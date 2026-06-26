Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 3

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos tras la fecha 3.

Este viernes 26 de junio comenzó la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, torneo que reúne a equipos de la Liga 1 y la Liga 2 durante el receso por el Mundial. Esta jornada resulta decisiva para definir a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda, por lo que será clave consultar las tablas de posiciones actualizadas en esta nota.

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026 durante la fecha 3

Grupo A

- Alianza Atlético (6 pts / 2PJ)

- Carlos A. Mannucci (3 pts / 2PJ)

- Alianza Lima (1 pts / 2PJ)

- César Vallejo (1 pts / 2PJ)

Grupo B

- Ada Jaén (4 pts / 2PJ)

- Juan Pablo II (1 pts / 1PJ)

- Comerciantes Unidos (0 pts / 1PJ)

Grupo C

- UTC (4pts / 2PJ)

- Llacuabamba (2 pts / 2PJ)

- Cajamarca FC (1 pts / 2PJ)

Grupo D

- Pirata FC (3 pts / 1PJ)

- Atlético Grau (3 pts / 1PJ)

- Universitario (0 pts / 1PJ)

Grupo E

- ADT (4 pts / 2PJ)

- Sport Huancayo (4 pts / 2PJ)

- Unión Minas (1 pts / 2PJ)

- Alianza UDH (1 pts /2PJ)

Grupo F

- Cienciano (6 pts / 2PJ)

- Deportivo Binacional (3 pts / 2PJ)

- Cusco FC (1 pts / 2PJ)

- Deportivo Garcilaso (1 pts / 2PJ)

Grupo G

- Los Chankas (3 pts / 1PJ)

- Santos FC (3 pts / 1PJ)

- Ayacucho FC (0 pts / 2PJ)

Grupo H

- CD Moquegua (3 pts / 1PJ)

- Bentín Tacna Heroica (3 pts / 2PJ)

- Melgar (0 pts / 1PJ)

Grupo I

- Academia Cantolao (3 pts / 1PJ)

- Sport Boys (1 pts / 1PJ)

- San Martín (1 pts / 2PJ)

Grupo J

- Sporting Cristal (4 pts / 2PJ)

- Comerciantes FC (4 pts / 2PJ)

- Unión Comercio (3 pts / 2PJ)

- Estudiantil CNI (0 pts / 2PJ)

Resultados de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 26 de junio

- UTC 3-1 FC Cajamarca (Finalizado / Grupo C)

- Alianza UDH vs. Unión Minas (15:15 horas / estadio Heraclio Tapia / Grupo E)

- Sport Huancayo vs. ADT (15:15 horas / estadio IPD Huancayo / Grupo E)

- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (18:00 horas / estadio Monumental / Grupo D)

Sábado 27 de junio

- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / Grupo B)

- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / Grupo J)

- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (15:15 horas / Villa Emprendedora CFC / Grupo J)

- Sport Boys vs. Academia Cantolao (19:30 horas / estadio Miguel Grau / Grupo I)

Domingo 28 de junio

- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Hugo Sotil / Grupo A)

- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio César Acuña Peralta / Grupo A)

- Los Chankas vs. Santos FC (15:15 horas / estadio Los Chankas / Grupo G)

- Cusco FC vs. Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)

Lunes 29 de junio

- Melgar vs. CD Moquegua (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo H)

- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)

Así se jugará la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026.

Dónde ver partidos de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

El acceso a los partidos de la Copa de la Liga 2026 tendrá una novedad importante para los aficionados. La Federación Peruana de Fútbol anunció que la transmisión se realizará en directo a través de Bicolor +, el servicio de streaming disponible en su canal oficial de YouTube.

PUBLICIDAD

Infobae Perú acompañará el desarrollo del certamen con una cobertura completa de la primera fecha. El sitio ofrecerá información desde la previa, el minuto a minuto, las jugadas más destacadas, los resultados de cada partido y la actualización de la tabla de posiciones al cierre de cada jornada.