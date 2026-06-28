Ethel Pozo explicó por qué ya no trabaja con su madre Gisela Valcárcel: “Estamos en distintas etapas”

La conductora habló con Q Bochinche y explicó que, aunque mantiene una buena relación con Gisela Valcárcel, ambas decidieron no mezclar sus proyectos profesionales. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Luego del cierre de la primera temporada de 'La Granja VIP’, muchos se preguntan qué viene ahora para Ethel Pozo. La conductora respondió a esa expectativa en una entrevista con el espacio digital 'Q Bochinche’, donde aseguró que tiene “muchos proyectos”, pero dejó en claro una decisión que, según explicó, mantiene desde hace tiempo: no trabajar con su madre, Gisela Valcárcel.

Pozo afirmó que esa distancia laboral no es un quiebre personal, sino una manera de ordenar sus caminos profesionales. En sus palabras, ambas han optado por separar el vínculo familiar del trabajo y sostener una dinámica en la que se acompañan desde lo afectivo, no desde una sociedad en televisión o en proyectos digitales.

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“No, con mi mami no. Nosotras separamos mucho los trabajos y no, ella está en lo suyo, está enfocada en muchas cosas lindas que se vienen y por mi lado también. Nos juntamos en la familia y en el amor, pero en el trabajo cada uno está en lo suyo y en distintas etapas. Está muy feliz por lo que yo he logrado; yo también feliz por lo que ella está haciendo. No, estamos, gracias a Dios con salud, con amor, buena energía y con trabajo. Así que vamos con más”, declaró.

En la conversación, la conductora insistió en la idea de que su relación con Valcárcel se mantiene estable, pero que la elección profesional apunta a un acuerdo: avanzar por separado, sin mezclar equipos ni estructuras.

“Estamos en distintas etapas”: la razón detrás de su decisión

La frase “en distintas etapas” fue el eje con el que Ethel Pozo resumió su postura. Según indicó, Gisela Valcárcel está enfocada en sus propios planes, mientras ella trabaja en los suyos. Por eso, explicó, no considera sumarse a proyectos que dependan del sello de su madre, incluso si el formato fuera atractivo o aparentemente natural para una dupla familiar.

Pozo planteó la separación como una forma de equilibrio: se encuentran “en la familia y en el amor”, pero no en la agenda laboral. En ese marco, remarcó que ambas se sienten contentas por lo que la otra viene construyendo, sin necesidad de compartir pantalla ni producción.

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Ethel Pozo explicó por qué ya no trabaja con su madre Gisela Valcárcel: “Estamos en distintas etapas”

La propuesta que le mencionaron y su respuesta: “No trabajamos juntas”

Durante el intercambio, el conductor Samuel Suárez planteó un escenario concreto: la posibilidad de que Ethel Pozo se integre a un proyecto digital con Gisela Valcárcel, considerando que su madre tiene GV Producciones y un “tema de podcast”.

“Le digo: ‘Tu mamá tiene GV Producciones y tiene un canal de YouTube; ¿por qué no hablas con tu mami y tienes un programa ahí con ella en redes sociales. Yo no dudo de que Gisela diga que si’. Me dice: ‘no, porque con mi mamá y yo hemos decidido separar las cosas, no trabajamos juntas, no estoy involucrada en sus proyectos y creéme que nunca he trabajado directamente con GV producciones”.

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En ese tramo, Pozo sostuvo que su decisión no es reciente ni circunstancial, sino una línea que, según indicó, ha buscado mantener: no involucrarse en los proyectos de Valcárcel y, además, remarcar que nunca trabajó “directamente” con GV Producciones. La conductora sugirió que, incluso si existiera una oportunidad en redes sociales, no se sentiría cómoda aceptándola por el vínculo de origen.

El debate en el panel: el peso de las comparaciones

Ric La Torre, otro de los conductores de ‘Q’Bochinche’, interpretó que la incomodidad podría estar vinculada al juicio público que suele acompañar a los hijos de figuras muy conocidas, especialmente cuando el apellido se convierte en un argumento recurrente en la crítica.

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“Yo creo que no se siente cómoda que la sigan chancando diciendo que lo que tiene es por la mamá”.

En la misma línea, se mencionó el desgaste de cargar con ese tipo de comentarios por años. En ese contexto, apareció una reflexión atribuida al impacto de la exposición sostenida: el señalamiento de que los logros se explican por una supuesta ayuda directa de la madre.

“Calculo haber pasado tantos años bajo el ojo público donde siempre se le critica como lo que consigues porque tu mamá te pone ahí, y ahora ella querrá decir: ‘yo pudo hacer esto sin necesidad que esté GV o yo sea mi mamá sea la dueña’”.

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Aunque la frase fue compartida dentro del intercambio, el argumento central quedó planteado: la decisión de no trabajar juntas también puede funcionar como una forma de marcar independencia, reducir lecturas simplistas y proteger el espacio profesional propio.

Samuel Suárez le consultó por un posible espacio digital con GV Producciones, pero ella descartó la idea. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Qué viene para Ethel Pozo tras ‘La Granja VIP’

La conductora no detalló cuáles serán esos “muchos proyectos” que mencionó en la entrevista, pero dejó abierta la idea de que su siguiente paso seguirá su propio camino. En el cierre de sus declaraciones, reforzó un tono de optimismo personal y laboral, con énfasis en el presente: salud, energía y trabajo.

Mientras se instala la pregunta sobre su siguiente aparición en televisión o en plataformas digitales, Pozo optó por dejar un mensaje claro: su vínculo con Gisela Valcárcel se sostiene desde lo familiar, pero su ruta profesional continuará separada.

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