San Isidro presenta la Ruta de los Árboles Patrimoniales con ejemplares de hasta 388 años

Representantes de la Municipalidad de San Isidro y SERFOR presentan la Ruta de Árboles Patrimoniales a vecinos en el Bosque El Olivar, en Lima, resaltando su valor histórico y ambiental.

La Municipalidad de San Isidro presentó la Ruta de los Árboles Patrimoniales, una iniciativa orientada a poner en valor el patrimonio natural del distrito y promover su conservación. El proyecto destaca cinco árboles emblemáticos, entre ellos un olivo con aproximadamente 388 años de antigüedad, considerado uno de los ejemplares más antiguos y representativos del distrito.

La actividad se desarrolló en el Bosque El Olivar, uno de los espacios naturales más reconocidos de Lima, en el marco del Día Internacional de los Bosques Tropicales. Según informó la comuna, esta ruta busca acercar a vecinos y visitantes a la historia de estos árboles, considerados verdaderos monumentos vivos por su valor ambiental, histórico y cultural.

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Un guía municipal explica sobre los árboles patrimoniales a un grupo de personas en el Bosque El Olivar de San Isidro, Lima.

Árboles patrimoniales: valor histórico y cultural

Entre los ejemplares más destacados figura el Olivo de San Martín de Porres, identificado como el árbol patrimonial más antiguo de San Isidro. De acuerdo con registros históricos, habría sido plantado en 1637 por San Martín de Porres, convirtiéndose en un símbolo de gran valor religioso y cultural para el distrito.

La ruta también incluye otros árboles emblemáticos como una Araucaria de 41 metros de altura ubicada en el Bosque El Olivar, un Ficus de la avenida El Rosario reconocido por sus raíces aéreas y su amplia copa, y dos ejemplares de Ceibo, uno en la calle Alfredo Roldán Seminario y otro cercano al parque Ernesto Alayza Grundy, considerados especies poco comunes en la zona urbana.

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Durante la presentación, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el patrimonio natural del distrito, subrayando que estos árboles forman parte de la identidad histórica de Lima.

Un guía explica a un grupo de personas los detalles de la Ruta de Árboles Patrimoniales en el Bosque El Olivar de San Isidro.

Ruta educativa y mapa interactivo

Como parte de la iniciativa, la municipalidad presentó un mapa con la ubicación de los árboles patrimoniales, el cual permitirá a los ciudadanos recorrer la ruta y conocer la historia de cada ejemplar. Este recurso busca fomentar la educación ambiental y promover el turismo local dentro del distrito.

La actividad contó con la participación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entidad que acompañó el desarrollo del proyecto en el marco de las acciones de conservación del patrimonio natural urbano. La articulación institucional busca reforzar la protección de especies arbóreas con valor histórico y ambiental.

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San Isidro inaugura la Ruta de los Árboles Patrimoniales y destaca un olivo de 388 años. (Foto: FB/@MunicipalidaddeSanIsidro)

Importancia ambiental y compromiso de conservación

Además de su valor histórico, los árboles patrimoniales cumplen funciones ambientales esenciales para la ciudad. Según la municipalidad, estos ejemplares contribuyen a la captura de carbono, producción de oxígeno, regulación de la temperatura urbana y generación de sombra, además de favorecer la biodiversidad en entornos urbanos.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de San Isidro reafirmó su compromiso con la conservación del patrimonio arbóreo y la educación ambiental, promoviendo la valoración de estos espacios naturales como parte fundamental de la historia y el futuro del distrito. La comuna señaló que continuará impulsando acciones orientadas a proteger y difundir el valor de su patrimonio natural.

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Funcionarias de San Isidro y SERFOR presentan la Ruta de los Árboles Patrimoniales en el Bosque El Olivar de Lima.