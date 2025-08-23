Perú Deportes

Gol de Santiago González tras precisa asistencia de Martín Távara en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025

El extremo argentino aprovechó un gran servicio y definió como un ‘nueve’ para emparejar el marcador en el estadio Alberto Gallardo

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

GOL Santiago González para el 2-2 de Sporting Cristal ante UTC

Sporting Cristal recibió a UTC en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El ‘gavilán del norte’, en lugar de meterse en su campo, salió a jugar y se puso arriba en el marcador en dos oportunidades. Pero, los rimenses supieron reponerse al penal fallado de Yoshimar Yotún e igualaron el compromiso con un gol de Santiago González.

El partido fue emocionante de inicio a fin. A los 27′, la visita sorprendió con un tanto de Cristian Mejía y con esa ventaja se marchó al descanso. En el complemento, el equipo de Paulo Autuori adelantó líneas y encontró la paridad con una jugada de balón detenido. Luis Abram marcó su primer ‘diana’ desde que decidió regresar a La Florida.

GOL Luis Abram pone el 1-1 a favor de Sporting Cristal ante UTC

La felicidad no le duró mucho a los locales, ya que Jarlín Quintero con un disparo dentro del área venció al portero Diego Enríquez y puso el 2-1 en este compromiso. Fue un baldazo de agua fría para todos los fanáticos ‘cerveceros’ que estaban ilusionados con la remontada. Lo que vendría después sería más desalentador.

Su capitán Yoshimar Yotún decidió ejecutar un penal tras falta cometida contra su compañero Christofer Gonzales. Desafortundamente, el volante zurdo estrelló la pelota en el palo del arco de Diego Campos. Algo inédito para todos, pues el popular ‘Yoshi’ -a lo largo de su carrera- había sido infalible mediante esta vía.

Pese a todo lo ocurrido, Cristal no dejó de intentar y a los 75 minutos encontró la recompensa. El mediocampista Martín Távara se proyectó por el sector izquierdo y hizo lo mejor que sabe: centrar. Su envío, realmente, fue un pase para que Santiago González solo gane la posición, coloque su pie y anote el 2-2.

De esta manera, el ‘Santi’ volvió a festejar con la camiseta ‘celeste’ después de un mes y alcanzó su gol número 5 en lo que va de la temporada. Previamente, había celebrado tres veces en la Liga 1 y en una oportunidad en la Copa Libertadores.

Santiago González anotó gol para el 2-2 en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2025.

Empate amargo de Cristal

Con el gol de González, Cristal solo pudo rescatar un punto en su casa, dejando una sensación amarga en el hincha. Y es que los rimenses tenían la chance de tomar la punta y sacarle una ventaja a Universitario de Deportes, a la espera de que tropiece en el clásico ante Alianza Lima el domingo 24 de agosto.

El equipo de Paulo Autuori, momentáneamente, es líder del Clausura, gracias a su diferencia de gol (+11), pero tiene el mismo puntaje que la ‘U’ (14 unidades). El cuadro ‘crema’, en caso que gane a los ‘blanquiazules’ en el Monumental, serán los punteros en solitario con 17 puntos.

Para UTC este empate es importante, pues no cualquier equipo va a sumar en la casa de Cristal. A la par, el cuadro cajamarquino viene luchando por alejarse de la zona de descenso de la tabla acumulada.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras el empate de Cristal con UTC.

Próximo partido de Sporting Cristal

Cristal tendrá tiempo para corregir errores y afrontar lo que resta del Torneo Clausura. La Liga 1 entrará en un receso por la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026, en la que la selección peruana enfrentará a Uruguay y Paraguay.

Después del parón, los ‘celestes’ se medirán con Cusco FC el domingo 14 de setiembre a las 17:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este encuentro será clave, ya que los ‘aurinegros’ son rivales directos en la lucha por esta segunda fase del campeonato doméstico.

