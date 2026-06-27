Magaly Medina vivió momento incómodo en Cajamarca: “Alguien me lanzó cerveza”

Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, viajaron a Cajamarca para participar en las celebraciones de la feria de San Juan Bautista 2026. Pero lo que parecía una visita festiva terminó con un episodio inesperado para la conductora de televisión, cuando un incidente dentro de la plaza de toros de la provincia de Chota la dejó visiblemente fastidiada.

Un video difundido por el portal Instarándula registró el momento en que la presentadora de 'Magaly TV, La Firme’ se percató de que tenía húmedo el lado izquierdo del hombro de su blusa y parte del cabello, en plena salida del recinto y rodeada de personal de seguridad.

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“¡Ay, me vaciaron algo!”, se le escuchó decir en un primer momento. Segundos después, al identificar qué era lo que le había caído encima, agregó: “Alguien me vació cerveza”.

El hecho ocurrió mientras Medina se retiraba del lugar escoltada, en medio de asistentes que se acercaban para saludarla y llamarla. Sin embargo, la incomodidad por el incidente marcó su gesto durante el recorrido posterior.

Un video captó su reacción durante la salida de la plaza de toros

Las imágenes difundidas mostraron a Magaly Medina con evidente molestia, mirando la zona mojada de su ropa y tocándose el cabello, mientras continuaba caminando junto a su esposo y el equipo de seguridad. La situación se dio en un contexto de alta exposición pública, con personas alrededor que buscaban acercarse a la conductora.

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Según lo registrado, Medina mantuvo el gesto serio mientras avanzaba entre el público. Aunque varios asistentes intentaron saludarla, la atención de la periodista se mantuvo puesta en lo ocurrido y en el malestar que le generó la mancha visible en la blusa.

La frase “Alguien me vació cerveza” se convirtió en el punto más comentado del video, al reflejar la percepción inicial de Medina sobre lo sucedido: que alguien le había arrojado el líquido de forma directa.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano llegaron a Cajamarca para participar en las actividades por la feria de San Juan Bautista 2026.

Qué dijo después del incidente: “Me encanta Cajamarca”

Antes de ingresar al evento, Medina conversó con medios de comunicación que cubrían la actividad y expresó su entusiasmo por volver a Cajamarca. En declaraciones a RTV Chota, la conductora remarcó que no era su primera visita y que tenía planes de aprovechar el viaje para hacer turismo.

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“Me encanta Cajamarca. Es la segunda vez que vengo. La vez pasada vine para ver a Andrés [Roca Rey], hace como diez años, creo. También estuve dos veces en Cajabamba. Me quedo hasta el lunes y espero hacer un poco de turismo”, declaró.

El testimonio mostraba un ánimo distinto al que se vio más tarde en el video difundido, cuando el incidente con la cerveza cambió el tono de su salida del recinto y generó comentarios en redes sociales.

La aclaración desde el público: “Nadie le tiró directamente”

Luego de la difusión del video, una seguidora de Instarándula compartió una versión distinta sobre lo ocurrido. De acuerdo con lo que informó, no se trató de un ataque directo contra Medina, sino de un hecho vinculado a una pelea dentro del recinto.

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Según ese mensaje, en medio del conflicto se habría lanzado cerveza, lo que terminó salpicando a personas que se encontraban cerca, incluida la presentadora.

“Samu, sacan de contexto lo que pasó. Nadie le tiró directamente a Magaly, hubo un conflicto entre dos personas por lo que cayó cerveza de esa situación, pero fueron unas gotas; obviamente, muchos nos vimos perjudicados con eso. En Chota la han recibido muy bien y ella es muy amable con todos”.

El comentario buscó precisar el contexto del episodio y, además, subrayó que la recepción hacia la conductora en Chota fue positiva. Aun así, el video reflejó que Medina vivió el momento como una situación incómoda, al advertir la humedad en su blusa y cabello.

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Una asistente y seguidora de Instarandula aseguró que el derrame de cerveza habría ocurrido en medio de una pelea que afectó a varias personas del entorno. IG