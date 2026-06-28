Doble terremoto en Venezuela: la inevitable comparación con Perú en cuanto a construcciones resistentes a sismos

El reciente doble terremoto registrado en Venezuela ha puesto en primer plano la discusión sobre la seguridad de las edificaciones en zonas de alto riesgo sísmico. En diálogo con Infobae, el Dr. Miguel Díaz, director de investigación del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID-UNI), detalla las particularidades de los sistemas constructivos en Perú y Venezuela, y expone los desafíos técnicos para reducir el peligro de colapso estructural ante sismos de gran magnitud.
Según el especialista, en edificaciones de concreto armado, Perú y Venezuela comparten el uso de sistemas estructurales similares, principalmente pórticos. Sin embargo, el Reglamento Nacional de Edificaciones peruano exige integrar muros estructurales a estos pórticos debido a la mayor peligrosidad sísmica del territorio nacional.
PUBLICIDAD
La diferencia más marcada se observa en las viviendas de albañilería. Venezuela se caracteriza por emplear muros de relleno, mientras que en Perú la norma obliga a utilizar albañilería confinada. Este método consiste en construir primero el muro de ladrillo sólido y luego rodearlo con columnas y vigas de amarre de concreto. Esa secuencia constructiva incrementa la capacidad sismorresistente, ya que el muro queda “confinado” y puede soportar mejor los desplazamientos durante un terremoto.
El impacto de los sismos dobles en las estructuras
El “doble impacto” que experimentó Venezuela responde a la superposición de ondas sísmicas originadas en dos hipocentros cercanos. Según el Dr. Díaz, este fenómeno amplifica y prolonga la vibración de los edificios. Los primeros segundos suelen causar daños menores, pero la vibración continua induce fatiga en los materiales y genera deformaciones permanentes. Cuando una estructura queda inclinada, especialmente en edificaciones altas, el peso de los pisos superiores presiona sobre columnas ya debilitadas, lo que puede desencadenar un colapso total.
PUBLICIDAD
Una réplica de menor intensidad, que en condiciones normales no provocaría daños significativos, puede resultar devastadora si la estructura ya presenta daños acumulados. El especialista señala que este tipo de escenario exige un análisis detallado de la respuesta estructural ante eventos sísmicos sucesivos.
Colapso tipo castillo de naipes: causas y prevención
El colapso súbito de edificaciones, observado en imágenes de Venezuela, se explica, según el Dr. Díaz, por la ausencia de ductilidad y redundancia estructural. La ductilidad es la capacidad de un elemento para deformarse antes de colapsar, permitiendo que la estructura disipe energía sin fallar abruptamente. Si las columnas carecen de esta propiedad, su ruptura es frágil y repentina.
PUBLICIDAD
La falta de redundancia implica que, ante la falla de un elemento, no existe otro que asuma la carga, lo que provoca que los pisos superiores se desplomen sobre los inferiores. “Ese tipo de colapso ocurre cuando no se diseñan ni construyen columnas dúctiles, y cuando no existe un sistema alternativo de soporte”, enfatiza Díaz.
Normativas: Perú y Venezuela frente al riesgo sísmico
El Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (RNE E.030-2026) adopta un enfoque pragmático para el diseño sismorresistente, considerando factores como zona, uso, tipo de suelo y restricciones del sistema estructural, además de exigir verificaciones de derivas e irregularidades según la categoría del edificio y la zona sísmica.
PUBLICIDAD
Por contraste, la norma venezolana COVENIN 1756-1:2019 incorpora criterios específicos de modelación estructural, como la utilización de rigideces efectivas, la consideración de secciones agrietadas y la amplificación de desplazamientos mediante factores definidos. También toma en cuenta los efectos desfavorables de los muros de relleno en interacción con los pórticos, lo que puede generar desplazamientos analíticos mayores en los modelos venezolanos. El Dr. Díaz aclara que estas diferencias responden a enfoques técnicos distintos, sin que uno sea necesariamente más estricto que el otro.
Desafíos pendientes y cultura de prevención
El especialista resalta que las normas técnicas, aunque fundamentales, deben acompañarse de una cultura de supervisión rigurosa y capacitación permanente en el sector de la construcción. El cumplimiento efectivo de los reglamentos y la formación de los profesionales constituyen la última barrera para evitar tragedias ante futuros sismos en la región.
PUBLICIDAD
Más Noticias
La gasolina más barata y más cara de Lima este 27 de junio
El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 27 de junio de 2026
El Instituto Geofísico del Perú informó sobre tres sismos registrados el 26 de junio en Apurímac, Ayacucho y Piura. Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles réplicas
Seis de cada 10 consumidores descubren marcas o productos a través de las redes sociales
Las plataformas digitales se consolidan como espacios donde las personas investigan, comparan alternativas y evalúan la confianza que les genera una empresa antes de decidir una compra
Roberto Mosquera no deja de admirarse por la plenitud de Hernán Barcos en Sporting Cristal: “Entrenarlo es disfrutar todos los días”
El estado de forma del ‘Pirata’ en los entrenamientos sigue sorprendiendo al entrenador ‘cervecero’, quien desea emplearlo pronto en un partido. “Es un profesional de primer nivel y no ha perdido ni un ápice de técnica”, remarcó
Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026: resumen y mejores jugadas del duelo amistoso
El equipo bajo la conducción de Martín Escudero no logró imponerse frente a las ‘panteras’, que supieron aprovechar su experiencia durante el partido
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD