Perú

León Trahtemberg, educador: “No podemos prohibir a escolares la IA, pero sí enseñarles a cuestionar sus contenidos”

En el Foro de Directores 2026 en Lima, el especialista sostuvo que el foco ya no es impedir herramientas como ChatGPT, sino formar pensamiento crítico para detectar sesgos, errores y respuestas acríticas

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Una profesora en el centro de un aula luminosa señala una pantalla grande con un diagrama de IA, mientras estudiantes con laptops y tablets la escuchan.
Una docente interactúa con estudiantes en un aula de Argentina, donde usan dispositivos digitales para explorar la inteligencia artificial, ilustrando la colaboración humano-IA en la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No podemos prohibir a escolares el uso de IA, pero sí enseñarles a cuestionar sus contenidos”, afirmó el educador peruano León Trahtemberg durante el Foro de Directores 2026, un encuentro organizado por la Universidad Politécnica del Perú en Lima. El especialista sostuvo que la inteligencia artificial ha dejado de ser vista como una amenaza y ahora representa uno de los mayores desafíos pedagógicos en el país, según reportaron medios locales. La discusión reunió a líderes del ámbito educativo para analizar cómo la IA está transformando la enseñanza y cuáles son los retos más urgentes para las instituciones.

En su intervención, Trahtemberg advirtió que el principal problema ya no radica en que los estudiantes utilicen herramientas como ChatGPT, sino en que acepten sus respuestas sin ningún tipo de cuestionamiento. “Cuando la IA entrega una respuesta, el estudiante debe preguntarse: ¿será cierto?, ¿de dónde sale esa información?, ¿qué otras posiciones existen?”, explicó el experto, quien enfatizó que el pensamiento crítico será la competencia más valiosa para los futuros profesionales.

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Una maestra, de espaldas parciales, asiste a un estudiante que escribe en un examen sobre un pupitre de madera, ambos sin mostrar sus rostros.
Una maestra asiste a un estudiante con pantalones azules y camisa blanca mientras realiza un examen en el aula, ofreciéndole apoyo y orientación pedagógica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del temor al aprovechamiento pedagógico

El foro, que congregó a directores y docentes de distintas regiones, giró en torno a la integración de la inteligencia artificial en las aulas. Según Trahtemberg, la educación peruana transita actualmente por una etapa de incertidumbre, marcada por el impacto de la IA generativa. El educador recordó que muchas instituciones optaron inicialmente por prohibir el uso de estas herramientas, preocupadas principalmente por el riesgo de plagio y la posibilidad de que sustituyan la labor docente. Ahora, el panorama ha cambiado: “No es un enemigo contra el cual luchar, sino una herramienta sobre la cual debemos construir una mejor educación”, declaró.

Durante su exposición, el especialista describió cómo la IA opera a partir de probabilidades y bases de datos que pueden contener sesgos, lo que vuelve indispensable que tanto docentes como estudiantes aprendan a identificar posibles errores o información parcial. “El reto consiste en aprovechar la tecnología sin perder la capacidad de análisis propio”, afirmó.

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Tres docentes mujeres presentan frente a grandes pantallas interactivas con gráficos de inteligencia artificial a un grupo de estudiantes en un aula moderna.
Docentes en Estados Unidos utilizan pantallas interactivas para explicar conceptos de inteligencia artificial a un grupo de estudiantes en un aula moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para integrar la IA en el aula

León Trahtemberg presentó varias estrategias concretas para incorporar la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje, sin que esto implique sustituir el desarrollo intelectual de los estudiantes. Propuso, entre otras experiencias, permitir que los alumnos elaboren ensayos con ayuda de IA y luego los defiendan ante el profesor, utilizar sistemas automáticos para detectar errores intencionales en textos y analizar datos y encuestas desde una perspectiva crítica.

Otra de las iniciativas sugeridas incluye la recreación de debates históricos desde posiciones opuestas, con el fin de fortalecer la argumentación y la capacidad analítica. Estas dinámicas buscan fomentar el cuestionamiento y el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, en lugar de promover una dependencia pasiva de la tecnología.

Vista trasera de un graduado universitario con toga y birrete sentado frente a una laptop. La pantalla muestra gráficos y aplicaciones de inteligencia artificial.
Un graduado universitario con toga y birrete explora diversas aplicaciones de inteligencia artificial en su laptop, simbolizando la integración tecnológica en la educación y el mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista insistió en que el verdadero valor del docente será cada vez más humano. Mientras la inteligencia artificial automatiza tareas rutinarias, el profesor debe orientar su labor hacia la formación en juicio ético, creatividad, empatía y acompañamiento.

La necesidad de un nuevo modelo educativo

Para Trahtemberg, el protagonismo docente se verá reforzado en la medida que los profesionales se centren en aspectos que la tecnología no puede replicar. “El profesor deberá concentrarse en desarrollar juicio ético, creatividad, empatía y acompañamiento, capacidades que la tecnología no puede sustituir”, señaló.

Tres niños y adolescentes sentados en círculo, sosteniendo tabletas y teléfonos, mirando una pantalla flotante con un logo de inteligencia artificial.
Tres niños y adolescentes utilizan dispositivos digitales para interactuar con una interfaz de chatbot de inteligencia artificial que se proyecta en una pantalla central, conectándose mediante conversaciones digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacó que la IA no resolverá por sí sola las deficiencias del sistema educativo peruano, por lo que urge replantear los modelos de evaluación y enseñanza para que respondan mejor a las necesidades de la realidad local. Sugirió aprovechar la inteligencia artificial como un recurso que impulse una formación más reflexiva, interdisciplinaria y conectada con el entorno social y profesional.

Para finalizar su intervención en el Foro de Directores 2026, el educador resumió el desafío actual: “Los profesionales que tendrán mayores oportunidades serán aquellos que sepan usar la inteligencia artificial para agregar valor a lo que hacen, no quienes simplemente deleguen en ella sus decisiones”.

Primer plano de manos sosteniendo un teléfono móvil con una aplicación de chatbot abierta. Al fondo, estudiantes y un profesor en un aula con pupitres y una pizarra
Un estudiante utiliza discretamente un teléfono móvil con una aplicación de chatbot en un aula escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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