísmicas originadas en dos hipocentros cercanos. Según el Dr. Díaz, este fenómeno amplifica y prolonga la vibración de los edificios. Los primeros segundos suelen causar daños menores, pero la vibración continua induce fatiga en los materiales y genera deformaciones permanentes. Cuando una estructura queda inclinada, especialmente en edificaciones altas, el peso de los pisos superiores presiona sobre columnas ya debilitadas, lo que puede desencadenar un colapso total.

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Edificios colapsados tras el doble sismo en Venezuela muestran los riesgos de construcciones sin refuerzo estructural adecuado. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Una réplica de menor intensidad, que en condiciones normales no provocaría daños significativos, puede resultar devastadora si la estructura ya presenta daños acumulados. El especialista señala que este tipo de escenario exige un análisis detallado de la respuesta estructural ante eventos sísmicos sucesivos.

Colapso tipo castillo de naipes: causas y prevención

El colapso súbito de edificaciones, observado en imágenes de Venezuela, se explica, según el Dr. Díaz, por la ausencia de ductilidad y redundancia estructural. La ductilidad es la capacidad de un elemento para deformarse antes de colapsar, permitiendo que la estructura disipe energía sin fallar abruptamente. Si las columnas carecen de esta propiedad, su ruptura es frágil y repentina.

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Edificios colapsados tras el doble sismo en Venezuela muestran los riesgos de construcciones sin refuerzo estructural adecuado. REUTERS/Fausto Torrealba

La falta de redundancia implica que, ante la falla de un elemento, no existe otro que asuma la carga, lo que provoca que los pisos superiores se desplomen sobre los inferiores. “Ese tipo de colapso ocurre cuando no se diseñan ni construyen columnas dúctiles, y cuando no existe un sistema alternativo de soporte”, enfatiza Díaz.

Normativas: Perú y Venezuela frente al riesgo sísmico

El Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (RNE E.030-2026) adopta un enfoque pragmático para el diseño sismorresistente, considerando factores como zona, uso, tipo de suelo y restricciones del sistema estructural, además de exigir verificaciones de derivas e irregularidades según la categoría del edificio y la zona sísmica.

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Edificios colapsados tras el doble sismo en Venezuela muestran los riesgos de construcciones sin refuerzo estructural adecuado. Federico PARRA / AFP

Por contraste, la norma venezolana COVENIN 1756-1:2019 incorpora criterios específicos de modelación estructural, como la utilización de rigideces efectivas, la consideración de secciones agrietadas y la amplificación de desplazamientos mediante factores definidos. También toma en cuenta los efectos desfavorables de los muros de relleno en interacción con los pórticos, lo que puede generar desplazamientos analíticos mayores en los modelos venezolanos. El Dr. Díaz aclara que estas diferencias responden a enfoques técnicos distintos, sin que uno sea necesariamente más estricto que el otro.

Desafíos pendientes y cultura de prevención

El especialista resalta que las normas técnicas, aunque fundamentales, deben acompañarse de una cultura de supervisión rigurosa y capacitación permanente en el sector de la construcción. El cumplimiento efectivo de los reglamentos y la formación de los profesionales constituyen la última barrera para evitar tragedias ante futuros sismos en la región.

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Edificios colapsados tras el doble sismo en Venezuela muestran los riesgos de construcciones sin refuerzo estructural adecuado. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria